Uživajte uz Chill&Grill i sjajne live svirke hrvatskih DJ-eva

Chill&Grill traje sve do 31. svibnja, a u mnoštvu različitog sadržaja svakako treba izdvojiti Live svirke hrvatskih DJ-eva. A što vas sve očekuje u glazbenom programu Chill&Grilla slijedećih mjesec dana i kako se postaje vrhunski DJ ispričao nam je DJ Jurki, koji je u petak na 1. svibanj u sklopu Chill&Grill programa puštao Live svirku iz stana u središtu Zagreba.

POGLEDAJTE VIDEO SVIRKE IZ ZAGREBA:

-Bilo mi je sjajno puštati glazbu za sve ljude diljem Hrvatske, miksao sam stvari koje relaksiraju ljude i predstavljaju im ugodnu glazbenu kulisu za uživanje u kućnoj atmosferi. Svi smo se našli u uvjetima kad moramo pronaći najbolji model za funkcioniranje, stiglo je proljeće, sezona roštiljanja, sezona koncerata, no sve to će do daljnjega ostati u našim kućama, stoga svakako podržavam projekt Chill&Grill jer preko njega možemo sa sjajnom glazbom doprijeti do ljudi i osigurati im sve ono što trenutno zbog socijalne distance nije izvdivo uživo – kazao je DJ Jurki, inače vlasnik agencije UrbaniEventi.com koja okuplja desetke DJ-eva, a trojica od njih DJ DaDoo, DJ eMBee, DJ Leggero pripremili su za ovogodišnji Chill&Grill različite bbq mixeve koje možete pronaći na micrositeu najvećeg online festivala grilanja i čilanja chill&grill.hr.

Okupio je DJ-eve i podigao ljestvicu profesionalizma

Foto: Privatni album

DJ Jurki je u agenciji okupio brojne DJ-eve i zapravo na taj način profesionalizirao to slobodno zanimanje koje ste u pravilu tražili ponaosob.

-Usudio bih se reći da su DJ-evi sve traženiji za razne evente, događanja i vjenčanja. Nakon desetak godina iskustva u kojima sam imao priliku ostvariti brojne suradnje i poznanstva, ideja se rodila sama po sebi. Ono što sam kroz agenciju htio postići je kvalitetniji i profesionalniji pristup tom poslu, a u isto vrijeme, klijenti su postali sve kreativniji u izražavanju svojih želja i ovakav način vođenja tog posla nam omogućuje da im se što više prilagodimo.

U agenciji okupljaju profesionalne DJ-e s dugogodišnjim radnim iskustvom, koji su specijalizirani za razne glazbene žanrove, ali i vrste evenata. Rade i booking live izvođača pa tako u svom timu imaju mnoge glazbene kreativce i instrumentaliste za svačiji ukus: od saksofonista, harmonikaša, klapa ili tamburaša pa sve do violinistice, harfistice, acoustic dua ili tria – dodao je DJ Jurki koji je u svojoj bogatoj karijeri glazbu puštao na nekim od najvećih svjetskih glazbenih festivala – već s 20 godina na najpopularnijim ljetnim partijima na Santoriniju, pa sve do Ultra-e u Splitu. On sam preferira tech house do deep housea, s finim jazzy, soul i funk elementima, a za nadolazeće vikende u Chill&Grillu sa svojim kolegama DJ-evima pripremio je brojna glazbena iznenađenja.

Stoga pratite sve detalje pratite na na Facebook stranici 24sata te chillgrill.hr službenoj web stranici jer očekuje vas mjesec uistinu sjajne zabave.

Chill&Grill vas bogato nagrađuje

Foto: Privatni album

I ne zaboravite, one najkreativnije u spremanju grila kod kuće Chill&Grill nagrađuje s bogatim poklon paketima. U tijeku je nagradni natječaj koji će trajati sve do 8. svibnja, a u kojem možete osvojiti brojne stvari koje će vam slijedećih mjesec dana trajanja Chill&Grilla trebati za roštilj. Svaki paket vrijedan je 500kn, a u njemu će se naći Podravkini chill&grill začini za roštilj, Karlovačko pivo, KTC kupon za kupnju svježeg voća i povrća za grill i Ravlić kupon u vrijednosti 100kn za kupnju svježeg i sočnog mesa. Sve što trebate je biti kreativni i poslati fotku svog roštilja. Oni najkreativniji osvajaju veliki poklon paket vrhunskih proizvoda koji vam trebaju za grilanje. Fotkati možete sve, jer roštiljanje je više od samog pečenja mesa tako će se zasigurno među slikama roštilja naći brojne marinade, povrće, šarene salate, ali i chill zone koje su građani diljem Hrvatske uredili u svojim stanovima i kućama jer su aktualne mjere zaštite od virusa još uvijek na snazi stoga se do daljnjega preporuča da građani ostanu kod kuće i tijekom Chill&Grill mjeseca roštiljanja ukusne recepte spremaju unutra svoja četiri zida.

Ovogodišnji Chill&Grill 2020. održava se u organizaciji 24sata i missGastro uz glavnog partnera Podravku. Partneri projekta su Grill Majstor, Vegeta, coolinarika.com, Mesna industrija Ravlić, KTC, Pevex i Karlovačko.