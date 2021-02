Valentinovo je praznik ljubavi koji ne mora biti rezerviran samo za zaljubljene parove, već može biti idealna prilika da posvetite malo pažnje svojim starijim roditeljima, braći i sestrama, ali i djeci. Ukratko, svima onima zbog kojih često imate grižnju savjesti jer nerijetko nemamo vremena za njih.

POGLEDAJTE VIDEO: Vedran Ćorluka i Franka Batelić 14. veljače imaju poseban razlog za slavlje

Evo nekoliko jednostavnih načina da im sitnom pažnjom pokažete da ih volite i da su vam važni:

1. Preispitajte darove

Nemojte kupovati ništa, to nije bit poruke koju treba nositi Valentinovo. Ručno izrađena sitnica, ili popodne koje ćete posvetiti partneru ili mališanima, puno su vrijedniji od bilo kakvog skupog dara. Smijte se skupa što više, jer takve trenutke ćete pamtiti godinama.

2. Budite kreativni

Nacrtajte nešto svojim roditeljima i poklonite im to kao čestitku. Uplatite masažu za sebe i sestru, kako biste usput mogle uživati u čavrljanju, ili uzmite vremena da s klincima ispečete kolač u kojem ćete uživati uz druženje.

3. Darujte srce

Stvar je vrlo jednostavna: Ako nekog zaista volite i potrudite se toliko da mu donesete doručak u krevet, već i malo čokoladno srce koje ste donijeli kao desert pokazat će da ste mislili na njega. Ostavite čokoladno srce tati u garaži, da ga podsjeti na to koliko ga volite kad ide provjeriti ulje i vodu u vašem automobilu.

4. Poklonite djeci cijeli dan

Ove godine baš imamo sreću pa Valentinovo pada u nedjelju, kad vjerojatno ne radite. Koliko god posla bilo u kućanstvu, pokušajte sve odgoditi i provedite dan onako kako vaša djeca žele. Crtajte s njima, plešite, igrajte se i nemojte zaboraviti: U ruksak ili džep jakne ubacite čokoladu 'Volim te', ili neki čokoladni bombon, koji će ih sutra ili prekosutra podsjetiti koliko ih volite.

5. Provedite se u svečanom duhu

Začinite večeru malom plesnom zabavom. Neka se klinci svečanije odjenu (ali onako kako sami žele), pa otplešite s njima barem jedan ili dva svečana plesa. I ne zaboravite: Svakako rezervirajte romantičan ples za tatu i mamu, koji će klincima pokazati koliko se volite. Zagrljaj i pusa nakon svega su obavezni, te zgodan uvod u večeru uz svijeće, makar to bila i samo pizza.

6. Izrazite zahvalnost jedni drugima

Možda to inače ne činite, ali Valentinovo je lijepa prilika da pokažete jedni drugima koliko ste zahvalni što ih imate. Krenite s jedne strane stola i svakome pružite priliku da kaže zbog čega cijeni ljude za stolom. Budite ozbiljni, no uključite u to i malo šale.

7. Pronađite pet minuta za tihu zahvalnost

Odvojite pet minuta vremena da biste se mogli prisjetiti koliko vam znači vaša obitelj te vrijedni prijatelji. Zamislite kako ih grlite i govorite im to i osjetite kako vas je preplavila nježna svjetlost. Njegujte nježnost i zajedništvo, jer to je najvrijednije što imate i bit će najvrijednija stvar koju ćete pamtiti kad voljeni odu.

8. Širite ljubav

Prije Valentinova, napravite s djecom popis prijatelja s kojima se žele čuti i zahvaliti im na prijateljstvu i poštovanju, te popis članova obitelji kojima žele iskazati ljubav. Pripremite se tako da s djetetom osmislite mali igrokaz koji će izvesti kad ih nazovete i - zoomirajte. Možda s drugim roditeljima možete dogovoriti da se cijelo društvo nađe 'online' uz kokice i druge grickalice, pa da malo čavrljaju.

9. Čuvajte čestitke, crteže i sitne darove

Pronađite ladicu u koju ćete pospremati uspomene i čuvajte sve lijepe sitnice koje dobijete, osim čokolade - naravno. Kad djeca odrastu, veselit će vas njihovi crteži i poruke ispisane nesigurnim slovima i zauvijek će biti dokaz njihove iskrenosti i spontanosti.

10. Neka djeca izrade čestitke

Ako jutro provedete zajedno, izrađujući čestitke, motajući čokoladu u šareni papir, ili učeći pjesmice koje mogu izrecitirati djedu ili baki, ostaje vam poslije podne da sve te crteže skenirate i pošaljete, ili da nazovete baku i izrecitirate joj pjesmicu.

11. Budite dobri prema ljudima

Ako čekate dostavljača, odvojite čokoladni bombon i za njega. Ako u nedjelju budete morali na kiosk po cigarete, možda gospođi koja radi u kiosku možete odnijeti komad kolača koji ste pekli. Kupite sok pa ponesite sudjedi da ga zajedno popijete uz kavu, kako biste drugim ljudima pružili malo dobrote i topline.

12. Taj dan dopustite sve slatkiše

Djeca moraju čuvati zubiće, vi morate paziti na liniju. No, taj jedan dan u godini (ako zanemarimo Božić i uskrsne blagdane) dajte si malo oduška.

13. Formirajte lanac 'šalji dalje'

Po uzoru na film, u kojem je dječak pokrenuo lanac dobrih djela, nazovite dragog člana obitelji i recite mu koliko ga volite i zašto. Potom ga zamolite da nazove nekoga kome on želi izraziti ljubav, uz molbu da tu osobu zamoli da i ona nazove nekoga... kako bi lanac ljubavi i zahvalnosti tekao dalje.

14. Okružite se i zvukom ljubavi

Ovo je dan za listu pjesama posvećenih ljubavi. Preskočite one o slomljenom srcu, za te imate sve druge dane u godini, držite se onih koje slave ljubav i sreću ljudi koji se vole. Vrtite ih cijeli dan, glazba će vam ga oplemeniti.

15. Ljubite bližnje i u praksi

Takva je situacija da ne možemo posjetiti roditelje u domu umirovljenika, ne smijemo u posjet dragoj osobi koja leži u bolnici, ne obilazimo tek rođene bebe, ne obilazimo starije rođake i susjede. No, to ne znači da se ne možete potruditi pa odnijeti malu bombonijeru na vrata, donosi portal Aha! Parenting.