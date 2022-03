Vaš partner misli da je uvijek u pravu i nedostaje mu empatije? Možda ste u vezi s narcisom

Pronaći partnera koji vam odgovara za cijeli život može biti za mnoge težak pothvat, posebno ako ste u lošoj romantičnoj vezi ili vas privlači partner koji je narcisoidan.

Stručnjakinja za veze Jessica Alderson otkrila je tajne znakove na koje treba paziti i crvene zastavice koje bi mogle ukazivati ​​da bi vaša veza mogla biti toksična.

- Narcis je osoba koja ima napuhan osjećaj vlastite važnosti i pretjeranu potrebu za divljenjem. Snažno bih svakom savjetovala da ne izlazite s narcisom jer to nikada neće rezultirati zdravom, ispunjenom vezom. Znam da je to možda lakše reći nego napraviti, ali narcisi su vrlo dobri u skrivanju svojih nezdravih osobina, posebice u ranoj fazi veze. Nitko nije savršen, to je normalno, ali nemojte zanemarivati neke osobine koje vam ne odgovaraju, a trpite ih - preporučuje Jessica.

Ako sumnjate da je vaš partner narcis, Jessica otkriva znakove koji na to ukazuju:

1. Nedostaje im empatije

Jedan od najočitijih znakova da je vaš partner narcis je nedostatak empatije. Narcisi su egocentrični i rijetko razmišljaju o tome kako bi se njihov partner mogao osjećati. Oni u većini slučajeva misle samo na sebe.

2. Uvijek misle da su u pravu

Sebe smatraju jednim od pametnijih. Kada god se vode neke rasprave oni uvijek imaju osjećaj da su u pravu. I onda kada nisu u pravu, vole se držati onoga što oni misle smatrajući da je to jedino ispravno.

Osim toga, vole misliti da su posebni. Primjerice, kada dođu u restoran žele da ih se prve posluži iako drugi čekaju prije njih.

3. Vole kada im se drugi dive

Narcis najviše voli kada mu se drugi dive i dijele mu komplimente. Pažnja ih 'održava na životu'. Može se reći kako to proizlazi iz njihove duboke nesigurnosti. S obzirom na to, komplimenti koje znaju dobivati pomažu im da se osjećaju bolje.

4. Pokušavaju vas kontrolirati

Narcisi često pokušavaju kontrolirati ljude i situacije jer misle da to znači da mogu utjecati na to kako ih drugi vide. Ako vidite da vaš partner pokušava kontrolirati svaku situaciju ili čak i vas, to biste mogli smatrati crvenom zastavicom u odnosu.

5. Koriste se sarkazmom da bi vas spustili

Obično narcisi koriste sarkazam kako bi suptilno učinili da se drugi ljudi osjećaju manje vrijednima i nesigurnima.

Natjeraju vas da sumnjate u svoju vlastitu vrijednost kroz sarkastične komentare maskirane kao šale, a ako dovedete u pitanje njihove 'šale', vjerojatno će vam reći da ste preosjetljivi.

6. Ignoriraju vaše mišljenje

Narcisi misle da su uvijek u pravu. Narcis će se isključiti kada pokušate objasniti svoje viđenje situacije jer su uvjereni da oni najbolje znaju.

7. Zanemaruju vaše granice

Narcisi misle da se svijet vrti oko njih. Čak i ako postavite jasne granice u svojoj vezi, narcisi bi ih mogli ignorirati, piše The Sun.