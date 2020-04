Ljudskost na djelu: Teta Ružica svoje kupce daruje buketima...

Kada su nam rekli da moramo zatvoriti nismo bacili cvijeće jer smo mislili da smijemo raditi vijence za pogrebe, a kada su nam rekli da ne smijemo niti to, odlučila sam napraviti buketiće i pokloniti ih ljudima, govori nam vlasnica đakovačke cvjećarnice 'Palma', Ružica Lulić (53).

Pandemija korona virusa udarila je i na njenu radnju, no to nije obeshrabrilo našu sugovornicu. Kako je 4. ožujka Dan usamljenih buketa i cvjećarnica 'Palma' poklanja bukete svojim kupcima, a Ružica je odlučila tu akciju prolongirati s obzirom na krizno stanje u kojemu se nalazimo i dodati malo boje u ove dosadnjikave dane.

Dan usamljenih buketa

- Sada smo 4. ožujka dijelili bukete, vidi se to na kartici koja je uz bukete, njom sam se opet poslužila. Datum se ne podudara, ali sam ju iskoristila da napišem poruku 'ostani doma' da se ljudi u ovome svemu i razvesele malo. Bolje nego da bacimo - smatra Ružica.

- Ne smijemo raditi pa sam odlučila iskoristiti cvijeće da ne propadne. Sve bi to izdržalo još možda tjedan ili nešto više dana, ali što bih ga bacila? Ovako napravim 20-ak buketa pa ih odvezem pa tako opet u krug. u razvoženju mi pomaže i suprug, dok ih ja pravim on razvozi. Onda su se ljudi i sami počeli javljati. Ja sam ih do sada nosila samo ljudima koje znam i naravno, bez kontakta. Ostavim im pred kapijom, pred ulazom. Ljudi viču za mnom, a ja njima kažem: 'Ne, ne, nema kontakta, nema razgovora i pobjegnem' - nasmijano će naša sugovornica.

Najpoznatija cvjećarka u Đakovu

- Ne idem nigdje daleko da ne kršim zakone. Vozim tu u Đakovu i našim okolnim selima. Morala sam se nekako u ovoj izolaciji zaposliti. Već me sve od sjedenja i svrbjelo i gušilo, nisam navikla ne raditi - objasnila nam je Ružica čija je 'Palma' u srcu Slavonije još od daleke 1991. godine. Iako je navikla raditi, Ružica nam zadovoljno kaže kako je sada barem provela ugodno vrijeme s obitelji na okupu.

- Nije ovo baš toliko loše. Napokon je cijela obitelj na okupu, nije smak svijeta. Neka nam država pomogne s tom odgodom davanja za radnike, a nastavit ćemo kada budemo mogli - optimistična je najpoznatija cvjećarka u Đakovu, koja ne smatra da je napravila nešto spektakularno.

- Nisam napravila nešto posebno. Možda sam, eto spasila to cvijeće i dala ljudima da imaju pokoji cvijet malo na stolovima ovih dana - skromno kaže Ružica.

Žao joj je što ne može raditi

Iako radi i pogrebne aranžmane, mjere za zaštitu građana i sprječavanje širenja korona virusa ograničile su je da ne smije raditi ni njih, iako joj nije jasno zašto.

- Gledam razne reklame, rade i građevinari, ljudi idu u trgovine, sve je puno kontakta, a kakav je kontakt kod mene? Ljudi samo uđu, naruče - pojašnjava nam vlasnica pa dodaje:

- Najlakše je bilo istresti cvijeće u kantu. Ovako sam barem nešto dobroga učinila. Mogla sam ja to i prije, ali nekako sam se nadala da ćemo barem moći ovo pogrebno raditi, to je kod nas i odvojeno. Vidjela sam snimke sprovoda u Italiji i na škrinjama su bili vijenci, ne znam zašto je kod nas zabranjeno, kada je već ograničen broj ljudi na sprovodima, da barem mogu svojim voljenima staviti cvijet na grob.

Njeni su 'usamljeni' buketići izmamili osmijeh na lica mnogih žena, a neke su rekle kako buket pred kućnim pragom nisu vidjele već godinama. Evo primjera. Sitnice mogu uljepšati ova ružna vremena. Budite i vi nečiji buketić, nečija Ružica i superheroj ove tmurne svakodnevice.