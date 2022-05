Ne želi ga više vidjeti nakon što ju je kritizirao poslije oralnog seksa - što biste vi napravili?

Njezin novi ljubavnik dao joj je vrlo iskren komentar nakon što su bili intimni, a ona je tada otišla na britanski roditeljski forum Mumsnet kako bi pitala je li u pravo zato što se razbjesnila.

Ženu, u ranim 30-ima, kritizirao je muškarac rekavši joj da je 'imala jak okus' tijekom oralnog seksa te joj je savjetovao da pije više vode. Ona nije bila impresionirana njegovim 'zdravstvenim savjetima' i ne želi ga više vidjeti, a njezina priča podijelila je komentatore na forumu. Neki smatraju kako je pozitivno to što je on tako otvoren i iskren, a da je ona preosjetljiva. Međutim, drugima je taj komentar alarmantan i podržavaju njezinu odluku da ga više ne vidi.

- Viđam se s dečkom zadnjih nekoliko tjedana, oboje smo u ranim 30-ima. Čini se kao fin momak, i stvari su išle super. Sinoć smo prvi put spavali zajedno, bilo je odlično, bio je jako velikodušan u krevetu, no stvari su krenule po zlu nakon što je obavio oralni seks i rekao mi da misli da bi trebala piti više vode jer mi je okus vagine 'prejak' - objasnila je.

To ju je zaboljelo, iako je sigurna da je nije mislio uvrijediti i, kako sama priznaje, možda jeste previše osjetljiva, ali nije joj jasno zašto bi to netko rekao kada je nadaleko poznato da su žene paranoične zbog toga kako izgledaju ili mirišu 'tamo dolje', piše Daily Mail.

- On nije ginekolog pa mi njegovi zdravstveni savjeti ne znače ništa. Vidio je da me uznemirio i pokušao se povući. Ali meni je to bilo jako uznemirujuće - kaže ona. Njezina objava podijelila je mišljenja drugih, a mnogi su je pitali ima li istine u tome što joj je rekao.

- Jeste li primijetili da prilično jako mirišete? Je li mogao biti u pravu? - pitao je jedan. Nekima je djelovalo kao da se i on osjećao pomalo neugodno, i predlažu joj da poštuje to što joj je rekao i što nije čekao da ga pita zašto više ne želi biti intiman s njom.

- Zašto to uzimaš kao lošu stvar? - pitao je netko drugi. Jedan komentator, koji je bivši zdravstveni djelatnik, odgovorio joj je kako je i sam savjetovao partneru s neugodnim mirisom da ode liječniku opće prakse i provjeri bubrežnu funkciju.

- Mislim da biste bili ludi da ga ikad više vidite - napisao je jedan, dok ga je netko opisao kao 'bezobraznog idiota'.

- Trebali bi sto posto vjerovati svojim instinktima. Natjerao vas je da se posramite kada ste možda bili u ranjivom položaju nakon prvog seksa. Ne trebate raditi ništa što ne želite. Ne duguješ mu ništa - komentirali su.

