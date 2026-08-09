Važan mineral: Osim mlijeka, ovih 14 namirnica je odličan izvor kalcija za zdrave kosti

12. SIR: Tvrdi sirevi poput cheddara mogu biti brz i jednostavan međuobrok, ali nisu samo bogati kalcijem - oni su i bogati zasićenim mastima. Lako je pretjerati, pa se zadržite na kriški. Umjesto da sir miješate u jelo poput jaja ili složenca, pokušajte ga samo malo posuti po vrhu za dodatni kalcij. Birajte varijante s manje masnoće. Kalcij: 120 mg po kriški (15 g). | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA