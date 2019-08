Uzroci raka dojke: 18 faktora zbog kojih prijeti najveći rizik

Liječnici još ne znaju što točno pokreće proces staničnih promjena, no znaju koji su rizici koji podižu vjerojatnost da će se bolest pojaviti. Podijelili su ih na dvije kategorije: životni stil te genetiku.

- Kad govorimo o raku dojke, pokušavamo vidjeti koje su to stvari koje se mogu promijeniti, a koje se ne mogu promijeniti. S nekim se rizičnim faktorima čovjek rodi, dok se po pitanju nekih drugih može puno toga poduzeti - objašnjava onkologinja dr. Megan Kruse iz klinike Cleveland u američkom Ohiu. Istaknula je za prevention.com kako činjenica da netko ima više rizičnih faktora istovremeno ne znači da će dobiti rak. S druge strane, čak i ako nemate niti jedan rizični faktor, uvijek postoji mogućnost da dobijete bolest. Evo koji su to rizični faktori.

Foto: Dreamstime

1. Alkohol

Čak samo nekoliko pića na tjedan znanstvene studije povezuju s povećanim rizikom od razvoja raka dojke kod žena. Američko društvo za borbu protiv raka kaže da žene koje popiju dva ili tri alkoholna pića u danu imaju 20 posto viši rizik za nastanak raka od onih žena koje ne piju alkohol. Alkohol u tijelu podiže razinu estrogena, pa smatraju da je to možda uzrok povećanog rizika.

Foto: Dreamstime

2. Pretilost

- Pretilost je faktor rizika za razvoj mnogih bolesti, osobito u žena koje su u postmenopauzi, kazala je dr. Kruse. Većinu estrogena u tijelu do menopauze stvaraju jajnici, no kad prestanu raditi većina hormona dolazi iz masnog tkiva. Previše masnoća povećava razinu estrogena i time povećava rizik za razvoj bolesti. Dodatno, žene s povišenom tjelesnom masom često imaju visoke razine inzulina u krvi, što stručnjaci također povezuju s nastankom karcinoma.

- Što je žena bliža svojoj idealnoj tjelesnoj težini, manji je rizik da će dobiti rak - istaknula je dr. Kruse.

3. Manjak tjelovježbe

Foto: DepositPhotos

Sve je više dokaza kako redovita fizička aktivnost smanjuje rizik od nastanka raka dojke, osobito kod žena u menopauzi. Iako nije jasno koliko je točno aktivnosti dovoljno, neke studije tvrde da je čak i nekoliko sat vježbe na tjedan dovoljno da pomogne.

4. Kasno rađanje

Foto: Dreamstime

- Povišeni rizik za razvoj raka dojke vidimo i kod žena koje nikad nisu rodile ili su rodile u kasnijoj životnoj dobi, nakon 30. godine - kazala je dr. Kruse.

5. Ako ne dojite

Foto: Thinkstock

Pojedine studije ističu kako dojenje može smanjiti rizik od razvoja raka dojke, osobito ako se doji između jedne i pol do dvije godine. Razlog može biti u tome što dojenje smanjuje broj menstrualnih ciklusa.

6. Uzimanje hormonskih kontraceptiva

Foto: Antonio Diaz

Stručnjaci su dokazali da uzimanje oralnih kontraceptiva može povećati rizik od razvoja raka dojke.

7. Hormonska terapija nakon menopauze

Foto: yacobchuk

Hormonska terapija estrogenom i progesteronom može pomoći u ublažavanju menopauzalnih tegoba te spriječiti pojavu osteoporoze, no istovremeno može povisiti rizik od razvoja raka. Dodatni je problem što se u takvim situacijama nerijetko rak pronalazi u već uznapredovalim stadijima bolesti. Usto, takav tip terapije povećava rizik od nastajanja krvnih ugrušaka, bolesti srca i krvnih žila te moždanog udara. Američke udruge za borbu protiv raka ističu kako je više negativnih nego pozitivnih učinaka hormonske terapije te da prije odluke o uzimanju iste porazgovarate sa svojim liječnikom.

8. Činjenica da ste žena

Foto: Dreamstime

Rak dojke pokreće poremećaj u radu hormona, a da bi se razvio, treba mu estrogen. Stoga je najveći rizik za nastanak te bolesti činjenica da ste žena, tvrdi onkologinja Jennifer Specht iz Seattlea.

9. Starenje

Foto: Dreamstime

Rizik od nastanka raka dojke povećava se s godinama. Većinu karcinoma liječnici pronalaze kod žena starijih od 55 godina.

10. Genetsko naslijeđe

Foto: Dreamstime

Kod između pet i 10 posto slučajeva raka dojke riječ je o nasljednoj bolesti, konkretnije o mutaciji gena koju su djetetu prenijeli roditelji. Konkretnije, ako imate naslijeđenu mutaciju na BRCA1 ili BRCA2 genima, riječ je o najčešćim slučajevima nasljednog raka dojke.

11. Bilo je oboljelih u obitelji

Foto: 123RF

Američko društvo za borbu protiv raka ističe kako osam do 10 žena koje obole od raka dojke nisu imale slučajeve te bolesti u obitelji. No ipak, ako je srodnik u prvom koljenu imao bolest, a to se odnosi na majku, sestru ili kćer, mogućnost za nastanak bolesti se udvostručuje. Ako ste pak u bliskoj obitelji imali dvoje oboljelih, mogućnost da ćete i vi dobiti rak je trostruko veća. Oko 15 posto od ukupno oboljelih žena imale su u obitelji slučajeve bolesti.

12. Već ste imali rak

Foto: Photographee.eu

Ako ste već imali rak na jednoj dojci, postoji visoki rizik da će se razviti i na drugoj dojci ili čak na drugom dijelu iste dojke. Viši rizik je kod mlađih žena.

13. Rasa

Foto: Dreamstime

Bjelkinje su sklonije razvoju raka dojke od Afroamerikanki, no s druge strane, kod Afroamerikanki se češće javlja u dobi mlađoj od 45 godina te je smrtonosniji. Manji rizik od smrtnosti imaju Azijatkinje, Hispanke i Indijanke.

14. Gustoća tkiva dojke

Foto: Dreamstime

Dojke se sastoje od vlaknastog tkiva, masnog tkiva i žljezdanog tkiva. Liječnik može reći da su vam dojke guste ako se na mamografiji pokaže da imate više žljezdanog nego vlaknastog tkiva uz manje masnog tkiva. U takvoj populaciji žena vjerojatnost za razvoj raka je do dva puta veća nego kod žena s prosječnom gustoćom tkiva dojke, tvrde to iz Američkog društva za borbu protiv raka.

15. Rana menstruacija

Foto: dreamstime

Ako ste dobile menstruacije prije 12. godine, to znači da ćete tijekom života imati više menstrualnih ciklusa te stoga biti više izložene utjecaju estrogena i progesterona. Oni podižu rizik od nastanka raka dojke.

16. Menopauza nakon 55. godine

Foto: Dreamstime

Ako ste ušli u menopauzu nakon 55. godine života, znači da ste imali više ciklusa i time imali duži period izloženosti progesteronu i estrogenu.

17. Bili ste u djetinjstvu izloženi zračenju

Foto: Photographee.eu

- Ljudi koji su u djetinjstvu imali neku vrstu karcinoma te su morali ići na zračenje prsa imaju povišen rizik od nastanka karcinoma dojke - kazala je dr. Specht. Rizik je još viši ako je zračenje bilo u doba adolescencije ili mladalaštva dok su se prsa tek razvijala.

18. Izloženost DES-u

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Žene koje su uzimale diethylstilbestrol (DES), lijek sličan estrogenu kojeg su liječnici propisivali kako bi smanjili rizik od pobačaja od kasnih četrdesetih do sedamdesetih prošlog stoljeća, imaju viši rizik za razvoj raka dojke. Žene čije su majke uzimale taj lijek tijekom trudnoće također imaju povišeni rizik od razvoja bolesti, tvrdi Američko društvo za borbu protiv raka.