Varaždinska gimnazija bila je najbolja škola u Jugoslaviji

Ona je u to vrijeme bila jedna od najvećih škola u Jugoslaviji, a čak 60 posto učenika bili su putnici, koji su svoje obaveze doživljavali ozbiljnije od ostalih đaka

Admiral

Varaždinska gimnazija proglašena je najboljom školom u Jugoslaviji, piše Večernji list na današnji dan 1967. godine. Ističu da su se učenici i profesori te škole našli u središtu razgovora u gradu, a mnogi su tek sad čuli i o 330 godina njenog postojanja. Najbolji uspjeh podrazumijeva da je školu lani s pozitivnim uspjehom završilo 99,35 posto učenika, a prosječna ocjena bila je 3,93, dakle čvrsta četvorka. Riječ je o jednoj od najvećih škola u Jugoslaviji, koja ima 30 odjeljenja i 964 učenika, a čak 60 posto njih su učenici putnici, koji u školu dolaze biciklima, autobusima ili vlakom, iz Ivanca, Novog Marofa i Ludbrega.

