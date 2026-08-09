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IZVORI KALCIJA

Važan mineral: Osim mlijeka, ovih 14 namirnica je odličan izvor kalcija za zdrave kosti

Tijelo ne proizvodi kalcij pa je konzumiranje dovoljno kroz hranu ključno. Potrebna doza kalcija je 1000 mg za muškarce i žene mlađe od 50 godina i 1200 mg za žene starije od 50 godina, kada gustoća kostiju počne opadati.
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Nutritious eating containing calcium. Healthy nutrition as source minerals and fiber
Da, mlijeko je glavni izvor kalcija. Ali postoji mnogo drugih namirnica (i mliječnih i nemliječnih) koje pružaju impresivnu količinu ovog ključnog minerala. Pročitajte koje preporučuju stručnjaci za prehranu. | Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
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Da, mlijeko je glavni izvor kalcija. Ali postoji mnogo drugih namirnica (i mliječnih i nemliječnih) koje pružaju impresivnu količinu ovog ključnog minerala. Pročitajte koje preporučuju stručnjaci za prehranu. | Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Komentari 0

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