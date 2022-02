Dan ljubavi u prvoj je polovici veljače popularizirao rumene nijanse koje nosimo u stylingu od glave do pete. No, ako vam je to previše, birajte neki od detalja - torbicu, cipele ili šal

Jedna od boja koja ima posebno značenje - ne samo da je energična, već divno pristaje svim tipovima žena - ovih dana u modnom je fokusu. Biramo je radi ljubavi, ali i stilskog veselja, silueti daje poseban dojam. Među boje kojima se ukrašavamo od glave do pete je i - prekrasna snažna crvena. POGLEDAJTE VIDEO: Petar Trbović o kreativnom poslu stiliste Ako želite malo razveseliti sivi outfit, tu su atraktivne tenisice. Uz suknju životinjskog motiva odlično paše romantična pletena vesta. Ova boja garantira modno veselje, čak i na crnu odjevnu kombinaciju. Tunika postaje haljina uz fenomenalne visoke čizme. Skinny traperice ovih su dana okružene samo prekrasnim nijansama. Julia Roberts prava je valentinovska modna inspiracija. Stilski minimalizam dobiva na cijeni s tonovima crvenog pigmenta. Alexa Chung zna da je baršun prekrasan u svako doba godine. Za posebne stilske efekte tu je mala torba sočne nijanse.