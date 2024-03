'Varam suprugu već 12 godina, najviše volim mame školaraca'

Usputni razgovor za njega je čista dosada, njega zanimaju mlade mame, otkrio je muškarac iz Velike Britanije koji je otkrio samo svoje ime kojim se predstavlja na društvenim mrežama - Dark Horse - te izazvao neočekivanu pažnju. On ima razne teme za razgovor s njima, a to nisu ocjene i zdrave navike djece. Za njega su odlasci po dijete u školu idealna prilika za upoznavanje žena.

- Trenutno imam tri u opticaju - naveo je Dark Horse, za kojega biti sretno oženjen znači nešto sasvim drugačije. Ističe da je u braku 12 godina te da vara ženu od samog početka.

Foto: Dreamstime

- Mame to rade jer im je dosadno - zarobljene su u jednoličnim brakovima bez ljubavi. To su one koje se nagrađuju čašom vina jer su bezbolno prošle kroz rutinu odlaska na spavanje. One žude za avanturom, uzbuđenjem, a ja to rado mogu pružiti - izjavio je.

VIDEO Pitali smo Zagrepčane što je najluđe što su napravili zbog ljubavi.

Ističe da voli svoju ženu, ali i da je konstantno u nekoj prevari.

- Varao sam sve žene i prije nje, ali ne osjećam nimalo krivice - iskren je.

Sve ih zove draga, tako da ne može pogriješiti da neku nazove krivim imenom.

- Neki bi mogli reći da sam sociopat, a drugi bi me mogli nazvati legendom. Ali ja nisam ni jedno ni drugo. Ja sam samo običan čovjek koji radi nešto više od očekivanog, otprilike kao netko tko pije više alkohola nego što bi trebao - otkriva.

Kaže i da nije neki zgodan frajer te da ne vozi Ferrari, već je izgledom sasvim običan.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Prisjetio se jedne od silnih veza koje održava.

- Naše prvo čavrljanje u školi tog uobičajenog utorka bilo je sasvim nevino, smijali smo se nad galamom jutarnje žurbe, klasično zbližavanje na vratima škole. Ali onda se pojavila iskra, drski smiješak koji se malo predugo zadržao, i odjednom se više nije radilo samo o raspravi o jelovnicima za dječji ručak - objasnio je proces.

- I unatoč tome što sam veteran u ovoj igri, ovaj me iznenadni flert bacio na koljena, potaknuvši bitku u meni, jer se radilo o prijateljici moje žene - izjavio je.​

Igra se promijenila s porukama, njezino ime na njegovom zaslonu značilo je novi početak.

- Odjednom više nismo bili samo dva roditelja koji su čavrljali ispred školskih vrata, već na neistraženom teritoriju - ispričao je.

Naši noćni razgovori više nisu bili o zadaći, već smo se sjećali tinejdžerskih dana i toga što smo radili kad nismo bili roditelji.

- Najednom je predložila da nastavimo odnos na neki novi način, da idemo dalje. No, što ako naša afera izađe na vidjelo? - pitao se Dark Horse.

Naime, ideja mu se posebno svidjela jer voli zabranjene stvari i tajnovito ponašanje.

- Više se nije radilo samo o uzbuđenju, radilo se o posljedicama. Zamislite tračeve na sastancima, a što bi bilo s mojim djetetom, kako bi se odnosili prema njemu da se sve otkrije - prisjetio se i najednom mu više nije bilo svejedno.

Ideja mu je bila zamamna, pomisao da im se djeca druže dovelo je u odnos neku novu dimenziju realnosti, koja mu se nije sviđala.

U odnosu na dijete, kaže da je dobar tata, nikad ne kasni i brine se o malom.

- No, ako ne bude ona, znam da će biti netko drugi - samo je pitanje vremena jer prevara je neizbježna, to je ovisnost. I zato koristim svoj blog Cheatershandbook kao izlaz. Kako se uopće mogu oduprijeti tome kad me toliko žena gleda na taj način? - pita se vječito nevjeran suprug, piše The Sun.