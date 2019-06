Uzgoj stoke uništio je čak 70 posto svih svjetskih prašuma

I način prehrane ima utjecaja na okoliš. Vegani ga čuvaju, a svejedi ‘zagađuju’ proizvodnjom, preradom i uzgojem mesa.

Knjigu na ovu temu napisao je savjetnik, istraživač i predavač o izboru hrane i održivosti Richard Oppenlander, pod naslovom ‘Comfortably Unaware: What We Choose to Eat Is Killing Us and Our Planet’. Naime, tvrdi, uzgojem životinja onečišćuju se vode više nego što to rade sve ostale industrije zajedno.

Foto: Promo

- Zagađuju se i prašume, odnosno 70 posto svjetskih prašuma uništeno je radi uzgoja stoke, a isto tako je i uzgoj stoke odgovoran za čak 20 posto svih emisija efekta staklenika - upozorava i dodaje da će uzgajanje životinja dovesti do toga da ćemo uskoro ostati bez prirodnih resursa.

Osim toga, kaže da se 55 posto vode iz cijelog svijeta koristi za uzgajanje životinja, a samo u SAD-u 70 posto svih žitarica koristi se kao hrana za stoku umjesto za ljude. Ovu informaciju moramo posebno uzeti u obzir pošto u svijetu više od milijardu ljudi pati od gladi i pothranjenosti. Kako bi pokazao koliko nas zapravo ‘košta’ proizvodnja i uzgoj mesa, Oppenlander je dao primjer koliko je količinski potrebno prirodnih resursa za jedan hamburger. Čak pet kvadrata prašume i 4500 litara vode potroši se za proizvodnju običnog hamburgera kojeg možete pronaći u bilo kojem lancu brze prehrane. Iako je u fokusu iscrpljivanje prirodnih resursa, Oppenlander piše i o tome u kakvim uvjetima živi stoka za uzgoj, ali i kako bi nestanak životinjskog uzgoja utjecao na gospodarstvo.