Vani je pakleno, ali strast ne mora stati: 20 savjeta za seks tijekom toplinskog vala

Visoke ljetne temperature mogu utjecati na energiju, raspoloženje i želju za intimnošću, no to ne znači da se treba odreći uživanja u zajedničkim trenucima. Uz nekoliko jednostavnih prilagodbi, seks tijekom vrućih dana može biti jednako ugodan, siguran i opuštajući
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U nastavku donosimo 20 praktičnih savjeta koji će vam pomoći da i za vrijeme toplinskog vala zadržite strast, ali i brinete o svom zdravlju i udobnosti.
| Foto: 123RF
U nastavku donosimo 20 praktičnih savjeta koji će vam pomoći da i za vrijeme toplinskog vala zadržite strast, ali i brinete o svom zdravlju i udobnosti.
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Foto: 123RF
U nastavku donosimo 20 praktičnih savjeta koji će vam pomoći da i za vrijeme toplinskog vala zadržite strast, ali i brinete o svom zdravlju i udobnosti.
| Foto: 123RF
1. RASHLADITE PROSTORIJU.
Klima-uređaj ili ventilator mogu učiniti intimne trenutke znatno ugodnijima kada temperature prijeđu 30 stupnjeva.
| Foto: 123RF
2. BIRAJTE PAMUČNU POSTELJINU.
Prirodni materijali bolje upijaju vlagu i manje zadržavaju toplinu od sintetičkih tkanina.
| Foto: 123RF
3. TUŠIRAJTE SE PRIJE SEKSA.
Hladniji tuš može sniziti tjelesnu temperaturu i pomoći da se osjećate svježije.
| Foto: 123RF
4. HIDRATIZIRAJTE SE.
Tijekom vrućina tijelo gubi više tekućine, zato prije i nakon seksa popijte dovoljno vode.
| Foto: 123RF
5. IZBJEGAVAJTE NAJTOPLIJI DIO DANA.
Ako možete birati, jutarnji ili kasnovečernji sati puno su ugodniji od poslijepodneva.
| Foto: 123RF
6. BIRAJTE POZE KOJE STVARAJU MANJE TOPLINE.
Položaji s manje kontakta tijela mogu biti ugodniji tijekom izrazito toplih dana.
| Foto: 123RF
7. NAPRAVITE PAUZE.
Ako je vrlo vruće, nema ništa loše u tome da usporite i predahnete nekoliko minuta.
| Foto: 123RF
8. PRIPREMITE RUČNIK.
Ručnik može pomoći da upije znoj i učini cijelo iskustvo ugodnijim.
| Foto: 123RF
9. OTVORITE PROZORE KADA TEMPERATURA PADNE.
Večernje provjetravanje može značajno rashladiti prostoriju.
| Foto: 123RF
10. NEMOJTE ZABORAVITI ZAŠTITU.
Kondomi se ne bi smjeli čuvati na visokim temperaturama, primjerice u automobilu ili na suncu, jer toplina može oštetiti materijal.
| Foto: 123RF
11. SLUŠAJTE SVOJE TIJELO.
Ako osjetite vrtoglavicu, slabost ili pretjeranu iscrpljenost, prekinite i rashladite se.
| Foto: 123RF
12. LAGANI OBROCI SU BOLJI IZBOR.
Teška i masna hrana dodatno opterećuje organizam tijekom velikih vrućina.
| Foto: 123RF
13. KORISTITE LUBRIKANT PO POTREBI.
Toplina i dehidracija kod nekih osoba mogu smanjiti prirodnu vlažnost, pa lubrikant može povećati udobnost.
| Foto: 123RF
14. NAKON SEKSA PONOVNO SE HIDRATIZIRAJTE.
Čaša vode ili rashlađeni napitak pomoći će nadoknaditi izgubljenu tekućinu.
| Foto: 123RF
15. NE ZABORAVITE HIGIJENU.
Tuširanje nakon seksa tijekom ljetnih mjeseci može pomoći da se osjećate svježije i ugodnije.
| Foto: 123RF
16. RASHLADITE POSTELJINU PRIJE SPAVANJA.
Kratko provjetravanje sobe ili rashlađeni jastuci mogu olakšati uspavljivanje nakon intimnih trenutaka.
| Foto: 123RF
17. ODABERITE LAGANU ODJEĆU.
Ako ne spavate bez odjeće, birajte prozračne pamučne materijale koji dopuštaju koži da diše.
| Foto: 123RF
18. NE PRETJERUJTE S ALKOHOLOM.
Alkohol može dodatno pridonijeti dehidraciji i smanjiti sposobnost tijela da se nosi s visokim temperaturama.
| Foto: 123RF
19. BUDITE PAŽLJIVI AKO BORAVITE NA OTVORENOM.
Ako ste na odmoru ili kampiranju, vodite računa o privatnosti, zaštiti od sunca i higijenskim uvjetima.
| Foto: 123RF
20. NAJVAŽNIJE JE DA OBOJE UŽIVATE.
Visoke temperature mogu utjecati na energiju i raspoloženje, zato nema potrebe forsirati tempo. Prilagodite se vremenskim uvjetima i odaberite ono što vam oboma najviše odgovara.
| Foto: 123RF