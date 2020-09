Ekstrovertiranije žene vježbaju češće od neurotičnih

To da ne volite vježbati ne znači da trebate odustati od toga. Štoviše, neurotičnim se osobama preporučuje jer vježbanje pomaže da se nosite s emocijama te da se potakne pozitivno raspoloženje

<p>Prema novom istraživanju postoje specifične osobine ličnosti koje mogu biti razlog zašto se borite s time da ne možete pronaći motivaciju za vježbanje. Dakle, možda napokon imate i znanstveno opravdanje za to što se ne možete pokrenuti. </p><p>Koristeći podatke iz niza većih studija, istraživači su otkrili da osobnost žene može utjecati na to koliko ste aktivni, kao i koliko žele sebe doživljavati aktivnom, što nije uvijek jednako. Pritom se razlikuju dvije osobine ličnosti: ekstrovertiranost i neurotičnost.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zajedničko vježbanje pomaže izgradnji odnosa s partnerom</p><p>Uspoređujući podatke o 314 muškaraca i žena u dobi između 70 i 85 godina te još 1098 osoba u dobi između 47 i 55 godina, znanstvenici su otkrili da su žene koje su bile više ekstrovertirane od prosjeka često prijavljivale da vježbaju više nego što je to njihov monitor zabilježio. Istraživači vjeruju da se to može objasniti činjenicom da monitor bilježi aktivnost, dok ljudi prijavljuju vježbanje na temelju samoprocjene toga koliko su se umorno osjećali nakon vježbanja. Stoga je prirodno da se rezultati dijelom razlikuju. </p><p>Sveukupno, međutim, ekstrovertirane žene bile su ipak aktivnije od žena koje su neurotične više od prosjeka. Žene u toj podskupini bile su manje aktivne i prema vlastitom izvještaju, kao i prema monitoru koji je pratio kretanje. </p><p>- Neurotičnost se u ovom slučaju opisuje kao sklonost ka negativnim osjećajima, kaže Tia Kekäläinen, voditeljica istraživanja. No, to da niste skloni voljeti jutarnji, podnevni, ili večernji trening zbog određene osobine ličnosti, ne znači odmah da biste trebali baciti ručnik na pod, dodaje. </p><p>Štoviše, neurotičnima vježbanje zapravo može pomoći u tome da pobijede negativne osjećaje. Vježbanje može potaknuti hormone koji popravljaju raspoloženje. Na to posebno utječe planinarenje, ili duga šetnja šumom ili parkom. Također, razmislite o tome da započnete s brzim treninzima za početak, poput petominutnog treninga cijelog tijela, na primjer, prenosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/personality-workout-motivation">MindBodyGreen.</a></p>