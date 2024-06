Varaždinci su prvi dobrovoljni vatrogasci u Hrvatskoj od 1864.

Na današnji dan 1864.godine u Varaždinu je osnovan Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor, koji se smatra prvim dobrovoljnim vatrogasnim društvom u Hrvatskoj i temeljima moderne vatrogasne zajednice u Hrvatskoj.

U vrijeme dok su zgrade bile građene uglavnom od drveta, požari su često prijetili gradovima, a Varaždin ih pamti nekoliko razornih, posebno jedan iz 1582. i jedan iz 1776. godine, kad je izgorjelo oko dvije trećine kuća u gradu, što se bila velika tragedija.

Prvi hrvatski dobrovljni vatrogasni zbor u Varaždinu - preteča je DVD-ova i profesionalnih atrogasnih postrojbi | Foto: Muzej vatrogastva Varažin

Uz još nekoliko dobrovoljnih i profesionalnih društava koja su osnovana u to vrijeme ili nešto kasnije, to se smatra osnovom moderne Hrvatske vatrogasne zajednice, koja danas broji 1786 aktivnih dobrovoljnih vatrogasnih društava te 76 javnih vatrogasnih postrojbi, u čijem se sastavu nalazi oko 140.000 članova.

Kip slobode doplovio do New Yorka

Kip slobode u New Yorku | Foto: Christina Horsten/DPA

Kip slobode, Statue of Liberty, ili punim nazivom Liberty Enleiughetening the World, dana 17. lipnja doplovio je do New Yorka parobrodom. U palubi parobroda bili su sanduci s rastavljenom statuom neoklasičnog kipa koji se danas smatra simbolom SAD-a. Izradio ga je francuski kipar Frédéric-Auguste Bartholdi. Svečano je postavljen na postolje 28. studenog 1886. godine, kao poklon francuskog naroda SAD-u.

Kip je Izrađen od bakra, sa čeličnim potporama, a s vanjske strane prekriven brončanim omotačem. Stoji na ogromnom temelju sa ispruženom desnom rukom u kojoj drži pozlaćenu baklju. U lijevoj ruci drži ploču na kojoj je isklesan datum proglašenja američke nezavisnosti. Kip je visok 46,05 metara, odnosno zajedno s postoljem ima čak 92,99 metra i spada među najviše statue svijeta.

Prva uhićenja u aferi Wtergate

RICHARD M. NIXON,RICHARD NIXON | Foto: BOB DAUGHERTY

Pet operativaca Bijele kuće uhićeno je 17. lipnja 1972.. zbog provale u urede Demokratskog nacionalnog odbora, kad su pokušali ilegalno prisluškivati političku oporbu, a onda i zataškati informacije o tome. Uslijedio je niz velikih političkih skandala koji su naštetili administraciji predsjednika Richarda M. Nixona, poznat kao afera Watergate, što je na kraju završilo Nixonovom ostavkom.

