Uzela otkaz da spasi Đurđicu: 'Postala je kuma mojoj curici'

Kada je, prije šest godina, Vinkovčanka Dubravka Glavaš (42), pred svim radnicima tvrtke u kojoj je radila rekla kako svoje radno mjesto prepušta prijateljici Đurđici Švigač (37) jer ne može dopustiti da majka dvoje djece ostane bez posla, svi u firmi su zanijemili od šoka. Samo je Đurđica počela plakati od sreće jer joj je, netom prije, direktor rekao da je ona jedna od onih koji će dobiti otkaz obzirom da se firma našla u krizi.

- Nisam mogla vjerovati da je to učinila. Cijeli dan sam na poslu plakala jer su mi rekli da ću ja dobiti otkaz. Bila sam samohrana majka jer mi je suprug preminuo. Ostala sam sa kreditima i taj posao mi je bio jedini izvor prihoda. Nisam znala što Dubravka planira, a kada je izrekla da želi da otkaz dobije ona umjesto mene, nisam vjerovala da sam to čula - rekla nam je toga dana Đurđica još uvijek u nevjerici da se sve to dogodilo.

I direktor je bio iznenađen, ali je prihvatio Dubravkinu ponudu i rekao da će se pobrinuti da Đurđica više nikada ne bude na listi za otkaz, upravo zbog tog iznimno humanog čina.

- I danas smatram da sam donijela ispravnu odluku. Znala sam za Đurđinu tešku životnu situaciju i otkako sam došla na posao taj dan promatrala sam je. Bila je tužna, plakala je, bila je očajna. Kada je direktor okupio sve radnike i pročitao otkaze, nešto je u meni uzviknulo "E, ipak će to biti malo drugačije". Iako je i meni trebao taj posao, bilo je teško doći do njega, iako nisam imala plan B, rekla sam da ja dajem otkaz, pod uvjetom da Đurđa ostane. I osjećala sam se dobro zbog te odluke iako su mi drugi rekli da nisam normalna. Razmišljala sam, pa ja nemam supruga, djecu, živim kod roditelja, mogu otići raditi sezonu, mogu zamoliti strica da mi nađe posao u Njemačkoj, ipak imam opcija. Đurđa nema - govori danas Dubravka koja je zbog svog velikodušnog čina bila i Ponos Hrvatske, heroina novog doba. Doduše, nije joj bilo svejedno toga dana kada je došla kući i svoju odluku priopćila obitelji. Mama i sestra su je iznenađeno pogledale i zagrlile, a tata je u početku strogo prokomentirao da je to bio lud postupak, ali je onda shvatio njegov značaj i pohvalio kćer.

Foto: Davor Javorović/Pixsell Foto: Igor Kralj/PIXSELL Dubravka je 2014. dobila priznanje Ponos Hrvatske za svoj nesebičan čin Iako je to učinila ne očekujući baš ništa zauzvrat, tijekom godina se dogodilo mnogo toga što je Dubravki postala dovoljna zahvala za učinjeno.

- Dogodilo se veliko prijateljstvo, ljubav, brak, novo dijete, moja nova obitelj. Svemu tome zaslužna je Dubravka koja mi je postala i kuma i na tome sam joj neizmjerno zahvalna. Vratila mi je vjeru u ljude i ne znam što bi bilo od moga života da ona nije učinila to što jeste - kaže Đurđica koja se u međuvremenu udala, postala je Đurđica Cvetković, rodila je djevojčicu i dala joj ime Dubravka.

- Kada me je nazvala i rekla da je trudna i da želi svojoj djevojčici dati moje ime, rekla sam da to ne čini jer nema potrebe, nije to danas popularno ime, ali ona je rekla da je to već odlučeno. Naravno da sam pristala biti djetetova krštena kuma i danas je moja mala kumica preslatka djevojčica, pravi blagoslov. Kažu da je karakterom slična meni - smijući se kaže Dubravka koja je bila pozvana i na prijateljičinu svadbu gdje joj je, pred 500 uzvanika, Đurđica zahvalila na predivnoj gesti i svi su plakali.

Dubravka je redovno posjećivala malenu kumicu, dok je mogla. Naime, ona već šest godina živi i radi u Frankfurtu i, kao i svi, sad ne smije nikamo zbog pandemije

- Trebalo mi je vremena, a i više promijenjenih poslova, da si posložim život u Njemačkoj. Nije bilo jednostavno, tim više što su svi meni dragi ostali u Hrvatskoj, a jako sam vezana za obitelj. No sada radim u svojoj ekonomskoj struci, u dobroj njemačkoj tvrtki kojoj je vlasnik Hrvat i iznimno je kvalitetna i humana osoba koja brine o radnicima. Sve što sam učinila, učinila bih opet jer to je bilo jedino ispravno. Bilo bi lijepo kada bismo svi bili bolji ljudi jer danas umnogome ovisimo jedni o drugima. Trenutno svima želim zdravlje - poručuje Dubravka iz Frankfurta.

