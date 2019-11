Varate li na mikro razini? Evo što to zapravo znači za vezu

Ako ste u vezi možda ni ne shvaćate da svog patnera najvjerojatnije varate - svaki dan. A možda i da vaš partner vara vas.

Iako vam tako nešto nije ni na kraj pameti, uz novi pojam u ljubavnim vezama, a to je mikrovaranje, preljubu ste izloženi, bilo da ste glavni ili sporedni glumac.

Mikrovaranje je pojam za sve profinjene načine na koje možete biti nevjerni, a pritom s nekim tko vam se očito sviđa, ne razmjenjujete tjelesne tekućine ili tepanje u kasne noćne sati, poslije strastvenog seksa.

- Mikrovaranje je niz naizgled malih radnji koje ukazuju da je čovjek emocionalno ili fizički usredotočen na nekoga izvan svoje veze - kaže stručnjakinja za druženje Melanie Schilling za HuffPost Australia.

Što je zapravo mikrovaranje?

Odgovorite si na ova pitanja i doznajte jeste i mu izloženi.

Trudite li se uvijek izgledati lijepo ako znate da ćete naići na određenu osobu?

Jeste li ikada poslali bivšoj ljubavi poruku podsjećajući ju na lijepo vrijeme koje ste proveli zajedno?

Imate li s nekime interne šale ili si međusobno dajete nadimke?

Foto: Dreamstime

Po stručnjacima, ako ste odgovoritili potvrdno, sve je to - mikrovaranje.

Naravno da to nije sve jer se popis "nježnosti" nastavlja. Iako se ispočetka to dopisivanje i tepanje čini bezazlenim, jednom kada nekome posvetite pažnju, a taj netko nije vaš partner, brzo možete iz emocionalne afere, koja se obično ne zaustavlja, prijeći u fizički odnos.

Ipak treba imati na umu da ako ste u ozbiljnoj vezi, ili braku, odnosno posvećeni odnosu, to ne znači da te lišeni svih emocija. Uvijek ćete biti privlačni drugim ljudima, isto kao što će drugi privlačiti i vas, no to koketiranje je prirodno i bezazlen "flert" ne mora ugroziti vaš odnos.

Kako ćete shvatiti ako ste prešli granicu?

Dobar način da shvatite jeste li prešli granicu je da razmislite kako biste se osjećali kada bi i vaš partner radio istu stvar. Svaki put kad ćete poslati zavodljivu poruku nekome tko nije vaš partner, zamislite svog partnera kako to čita.

Foto: Dreamstime

Dogovarate se za piće nakon posla? Zamislite da vaš partner stoji pored vas i sluša cijeli razgovor.

Ako se vaš partner ne bi slagao s onim što pišete ili govorite - nemojte to raditi.

Što kad prijeđete crtu?

Ako u nekom trenu shvatite da nešto skrivate od partnera, to je znak za uzbunu. Jednostavno, prestanite to raditi.

Također, bilo kakvo mikrovaranje, bez obzira koliko bilo bezopasno, s bivšim partnerom ili čak i simpatijom iz prošlosti, nije u redu. Jer, ako ste s nekim imali romantičnu povijest, to više nije mikrovaranje. To je preljub i definitivno nije u redu prema vašem sadašnjem parteru.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: