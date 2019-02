Valentinovo: Neki pokloni su jednostavno smiješni i čudni

Stranica Awkward Family Photos (Čudne obiteljske fotografije) prepuna je fotki koje su snimili ljudi koji su imali najbolju namjeru razveseliti svoje voljene na Dan zaljubljenih.

Jedna je dobronamjerna djevojka roditeljima za 14. veljače poslala pizzu u obliku srca, a jednu je ženu na radnom mjestu posjetio razgolićeni Kupid. Ipak, može se reći da su ovi ljubavnici originalniji od onih koji se svake godine pojave sa bombonijerom i/ili crvenom ružom.

POGLEDAJ VIDEO:

Pogledajte kako to izgleda:

Otac i sin na neobičnoj fotografiji čestitki za Valentinovo za mamu.

Foto: Awkward Family Photos

Žena koja je na posao dobila dar od supruga u obliku Kupida u peleni

Foto: Reddit Jedna je žena podijelila fotografiju na kojoj je njena prijateljica, zaručena za tipa koji kleči, dok njen brat na čudnoj zaručničkoj fotki u nju ispaljuje Kupidovu strelicu.

Foto: Facebook

Žena je 'ispekla' sve što ju je oko ovog dana mučilo.

Foto: Reddit

A jednu je ženu iznenadilo kad je među 'zaljubljenima' našla i 26. američkog predsjednika.

Foto: Reddit

Vjetar je dao ideju nekim parovima kad je poremetio inače pristojan znak na kojem je pisalo: 'You Bring Your Valentine'. Pomaknuo je jedno slovo i pretvorio ga u: 'You Bang Your Valentine'

Foto: Reddit

Zabrinjavajuća 'sve je crveno' čestitka koju je dječak (7) dao roditeljima.

Foto: Reddit

Djevojka dobronamjerno roditeljima poslala pizzu u obliku srca. Barem je trebala biti u obliku srca napisala je ispod fotografije. Foto: Reddit

Jedan je otac bio impresioniran s kćerkinim (9) viđenjem Valentinova.

Foto: Reddit

Šestogodišnji nećak mu objasnio kako da si osigura spoj za Valentinovo.

Foto: Reddit

Učiteljica je od svog učenika dobila ovu dirljivu, no pomalo čudnu čestitku za Dan zaljubljenih.

Foto: Reddit

Tinejdžerica pokušala objasniti ocu da to što joj daje poklone za Valentinovo više nije 'slatko'.

Foto: Reddit

Majka je pokazala kakvu je čestitku od papirnatog tanjura izradio njen sin, a sa sigurnošću se može reći da nije romantična duša Foto: Reddit

- Valentinovo je dan za moju najdražu djevojku - napisao je ovaj romantičar kraj fotke sebe sa motorom