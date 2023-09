Val, lavina ili vulkan? Evo kako doživjeti svaki od ovih vrhunaca

Nedavna studija koju je proveo profesor neuroznanosti, dr. James Pfaus sa Sveučilišta Charles u Pragu, identificirala je tri vrste orgazma: val, lavina i vulkan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zamolio je 54 žene da koriste vibrator koji detektira snagu kontrakcija dna zdjelice i dožive orgazam tijekom nekoliko dana.

Istraživanja o tome kako žene doživljavaju orgazam su rijetka, ali ono malo što je napravljeno sugerira da smo više individualni nego što mislimo. Moguće je čak da smo genetski programirani da doživljavamo orgazam na određeni način.

Saznajte koje vrste orgazma postoje i kako ih doživjeti.

'Val'

Gotovo 50 posto žena u studiji imalo je ovu vrstu orgazma. To je niz uzastopnih kontrakcija ili valova koji se oslobađaju kada žena dođe do vrhunca.

Kako ga doživjeti:

Ključ za doživljavanje najčešće vrste orgazma vjerojatno leži u fokusiranju na dva čimbenika koji najviše predviđaju da će se orgazam dogoditi: ponavljanje i ritam.

Iako je sjajno eksperimentirati s različitim tehnikama tijekom faze uzbuđenja, ključno je nastaviti raditi što god radite kada se približavate cilju. Promijenite tehniku kada vam treba nekoliko minuta ili sekundi do vrhunca i on se neće dogoditi. Ako želite impresionirati ženu, način da to učinite nije pokazivanje koliko ste tehnika svladali. Već znati kada se držati one u kojoj ona uživa.

Foto: 123RF

Začinite stvari:

Isprobajte neku novu tehniku barem dvije minute. Potrebno je neko vrijeme da naše tijelo odgovori i odluči sviđa li mu se nešto ili ne. Stimulacija koja je u početku iritantna može s ponavljanjem prijeći u intenzivno zadovoljstvo.

Ako više volite sporije metode i volite da budu lagane, prijeđite na čvršću, bržu stimulaciju na minutu ili dvije tu i tamo, a zatim je ponovno usporite (samo pazite da to učinite u ranim fazama uzbuđenja, a ne na pragu orgazma).

Ako ste za drastičnu promjenu intenziteta, isprobajte suprotan stil stimulacije na koji ste navikli.

Doživite lavinu

Ovaj orgazam počinje s najvećom napetosti prije orgazma, koja se zatim smanjuje nakon što dosegnete vrhunac. Sedamnaest posto žena doživjelo je 'lavina' orgazam.

Kako ga doživjeti:

Jedan od načina da utječete na svoj stil orgazma je da promijenite način na koji izravno stimulirate klitoris – i koji dio stimulirate.

Dio klitorisa koji vidite je samo vrh. To je područje s najviše živčanih završetaka i iznimno je osjetljivo na dodir. Tijelo klitorisa je skriveno. Postoje dvije 'noge' koje se dijele na pola i formiraju lukove koje se protežu niz strane stidnih usana. Oni također sadrže erektilno tkivo koje nabubri tijekom seksualnog uzbuđenja kako bi se povećalo vlaženje i osjećaj.

Potreban vam je jači, čvršći pritisak da stimulirate djeliće klitorisa skrivene ispod kože. Neke žene više vole postići orgazam izravnom stimulacijom vrha klitorisa; druge doživljavaju vrhunac neizravnom stimulacijom 'unutarnjeg' tijela.

Promijenite osjećaj:

Ako ste navikli na izravnu stimulaciju...

Smanjite intenzitet izbjegavajući izravno milovanje klitorisa. Umjesto toga obuhvatite dlanom cijelu vulvu i pomičite je gore-dolje i s jedne na drugu stranu (koristite 'stidne usne' kao alat za trenje). Također pokušajte se trljati o jastuk ili ležati na trbuhu kako biste dodali pritisak.

Foto: Lucky Business

Umjesto korištenja prsta ili seksualne igračke, odliučite se za nježniju simulaciju jezika. Ili pokušajte sa stimulacijom prednjeg zida vagine odabirom položaja koji omogućuje njegovom penisu da stimulira 'G-točku'.

Ako ste navikli na neizravnu stimulaciju...

Kruženje prstom po klitorisu još uvijek je uobičajena i vrlo djelotvorna tehnika. Prstom pomičite klitoris kružnim pokretima. Upotrijebite puno lubrikanta i za početak neka pritisak bude opušten, a krug 'velik'. Zatim pojačajte pritisak i smanjite krug i više se fokusirajte na klitoris dok uzbuđenje raste.

Stvorite 'vulkan'

Kao što mu samo ime sugerira, ovaj orgazam je eksplozivniji. Započinje s napetosti u donjem dnu zdjelice koja se zatim iznenada povećava i popušta u trenutku orgazma. To je najrjeđi tip i doživjelo ga je samo jedanaest posto žena.

Kako ga doživjeti:

Još jedan odlučujući čimbenik u vrsti orgazma koji doživljavate je vaš jedinstveni biološki sastav.

Svi su klitorisi različiti jer ne postoji određeni broj živčanih završetaka u klitorisu. Nedavna istraživanja tvrde da se broj živčanih završetaka kreće od deset do jedanaest tisuća (više od osam tisuća koliko se ranije mislilo), ali svi smo individualni u tome koliko ih imamo i gdje završavaju.

Zbog toga ne postoji jedan 'najbolji način' za stimulaciju klitorisa. Sve ovisi o tome gdje su vaši živčani završeci koncentrirani. Mogli bi biti najgušći na vrhu ili dnu klitorisa, dok su kod nekih jače koncentrirani na jednoj ili drugoj strani.

Zbog toga je dodir na određenom mjestu previše za jednu ženu, ali savršen za drugu.

Pronađite najbolju metodu:

Ove tehnike pomoći će vam da odredite intenzitet. Ali nemojte se iznenaditi kada otkrijete da se ono što vam se sviđa ponekad promijeni. Stres, menstrualni ciklus i to koliko ste uzbuđeni će utjecati na intenzitet za kojim vaše tijelo žudi.

Foto: Shutterstock

Koristite tehniku sata

To je jednostavan, nepogrešiv način da otkrijete (i usmjerite svog partnera) do područja koje je za vas najosjetljivije i najmanje osjetljivo.

Zamislite brojčanik sata koji okružuje vašu vulvu. Klitoris je 12 sati, a otvor u vaginu (dolje) je 18 sati. Ako vam se nešto čini dobro u sredini, to je u tri ili devet sati (itd).

Eksperimentirajte sami, koristeći vibrator ili prste, mentalno zabilježite koje vam se područje čini najboljim, na različitim razinama uzbuđenja. Ili pustite svog partnera da obavi posao dok ga vi izvještavate.

Tehnika sata posebno je korisna tijekom oralnog seksa. Mnogo je lakše reći 'vrati se na četiri sata!' nego 'malo gore, malo dolje' ako skrenu s područja vašeg zadovoljstva.

Koristite Kivin metodu

Ovo je u osnovi oralni seks koji se izvodi bočno tako da se fokusira na određenu stranu klitorisa. Umjesto da leži između vaših nogu, vaš partner leži okomito, tako da vaša tijela formiraju T-oblik.

Ne samo da je jezik fokusiran izravno na jednu stranu, već se pomiče s jedne strane na drugu, a ne gore-dolje, piše Daily Mail.