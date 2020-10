Vanjini nalazi nisu dobri: 'Opet ću morati ići na kemoterapije'

Bodybuilderica Vanja Dukić četvrti puta je na kemoterapiji. Metastaze koje su se povukle sada su se opet vratile, ima ih više od 25. Kada završi ciklus - može na operaciju kod dr. Nele Sršen

<p>Nalazi koje sam dobila nisu dobri, ali idemo dalje. Glava mi mora biti bistra da nastavim borbu i pripremim se za državno prvenstvo u bikini fitnessu na proljeće. Silno to želim. Već tri puta sam pokušala doći na prvenstvo, no bolest me u tome spriječila. Najnoviji nalazi pokazuju da su se metastaze na jetri povećale, pa ih ima više od 25 koliko ih je bilo u ranijim nalazima. Konkretno, one metastaze koje su se povukle u svibnju kada sam radila nalaze, sada su opet tu, objasnila nam je Vanja Dukić (37) koja se već devet godina bori s rakom dojke.</p><h2>POGLEDAJTE VIDEO: Hrabra Vanja s rakom se bori već devet godina</h2><p>Nije joj svejedno, ali kaže kako mora gledati pozitivno. U razgovoru s onkologom preporučene su joj ponovno kemoterapije, koje će morati primati sve do veljače sljedeće godine.</p><p>Na nedavnom Poreč Sport Festu, nakon samo tri tjedna od posljednje kemoterapije, u top formi se popela na pozornicu, skinula plavu periku i pokazala svima ćelavu glavu te da se hrabro, s osmijehom na licu bori protiv najljućeg neprijatelja. Nakon prvotnog šoka gledatelja, uslijedio je gromoglasni pljesak podrške koji je izmamio suze kod Vanje. To joj je dalo novi “vjetar u leđa”.</p><p>Velika podrška su joj kćer (16) i suprug koji su uz nju u svakom trenutku. Vanja inače živi na relaciji Pula-Zadar gdje su joj i roditelji ali priznaje da je vezana za Pulu gdje i trenira u Body building klubu Mornar.</p><p>- Kemoterapije sam već trebala početi primati, ali sam zamolila onkologa odgodu za sljedeći tjedan. Šokiralo me da ih po četvrti put moram primati, ali izdražt ću ja to. Moja jetra je u teškom stanju i u kontaktu sam s dr. Nelom Sršen kojoj su i poslani moji nalazi kako bi se vidjelo ima li šanse za transplataciju jetre u Padovi. Rečeno mi je da je ovdje transplatacija nemoguća zbog metastaza. Kemoterapije su sada nužne kako bi se metastaze smanjile i kako bi se jetra očistila. Tako da, nažalost, opet moram čekati - govori Vanja i dodaje da silnu podršku dobiva sa svih strana kako bi se prikupio novac za njeno liječenje u inozemstvu, a u akciju se uključila i pulska humanitarna udruga “Naš san, njihov osmijeh”, koja čeka potrebnu dokumentaciju kako bi akcija i službeno započela.</p><p>Do tada, brojni sportski klubovi, kafići i kozmetički saloni u Zagrebu, Rijeci i Puli krenuli su sa sakupljanjem donacija. </p><p>- Želim život i svoju bitku vodim s osmijehom na licu. Našminkam se, stavim jednu od svojih plavih perika i živim svaki dan. Svima koji me podržavaju velika hvala od srca. Pobijedit ću ja i ovaj put. Moram jer imam za koga živjeti - zaključuje Vanja. </p><p> </p><p> </p>