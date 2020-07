Uz ovih pet poza za oralni seks brže ćete postići orgazam

Poze možete iskoristiti kao dio predigre ili za završni čin jer penetracija nije najlakši i najbrži način da žena postigne vrhunac. Pružite joj zadovoljstvo oralnim seksom i primijetit ćete razliku

<p>Istraživanja podupiru tu tvrdnju, a čak 70 posto ispitanica kojima su partneri priuštili oralni seks iskustvo smatraju iznimno ugodnim, piše<a href="https://www.health.com/sex/oral-sex-for-women"> Health.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Seks je tu radi stvarne fizičke potrebe</p><p>Izravna stimulacija klitorisa ustima i jezikom kod trećine ispitanica potrebna je kako bi doživjele vrhunac, prema rezultatima studije objavljene u časopisu Journal of Sex and Marital Therapy. Oralni seks rezultira i dodatnom vlažnošću, a postoji i fizička ugoda povezana s primanjem radije nego pružanjem. Nije čudo što stoga mnoge žene preferiraju ovu vrstu seksa i zašto im partneri vole omogućiti ga.</p><p><br/> - Oralni seks pruža izravnu i neizravnu stimulaciju klitorisa - kaže psihologinja <strong>Megan Fleming</strong> koja radi kao seksualna terapeutkinja i bračna savjetnica u New Yorku. Iako vjerojatno imate omiljenu pozu u kojoj uživate u oralnom seksu, iskušajte nove poze koje će potaknuti vaše osjećaje i snažniji vrhunac. Fleming sugerira da u spavaćoj sobi iskušate pet poza.</p><h2>1. Naslonjeni na krevet</h2><p>Dok ležite na leđima, a partnerova glava je među vašim nogama, riječ je o isključivo vašem zadovoljstvu u cijelosti. Možete zatvoriti oči i uživati u fantaziji ili držati partnerovu glavu kako biste bili više povezani ili ga usmjerili na područja koja vam više odgovaraju. Ako se pak osjećate previše izloženo, možete koristiti povez ili masku za spavanje.</p><p>- To će vam omogućiti da se više oslobodite. Dodatno, kad si uskratite vid, izoštrit ćete ostale osjećaje - kaže Fleming pojašnjavajući kako bi u tom slučaju iskustvo moglo biti intenzivnije.</p><h2>2. Poduprite se jastukom</h2><p>- Dobar seks i oralni seks se svode na dobar kut. Izvjesne pozicije će omogućiti izravniju stimulaciju klitorisa - kaže Fleming savjetujući da stavite jastuk pod stražnjicu. To će podignuti pelvis i vašem partneru omogućiti bolji pristup vulvi, klitorisu i vagini. Takva će poza biti udobnija i za njega.</p><h2>3. Na sve četiri</h2><p>Zauzmite položaj tako da klečite i oslanjate se na ispružene ruke kako bi ključni dijelovi bili točno ispred lica vašeg partnera.<br/> - Na taj način možete se primaknuti ili odmaknuti i intenzivirati ili smanjiti pritisak čime ste dobili više kontrole. Usto, ovo je odlična vježba za unutarnji dio bedara - dodaje Fleming.</p><h2>4. Klasični 69</h2><p>Ova poza zahtijeva izvjesno poznavanje tehnike, ali se isplati jer omogućuje istovremeni užitak za oba partnera. Postoji više izvedenica poze, a vi morate pronaći onu koja vam najbolje odgovara. To može biti poza u kojoj oboje ležite postrance držeći jedno drugome noge ili pak ona u kojoj je jedan partner na drugome.</p><h2>5. Stojeći uza zid</h2><p>Ako stojite naslonjeni na zid ili rub stolca imat ćete osjećaj dominacije dok partner na koljenima kleči pod vama. Treba vremena kako bi vam ova poza postala ugodna, no dok partner drži vaše bokove i stražnjicu osjećat ćete se posve drugačije.</p>