Varale su me na online dejtanju ali na kraju sam upoznao ženu

Ako ste sami, imate više od 18 godina i dišete, vjerojatno ste iskušali 'online dejting', napisao je urednik Mikal Reinke na portalu Yourtango i podijelio svoje iskustvo upoznavanja žena online.

Iskustvo koje me najviše promijenilo bilo je s jednom ženom s kojom sam nekoliko dana pričao. Razmjenjivali smo priče, slali si fotke i sve je bilo super. Dogovorili smo se za ručak. Bio sam uzbuđen, ona je bila lijepa, a komunikacija nam je bila odlična.

Dođem u restoran u dogovoreno vrijeme i pogledom je tražim. Izlazim van, gledam okolo, zavlačim se pod stolove. Opet idem van. Nigdje je nema. I baš kad sam pomislio kako sam 'izvisio', netko me povuče za rukav.

Bila je to ona. Samo 20 godina starija. Slike koje mi je slala bile su njene - ali najmanje 20 godina stare. Cijelo je vrijeme bila u restoranu, a ja je nisam vidio. Moj je prvi instinkt bio da pobjegnem, no osjetio sam empatiju prema njoj. Ona je poput svih nas. Pokušava pronaći nekog za vezu. U potrazi je za ljubavi, traži nekog tko će je obožavati. Ručali smo skupa i više je nisam vidio. Nadam se da je našla što je tražila.

To me je iskustvo nagnalo na razmišljanje o tome što sam naučio zbog svojih pokušaja da preko interneta pronađem djevojku.

1. Odbijanje je dobro

Tako je, da. Odbijanje me prisililo na promišljanje i zbog njega sam shvatio što i ja sam želim.

Ja npr. za sebe mislim da skroz dobro izgledam, no postoji još gomila zgodnih i slobodnih muškaraca. Odbijanje mi je pomoglo da se suočim s tim i promijenim način na koji sebe vidim, na bolje.

Na odbacivanje gledajte kao na mogućnost da sebe poboljšate.

2. Nema sve veze sa mnom

Mislio sam kako svima trebam biti poželjan, što je, naravno, smiješno. Čak ni Brad Pitt nije svakome među 'top pet' na popisu. Tek kad sam to shvatio, mogao sam prepoznati svoje mane i svoje dobre strane.

Ova lekcija mi je bila najteža jer je podrazumijevala i da progutam ponos i prihvatim činjenicu da trebam odrasti. No takav me je način razmišljanja natjerao da cijenim sebe više i da budem bolja osoba. Svjestan sam paradoksa; to što me netko odbio, učinilo me privlačnijim - ali istina je.

3. Komunikacija je ključna

Primijetio sam da sam postao uspješniji u online druženjima kad sam počeo promišljati o komunikaciji. Zbog toga sam dobio i bolju predodžbu o tome tko me privlači, jer ni ja ne želim gubiti vrijeme na 'bilo koga'.

Bio sam frustriran. Slao sam poruke i nisam dobivao odgovore no moje su poruke obično bile dosadni i nemaštoviti pozdravi, a to se promijenilo kad sam naišao na profil 'Prekrasna žena'. Kliknem i počnem čitati.

Piše kako dnevno dobiva na stotine poruka. Odmah sam pomislio kako moram bolje komunicirati ako želim da me uoči. Odvojio sam vremena i napisao joj lijepu, osobnu i smiješnu poruku i... odgovorila je. Izašli smo nekoliko puta, a od tada pazim na ono što pišem djevojkama..

Ovdje je prednost to što sam ja počeo pomnije birati s kim ću se naći što je jako važan korak kod online upoznavanja. Prije sam slao poruke svima koje sam smatrao privlačnima, no tek kad sam postao selektivniji osjetio sam da imam šansu.

4. Ne treba sebe shvaćati previše ozbiljno

Moja najdraža spoznaja. Nitko nije savršen. Samo se zabavite.

Uvijek sam uživao u nasmijavanju drugih, no shvatio sam da u online komunikaciji stalno 'bacam fore', da čak i pretjerujem. Razlog je bio taj što 90 posto žena u opisu napiše da 'traže nekog sa smislom za humor'.

Poanta je; nemojte se previše truditi, zabavite se - a s onim tko to ne cijeni ionako ne želite biti u vezi.

5. Nemojte stvari shvaćati preosobno

Živimo u vremenu kad svi imamo puno mogućnosti, čak i previše pa zbog toga gledamo i na sitnice koje bi nam inače bile nebitne; ima li netko centimetar manje ili više, smeđu ili plavu kosu i slično.

Činjenica da postoji mnogo ljudi koji isto tako nekoga traže može predstavljati olakšanje. Zato se oslobodite i svakome pristupite ležerno i neopterećeni što će o vama misliti. Kad sam to napravio upoznao sam suprugu - upravo smo proslavili četvrtu godišnjicu braka.

