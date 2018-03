Uz poslovne radionice mladima je put do zaposlenja brži i lakši

Nakon tečaja dobivaju potvrdu od Coca Cole HBC Hrvatska da su prošli edukaciju. 50 najsretnijih uspijeva doći do besplatnih radionica u dobi od 15 do 29 godina.

- Smatram da svaka škola dobro dođe. Ovdje sam, između ostalog, naučio kako se predstaviti da te poslodavci zamijete. Tek sad znam koliko sam griješio pišući prije životopis. Prezenteri su odlični, motivacijski utječu na nas - rekao je Hrvoje Rončević (26) iz Zadra. Drugi polaznici vjeruju da će im ovo pomoći da prošire svoje vidike, kako i kaže Katarina Radnić (25), studentica sociologije, koja je do ove besplatne “akademije” došla preko Facebooka.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

I sitnice igraju veliku ulogu

- Ovdje sam naučila kako se najbolje predstaviti poslodavcima na razgovoru za posao. Ono što do sada nisam primjećivala su sitnice, a zapravo vrlo važne stvari. Primjerice, ni na kraj pameti mi nije bilo da upisivanje hobija u životopis znači nešto poslodavcima. Ujedno sam naučila koje ključne riječi trebam koristiti u razgovoru – kaže Katarina.

U budućnosti se vidi u sektoru ljudskih potencijala. Većinu polaznika oduševila je predavačica Vesna Vrga Perović, inače nezavisna konzultantica.

- Izrazito sam sklona društveno važnim projektima, tako da rado sudjelujem u ovoj, kako volim reći, Coca Colinoj akademiji. Zapošljavanje mladih je jedan od najvećih hrvatskih problema. Potpuno razumijem koliko je teško mladom čovjeku, bez ikakvog iskustva naći se na našem tržištu rada – kaže Vesna Vrga Perović, jedna od predavača na projektu kojim Coca Cola pomaže mladima da se lakše zapošljavaju. Ona u nekoliko sati uspijeva pokrenuti mlade i osvijestiti im koliko su vrijedni i koliko mogu sami učiniti. Naučila ih je kako da sami osmisle projekt i naprave cijeli plan.

- Uvijek me iznenadi koliko su kreativni – rekla je. Posebno je se dojme mentori Coca Cole.

- Naime, ona se stavlja na raspolaganje tim ljudima, koji polaznike prate i nakon završetka programa. Uvijek su im na raspolaganju. To je čudesan moment od strane Coca Cole - rekla je.

Na predavanjima su se našle i dvije prijateljice, Lana Perošević (21) i Nikolina Žužul (21).

- Zajedno smo istraživale i naišle na oglas pa sam predložila da se prijavimo i eto nas – kaže Nikolina.

Koji je njen motiv bio pojašnjava:

- Bilo je vrijeme da se pokrenem i počnem raditi na sebi. Ovo mi može biti dobar poticaj prema ostvarivanju nečeg u budućnosti. Voljela bih raditi u odnosima s javnošću. Zanimaju me i novi mediji, portali, ali vidjet ćemo. Među predavačima joj se posebno svidjela Vesna Vrga Perović, koja im je predavala Upravljanje projektima.

Važna je samostalnost

- Odlična je gospođa Vesna, vidi se da nas zaista želi pokrenuti i to mi se baš sviđa – kaže Nikolina. Njezina prijateljica Lana već ima iskustva u poslu, no kaže da je do sada životopise pisala kao sastavke u srednjoj školi, no ubuduće će to biti profesionalnije.

Odlični predavači

- Radila sam već za jednu medijsku kuću, pa kao content manager za ugostiteljski objekt, a trenutačno odrađujem praksu na televiziji. Kroz ovo za sada skromno ali iznimno vrijedno radno iskustvo naučila sam biti brza i efektivna jer te nitko ne čeka. Na rad me naviše motivirala misao da se osamostalim – kaže Lara. Što je naučila na Coca Colinu projektu?

- Sad znam kako napraviti strateški plan, naučila sam i prodajne vještine koje će mi možda u životu zatrebati jer ne znam koje će na kraju biti područje mog razvoja.

Jedan od polaznika bio je i Domagoj Tucaković (25), apsolvent na ekonomskom fakultetu. Domagoj kaže da se prijavi gdje god može nešto korisno naučiti. Tako je i dva puta bio na praksi u Styriji, gdje je stekao iskustva koja mu zlata vrijede. Priliku je vidio i u Coca Colinu projektu.

- Ovo je za svaku pohvalu. Stekao sam nova poznanstva i, naravno, nova iskustva. Puno mi znači što od stručnjaka mogu toliko naučiti, a usput utvrđujem i gradivo s fakulteta – kaže Domagoj, koji bi jednog dana volio raditi u menadžmentu.