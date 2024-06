'Vatreni' u Nottinghamu protiv Portugala krenuli bez Šukera

Dana 19. lipnja odigrana je utakmica između Hrvatske i Portugala na Europskom prvenstvu u Engleskoj 1996. godine. "Vatreni" su, nakon dviju uzastopnih pobjeda protiv Turske i Danske, zaigrali protiv Portugala u Nottinghamu. Davor Šuker, Zvonimir Boban i Aljoša Asanović u igru su ušli na početku drugoga poluvremena kad su Portugalci već vodili s 2-0. Na kraju je Portugal odnio pobjedu s uvjerljivih 3-0.

Svijet je upoznao 'Jacka koji skače'

Na današnji dan 1968. godine Rolling Stonesi su postigli svoj sedmi singl broj 1 u Ujedinjenom Kraljevstvu kad je "Jumpin Jack Flash" došao na vrh ljestvice. Keith Richards izjavio je da su on i Jagger napisali stihove dok su boravili u Richardsovoj ladanjskoj kući, gdje ih je jednog jutra probudio zvuk vrtlara Jacka Dyera, koji je prolazio pored prozora. Kad je Jagger upitao što je to, Richards je odgovorio: "Oh, to je Jack – to je Jack koji skače".

Umro je Vladimir Nazor

Dana 19. lipnja 1949. umro je Vladimir Nazor, hrvatski pjesnik i političar. Rodio se u Postirama na Braču, a studirao prirodne znanosti u Grazu i Zagrebu. Njegov "Veli Jože" iz 1908. prepoznat je kao Nazorova proza, a on je bio nezadovoljan tim djelom. Jedan je od najplodnijih pisaca hrvatske književnosti, po kojem je nazvana nagrada za najbolja umjetnička ostvarenja.

