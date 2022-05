Uz ovih pet savjeta započnite smislen razgovor sa simpatijom

Ako ste introvert imat ćete problema sa otvaranjem drugoj osobi na prvom spoju, ali kako biste si olakšali taj posao i kako biste s potencijalnim partnerom vodili smislen razgovor ovih 5 savjeta mogli bi vam pomoći - budite iskreni, postavljajte pitanja, pozorno slušajte i ne odgovarajte s jednom riječi.

1. Istražite uvjerenja svog partnera

Prvi i najvažniji korak za započinjanje smislenog razgovora s vašim partnerom jest saznati njihova mišljenja, razmišljanja i obrazloženja. Čak i ako ste krenuli o nečemu pričati prije toga, nikako nemojte partneru dati do znanja da se mora slagati s vašim mišljenjima i uvjerenjima. Zapamtite, svatko ima pravo na svoje mišljenje i to trebate poštivati.

Nemojte ih ometati ako vam žele predstaviti svoje mišljenje. Saslušajte ih, a onda pokušajte razumjeti njihovo mišljenje. Tako se postiže smislen razgovor.

Ako niste upućeni u temu o kojoj vaš partner priča slušajte s razumijevanjem i pokušajte saznati nešto novo.

2. Postavljajte pitanja kako bi nastao razgovor

Umjesto da brbljate o nekoj nebitnoj temi, pobrinite se da odaberete teme koje otvaraju prostor za razgovor umjesto samo malih odgovora. Na ovaj način možete zaroniti duboko u unutrašnjost srca vašeg partnera.

Primjerice, zašto voliš svoj rad? Kakvo je bilo tvoje djetinjstvo? Tko je najvažnija osoba u vašem životu i zašto? Ispričaj mi sve o tome kako si došao do ovog radnog mjesta i što te čini sretnim?

Takva pitanja zahtijevaju detaljne priče koje oblikuju vaše mišljenje o partneru i stvaraju pozitivno sliku.

3. Budite iskreni i svoji

Oboje se tek upoznajete i naravno da želite ostaviti što bolji dojam na drugoj osobi, ali to nikako ne znači da ćete se lažno predstavljati i stajati iza onoga u što ne vjerujete. To nikamo ne vodi. Budite iskreni i držite se svojih mišljenja, ali i poštujte drugačije. Pokažite potencijalnom partneru tko ste vi zapravo, u potpunosti - što vas veseli, što ne volite, tko su vam najdraži ljudi i u što vjerujete. Jedino što ga može privući je vaša iskrenost i otvorenost. Budite ono što jeste jer jedino tada možete doći do te točke da s partnerom vodite duboke, iskrene i smislene razgovore.

4. Nemojte odgovarati s jednom riječi

Klonite se odgovaranja s 'da' ili 'ne'. To će vašeg potencijalnog partnera odmah odbiti jer prvo na što će on pomisliti je da vam se ne da s njim razgovarati i da vam je dosadan. Primjerice, ako vas partner pita 'voliš li sushi?' nemojte mu odgovoriti 'da' nego mu recite 'da, obožavam jesti sushi. Ispočetka sam bila skeptična, ali mi se svidio. Znaš, do sada sam ga jela...' Odužite priču i ispričajte neku zgodnu anegdotu.

5. Budite pozitivni i ne zaboravite na osmijeh

Kad počnete razgovarati i otvarati se, druga će osoba shvatiti nagovještaj te će se početi nadovezivati sa svojim pričama. Pobrinite se da na stol iznesete svoje dobre priče umjesto loših. Nemojte dijeliti pojedinosti o tome kako vas je bivši partner slomio, ali podijelite na primjer, kako ste proveli svoj rođendan ili Novu godinu. Kasnije kako se budete sve više upoznavali, tada će partner upoznavati sve vaše strane, i dobre i loše, piše Pink Villa.

