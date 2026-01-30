Obavijesti

Vadi tata keš! Za Dinamo dječji rođendan u Zagrebu izdvojit ćete i do 350 eura

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 4 min
Većina osnovnih paketa uključuje digitalne pozivnice za rođendan, grickalice i nekoliko vrsta sokova te vodu, negdje je u cijenu osnovnog paketa uključena i torta, a negdje se dodatno naplaćuje

Većina roditelja danas proslavu rođendana svojih klinaca organizira u rođendaonicama, dijelom zato što je to postala moda, a dijelom i zato što je ipak lakše osigurati da se djeca dobro zabave, a da nakon toga nemamo posla s posuđem i pospremanjem stana. Ponuda rođendaonica iznimno je bogata i moguće je birati između različitih paketa, od onih cjenovno povoljnih pa do luksuza.

Većina osnovnih paketa uključuje digitalne pozivnice za rođendan, grickalice i izbor od nekoliko vrsta sokova te vodu, negdje je u cijenu osnovnog paketa uključena i torta, negdje se dodatno naplaćuje, a cijene se razlikuju i ovisno o tome je li riječ samo o ludiranju u običnoj igraonici ili nekim posebnim programima.

Everfun igraonica

Na primjer, u Everfun igraonici u Family Mallu na Jankomiru, uz osnovni paket, u kojem je i majica za slavljenika, primaju djecu od 6 i 7 godina nadalje te nude različite sadržaje: karaoke disco show, laser tag-party, escape room, laser tag&karting... Cijena paketa za 10-ero djece kreće se od 230 do 300 eura tijekom radnih dana, a vikendom i praznikom od 270 do 340 eura. Moguće je dovesti do 20 dodatnih uzvanika, a svaki dodatni uzvanik naplaćuje se dodatnih 18 eura.

Na istoj adresi je i Igrandia, u sklopu koje se nude paketi za djecu različite dobi, od 3 do 4 godine, pa do onih 7 plus. Ovisno o dobi razlikuju se i aktivnosti, a u svima su uključeni premium torta, izbor sokova, grickalice, poklon majica za slavljenika i fotografija s proslave. Cijene paketa iznosi od 220 do 280 eura za 10-ero djece, dok se za svako dodatno dijete plaća 18 eura. Petkom se plaća dodatnih 30 eura, a vikendom i praznikom dodatnih 40.

Roćkas u West Gateu

Igraonica Roćkas.hr u West Gate shopping Cityju dva sata zabave za desetero djece cijeni ovisno o dobi. U maloj igraonici za djecu od godine dana do pet godina cijena je 125 eura, a u velikoj igraonici koja je dostupna za djecu od 2 do 12 godina - 145 eura. I u ovom slučaju, to je cijena za 10-ero djece, za svako dodatno plaća se po 13 eura, a oni najmanji moraju imati i pratnju odrasle osobe. No u cijenu nije uključena torta. Ona za 16 do 20 djece stoji 20 ili 50 eura. Moguće je naručiti i pizzu, za tri eura po djetetu, kao i čips, a naplaćuje se i dodatno piće, kao i dječji šampanjac - sedam eura. Moguće je dogovoriti poklon za slavljenika i sve uzvanike (16 i 3,50 eura), ali i pozvati mađioničara (95-110 eura) ili organizirati facepainting (110 eura). Iako osnovni paket djeluje jeftino, dodaci mogu povećati cijenu i na 500-tinjak eura.

Muzej smijeha

U Muzeju smijeha stvari su jednostavne. Imaju dva paketa, od 200 i 350 eura, s time da ni jedan ne uključuje hranu i piće. To je isključivo u organizaciji roditelja, pa na taj trošak treba dodatno računati. U prvom slučaju nije uključen obilazak muzeja, već proslava u suvenirnici, a u skupljoj verziji djeca će obići muzej uz vodstvo i opet se zabavljati u suvenirnici. Uključene su rođendanske pozivnice i fotografiranja s maskotama, a u ponudi su i stolne igre koje djeca mogu igrati.

Muzej čokolade

I Muzej čokolade organizira rođendanska slavlja. Paket za 10-ero djece stoji 300 eura, a za svako sljedeće dijete (najviše još šestero) plaća se 16 eura. Vikendom je cijena paketa 50 eura viša. U cijenu su uključeni: Ledo torta, grickalice, voda, sokovi, degustacija, materijali i oprema za radionicu za svu djecu, a uz obilazak muzeja djeca će degustirati čokoladu i sudjelovati u malom laboratoriju čokolade, u kojemu će sami izrađivati čokoladu koju na kraju mogu ponijeti kući.

- Program je prilagođen djeci školskog uzrasta, pa primamo djecu od 7 do 13 godina. Nema dodatnih troškova za roditelje, a u cijenu su uključeni i degustacija devet vrsta čokolade, slane grickalice i sokovi neograničeno. Svako dijete nosi doma čokoladu od 150 grama koju napravi od vrhunske belgijske sirovine, a slavljenik uz to i kutiju s 18 pralina - ističe Ružica Božić iz ovog slatkog Muzeja.

dLand rođendan

Među mladim sportašima u zadnje je vrijeme vrlo popularan i rođendan u dLandu, u svijetu GNK Dinamo Zagreb. Svi osnovni paketi definirani su za 10-ero djece, uz uključenu hranu i piće, slane i slatke grickalice, sokove i vodu te Ledo rođendansku tortu i svjećice, dječji šampanjac i navijačke karaoke. Osnovni paket uključuje i pozivnice, 30 digitalnih fotografija i video s rođendana te uokvirenu zajedničku fotografiju za slavljenika i potpisanu karticu od igrača A momčadi.

Ovisno o paketu - a tu su Dinamo Akademija, Kapetanska traka i MVP, koji traju 120, 150 ili 180 minuta - cijena se kreće od 249 do 349 eura. Za dodatne uzvanike treba doplatiti po 17 ili 19 eura. U skupljim programima uključeni su i personalizirana video čestitka Dinamove A momčadi te Robokeeper - penali protiv automatiziranoga golmana. 

