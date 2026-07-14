Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KAD TERMOMETAR POLUDI

Vani je pakleno, ali strast ne mora stati: 20 savjeta za seks tijekom toplinskog vala

Visoke ljetne temperature mogu utjecati na energiju, raspoloženje i želju za intimnošću, no to ne znači da se treba odreći uživanja u zajedničkim trenucima. Uz nekoliko jednostavnih prilagodbi, seks tijekom vrućih dana može biti jednako ugodan, siguran i opuštajući
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Vani je pakleno, ali strast ne mora stati: 20 savjeta za seks tijekom toplinskog vala
U nastavku donosimo 20 praktičnih savjeta koji će vam pomoći da i za vrijeme toplinskog vala zadržite strast, ali i brinete o svom zdravlju i udobnosti. | Foto: 123RF
1/22
U nastavku donosimo 20 praktičnih savjeta koji će vam pomoći da i za vrijeme toplinskog vala zadržite strast, ali i brinete o svom zdravlju i udobnosti. | Foto: 123RF
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026