S lavicom Vanjom na treningu: 'Jedan dan sam uništena zbog kemoterapija, a drugi vježbam'

Priča Vanje Dukić (37) odjeknula je prije nekoliko dana kad je na sportskoj manifestaciji skinula periku i svima obznanila da ima rak. S njom smo proveli dan, a Vanja nam je pokazala svoj trening

<p>Bilo mi je puno teže kad sam izgubila kosu nego kad sam ostala bez dojke. Plastičnih kirurga ima, nije problem, ako nekako sam otpadanje kose najgore podnijela. Prvih mjesec dana nisam izlazila iz kuće jer sam bila sigurna da kad stavim tu periku na glavu, da će apsolutno svi živi 'buljiti' u mene, no shvatila sam da ti na čelu ne piše da imaš karcinom. I to je prošlo, rekla je Vanja Dukić (37). Njezina priča odjeknula je u javnosti kad je u subotu na Sport Festu u Poreču skinula periku. </p><p><strong>POGLEDAJTE MOJU PRIČU VANJE DUKIĆ:</strong></p><p>Naime, na binu je izašla u sklopu kategorije 'bikini fitness' i odradila 'posing'. Za taj se nastup pripremala svega 24 dana, a počela je trenirati nekoliko dana nakon što je primila posljednju kemoterapiju.</p><p>- Jedan dan sam uništena od kemoterapije, a drugi dan sam u dvorani. Meni to nije problem. I tijekom kemoterapije sam išla u teretanu koliko mi je tijelo dozvoljavalo. Od svih tih silnih kemoterapija ostalo mi je puno ožiljaka, ali ne dam se - rekla je Vanja. Ovo joj je treći put u životu da je morala ići na zračenja. Pojavile su joj se metastaze na plućima, jetri i ispod pazuha. S lavicom iz Pule, inače rođenom Sarajkom, u fitness klubu Ventura u Velikoj Gorici odradili smo trening.</p><p>- Vanja, stani kad više ne možeš - rekli smo joj, no ona odgovara: 'Ma dobro, mogu ja ovako koliko hoćeš'. U potpunosti zaboraviš da je to žena koja se od svojih dvadesetih bori s rakom.</p><p>- S nepunih 28 godina dijagnosticiran mi je karcinom dojke. Tu je krenulo moje ludilo od života. Kvržicu sam napipala na desnoj dojci. Krenule su kontrole i prvi put su mi rekli da je to masno tkivo. Da se ne moram brinuti. Napravili su mi punkciju čvorića. Nešto iznutra mi nije dalo mira pa sam išla po drugo mišljenje. Liječnik mi je potom rekao da imam visoko hormonski karcinom koji moram operirati - rekla je. To je na sreću završilo dobro, a nakon toga joj se život vratio u normalu. No ne zadugo.</p><p>- Kažu da kad prođe pet godina da si spašen. No ja to nisam dočekala. Na kontroli su mi otkrili metastaze na plućima i jetri. I opet je krenulo. Išla sam na četiri jake kemoterapije - rekla je. Smatrala je da je tu kraj agoniji, no ove godine napipala je i kvržicu ispod lijevog pazuha. </p><p>- Opet sam, treći put, otišla na kemoterapije. Zadnja, deseta doza, bila je prije tridesetak dana - rekla je. Inače trenira u body building klubu Mornar u Puli, gdje za nju pripremaju humanitarnu akciju za transplataciju jetre na koju bi trebala ići u Padovu.</p><p>- Moj onkolog mi je rekao da operaciju ne mogu napraviti u Hrvatskoj jer imam metastaze na jetri. Nitko neće riskirati i meni dati zdravu jetru zbog mogućnosti da se metastaze vrate - objasnila je. Posljednjih nekoliko godina posvetila se sportu, konkretno bikini fitnssu. To ju, kaže, fascinira još otkako je bila klinka.</p><p>- Liječnici su u strašnom čudu. Da nemaju papire ispred sebe, ne bi uopće vjerovali da sam bolesna. Ne pridajem pažnju bolesti jer se jednostavno stopiš s kompletnom situacijom. Kao da je to dio tebe. Dosta žena motiviram. Dobivam prekrasne poruke, gledaju me kao motivaciju i snagu. To mi puno znači, pogotovo kad vidim da netko ide mojim putem - rekla je. Ipak, najveća podrška su joj suprug i kći (16).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Mala to sve prolazi s nama od svoje četvrte godine. O tome ne pričam previše kod kuće i ne ponašam se kao bolesna osoba, a niti mogu smatrati da sam bolesna jer imam dvije noge i ruke, hodam, trčim, vježbam. To što se nešto 'kuha' unutar mene, možda sedam dana ležim u krevetu, ali sam već 8. dan na nogama. Ne dam se - rekla je. </p><p>Cijeli video pogledajte na <a href="https://www.youtube.com/user/24sata/featured?view_as=subscriber">YouTube kanalu 24sata.</a></p>