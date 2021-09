Marc Hadden je vatrogasac koji je usvojio djevojčicu, na čijem porodu je i sam sudjelovao i pomagao. Taj dan, 14. studenog 2011., trebao mu je biti samo još jedan običan dan na poslu. Međutim, na kraju je bio sve samo ne to.

Kao i obično, Marc je došao u svoju 24-satnu smjenu. Međutim, taj dan smjestili su ga u medicinski tim. Njegova jedinica poslana je ženi koja je te noći rodila djevojčicu Rebeccu Grace, koju su Marc i njegova supruga kasnije usvojili.

Nakon što se Gracie rodila, bebu i mamu odveli su u bolnicu. Ubrzo je bilo jasno da će djevojčica biti dana na posvajanje. Marc se nije ni trenutka dvoumio i odmah je počeo telefonirati. On i njegova supruga oduvijek su htjeli još jedno dijete, ali nisu mogli zatrudnjeti.

- Bila je to duga noć. Nisam znao hoće li to uopće biti moguće. Sljedećeg jutra saznali smo da je to moguće i sve se brzo počelo odvijati. Grace je bila s nama 48 sati kasnije - ispričao je Marc i dodao da je u potpunosti smatraju dijelom svoje obitelji te da nikad ne rade razliku između nje i njihove biološke djece.

Također, on i njegova žena odlučili su ne skrivati ​​Grace njezino porijeklo.

- Nismo htjeli početi graditi svoju vezu skrivajući nešto od nje - dodao je Marc, a piše Bright Side.