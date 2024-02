'Vjenčani smo već 19 godina i nikada nisam spavala s mužem'

Dopustite mi da odgovorim na vaša pitanja unaprijed: ne, nismo u celibatu, i da, sumnjam da mi ne vjerujete u potpunosti. I razumijem vašu sumnju. Naime, zajednička bračna postelja duboko je ugrađena u kulturu i simbol je zdrave veze. Odvojeno spavanje i čak i više od toga, da imate odvojene sobe ako imate mjesta, jasan je znak da je veza u krizi ili ste u najmanju ruku imali eksplozivnu svađu, a jedno od vas dvoje bira, ili mu je naređeno, spavati na kauču, zar ne, priča Patricia Garrison, koja se sa suprugom slaže odlično, no nije nikad s njim spavala. Svjesna je da njihov neobičan aranžman ne odgovara svima.

Ipak, neko je vrijeme spavanje u odvojenim krevetima bilo moderno. Od ranih 1900-ih do 1950-ih, odvojeni su kreveti smatrani zdravijima i modernijima. No do šezdesetih to je gotovo zaboravljeno i zajedničko spavanje postalo je norma i znak stabilnosti braka za pripadnike srednje klase.

Ipak, viši slojevi uglavnom su ignorirali ova pravila kućnog ponašanja - jedna od njih je i Kraljica Elizabeta koja je istaknula kako ona i princ Philip imaju odvojene spavaće sobe. Naravno da sada Charles i Camilla nastavljaju tradiciju.

Razlozi koje navode su beskrajni, od toga da se dobro naspavaju, a kad žele intimnost, lako se dogovore.

- A i za mene, pripadnicu srednje klase, odvojeno spavanje je pitanje preživljavanja. Prije nego što smo se vjenčali, pokušala sam prespavati cijelu noć u istom krevetu u kojem smo imali seks - a to je uglavnom bio moj krevet. Iako sam preživjela većinu tih noći, sve skupa bilo je stresno - navela je Patricia.

Iz sna bi je trgnulo ne samo hrkanje, već i stvarna prisutnost nekoga tko spava pokraj nje. Imala je osjećaj da joj je nešto oduzeto.

- Upoznali smo se kad smo bili u ranim 40-ima, oboje smo iza sebe imali teške brakove. Tako smo se u ruševinama tih nesretnih veza pitali hoćemo li imati dovoljno povjerenja da ponovno otvorimo svoja srca, i bili smo zahvalni i iznenađeni što smo se tako duboko zaljubili. Naši zajednički trenuci bili su opušteni, naši razgovori otvoreni. Upoznala sam ga kad sam bila emocionalno potištena, a kad me privio uz sebe, osjećala sam se prihvaćeno i sigurno - navela je.

Sve je bilo super, osim spavanja. Naime, lupanje, pomicanje, pokrivač, odlasci u kupaonicu, sve joj je to smetalo. Naprosto se nije mogla dovoljno opustiti kako bi se naspavala.

- Sve je bilo podnošljivo dok se nije uselio. Neko je vrijeme kombinirao život kod mene i svojih roditelja, koji žive pola sata vožnje dalje. Naime, moj je sin imao pet godina i nismo imali dovoljno mjesta - navela je.

Kad je spavala pored njega, pokušavala je sve, od tableta do meditacije i drugačijih odlazaka u krevet, no ništa nije pomagalo.

Jednog dana je toliko bila neispavana da se skoro autom zabila u drvo - tad je shvatila da je vrijeme za razgovor te da treba nešto promijeniti.

- Bila sam umorna i očajna, pa sam odlučila biti potpuno iskrena, više nisam imala izbora. Rekla sam mu da hrče glasno i to svake noći. Moj posao je patio i jedva sam vozila. Svaki dan sam bila sve gore, iznervirana i tužna. Sve sam isprobala i dalje nisam mogla zaspati pa sam ga pitala kako bismo mogli zajedno riješiti taj problem - prisjeća se.

U početku je suprug imao obrambeni stav, pitao se pa zar uistinu može biti tako loše.

Ona mu je rekla da će ga snimiti ako mu treba dokaz.

- Bilo je tu još nešto, nedostajao mi je prostor. Soba s mojim osobnim pečatom, mojom osobnošću. Mjesto gdje bih mogla biti potpuno sama. Nešto na što sam se navikla i cijenila tijekom razdoblja između brakova - izjavila je.

Ubrzo je shvatila da mora raspraviti o karakterima, jer je on ekstrovert, a ona introvert. Morala je raščistiti neke stvari koje su bile ključne za njezino fizičko i mentalno blagostanje.

- Trebalo mu je nekoliko dana da prihvati situaciju, a na koncu je i priznao da bi i njemu promjena dobro došla. Ispostavilo se da je i njemu san isprekidan radi mojih zahtjeva, stoga se brzo složio. Lako smo se dogovorili oko soba i rasporeda kreveta - navela je.

I tako su stvari krenule nabolje.

- Mnogo toga se promijenilo od tih prvih razgovora. Vjenčali smo se, selili nekoliko puta, pazeći da svaki ima svoju sobu, vidjeli kako naša djeca odrastaju i napuštaju gnijezdo te prebrodili uspone i padove života u 21. stoljeću - ispričala je.

Godinama nikome nisu rekli za taj raspored spavanja, uvjereni da će obitelj i prijatelji tu ideju smatrati alarmantnom ili u najmanju ruku čudnom.

- U posljednje vrijeme nekome otkrijem tu našu tajnu, jer je odvojeno spavanje danas češće. Nedavna anketa kaže da gotovo 1 od 4 bračna para spava u odvojenim krevetima – ali još uvijek se samo šapće o tome - navodi.

Misli da je vrijeme da se 'razvedeni u snu' prestanu sramiti tako da se oni koji se muče u jednom krevetu konačno pokušaju naspavati.

- Pripadnici kraljevske obitelji i više klase ne bi trebali biti usredotočeni na dobar san dok smo mi, koji ga uistinu trebamo, sputani društvenim pravilima koja mogu funkcionirati za neke, ali ne za sve - izjavila je.

- Jesam li povremeno poželjela noć kada se okrenem i on je pored mene? Naravno. U tom maglovitom stanju između jave i sna, uvjerena sam da je moj 'razvod u snu' bio kompromis. Nisam imala toplinu i blizinu maženja, i često mi nedostaje u tim tihim satima. Ali odvojeno spavanje mi daje energiju potrebnu da radim sve ostalo, kao pun i potpuno svjestan partner. A kad se spojimo u jednom od tih kreveta, potpuno sam budna, upravo zahvaljujući tome - zaključila je, piše Huff Post.