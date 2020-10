Vaga se mora izbrbljati prije spavanja, Biku treba 8 sati sna, a Raka uspavljuje kreativnost

Zemljani znakovi mogu biti fleksibilni što se tiče vremena odlaska na spavanje, ali bitno je da imaju priliku spavati punih osam sati. Vodeni znakovi vole noć jer tada imaju više privatnosti

<h2>Vatreni znakovi - Ovan, Lav, Strijelac</h2><p><strong>Trebali bi ići spavati ranije nego misle. </strong></p><p>Vatreni znakovi su vrlo aktivni i kao takvi nisu skloni držati se zdrave rutine spavanja. I kad je dan završio, a noć se već odavno zavukla u kuću, oni i dalje žele iskoristiti svaku sekundu slobodnog vremena pa znaju dugo gledati televiziju ili 'čeprkati' po mobitelu. </p><p>Kod većine vatrenih znakova ne postoji 'ona tipka za isključivanje', ali ipak postoje načini kako se mogu lakše opustiti, brže utonuti u san i kvalitetno se naspavati. </p><p>Zadnji obrok u danu za njih ne bi nikako smio biti nakon 19, eventualno 20 sati. Noćno grickanje i takve loše navike, bolje im je zaboraviti. Također, prije spavanja trebaju izbjegavati previše uzbudljive emisije ili bilo što stimulativno što će im poremetiti spavanje. </p><h2>Zemljani znakovi - Bik, Djevica, Jarac</h2><p><strong>Mogu ići spavati bilo kada sve dok imaju priliku odspavati osam sati. </strong></p><p>Ovim znakovima su definitivno potrebni određeni večernji rituali prije odlaska u krevet, bez obzira radi li se o njezi kože, ležanju u kadi ili čitanju. Što god to bilo, važno je da ih lijepo opusti prije spavanja.</p><p>Zemljani znakovi mogu biti fleksibilni što se tiče vremena odlaska na spavanje, ali bitno je da imaju priliku spavati punih osam sati. Taj san im je potreban kako bi se dobro odmorili i bili spremni za zadatke koji ih očekuju idućeg dana. </p><h2>Zračni znakovi - Blizanci, Vaga, Vodenjak</h2><p><strong>Moraju ispričati sve što su proživjeli u danu i tek tada su spremni za krevet. </strong></p><p>Ukoliko ne zadovolje tu svoju potrebu i izbace sve što im se mota po glavi, neće moći zaspati jer će im misli i dalje biti užurbane i kaotične.</p><p>Zato je za njih dobro da do odlaska u krevet partneru ili prijateljima ispričaju sve što imaju ili to zapišu u dnevnik. Zračni znakovi moraju izbaciti iz sebe sve što im padne na pamet, jer im se tada um razbistri i tek nakon toga mogu mirno usnuti.</p><p>Također, prije spavanja bi trebali izbjegavati previše emotivne situacije ili jako teške teme.</p><h2>Vodeni znakovi - Rak, Škorpion, Ribe</h2><p><strong>Oni će dobro spavati tek nakon noćne seanse kreativnosti.</strong></p><p>Vodeni znakovi vole noć jer tada imaju više privatnosti. Ovaj element je usko povezan s noćnim satima i podsvijesti, pa ovi znakovi vole do kasno ostati budni, a to ne mora nužno biti loše. To je doba kada njihova kreativnost, a u tome im može pomoći stvaranje ugodnog ozračja, recimo, svijećama i ambijentalnom glazbom.</p><p>Pije odlaska u krevet trebali bi se opustiti u finoj kupki ili uz šalicu umirujućeg čaja. </p><p>Također, budući da su vodeni znakovi jako usredotočeni na podsvijest, njihovi snovi znaju biti prilično intenzivni. Dovoljno spavanja u REM fazi sna i vođenje dnevnika vlastitih snova može im pomoći u istraživanju svojeg unutarnjeg svijeta, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-your-zodiac-sign-could-affect-your-sleep-and-what-to-do" target="_blank">mindbodygreen.com</a>.</p><p> </p>