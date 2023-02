Važno je imati stilista: Zvijezde vjeruju biranim kreativcima

Kako i što nositi na crveni tepih, kako izgraditi dobar stil da vam ljudi vjeruju, da djelujete kreativno, sebi dosljedni, unikatni, cool, jedinstveni... sve je to dnevna 'muka' slavnih, kojima pomažu ljudi u sjeni.

Foto: Gerald Matzka/DPA

Oni su stilisti koji imaju plan i program njihovih kombinacija, točno znaju što će nositi sa čime te kako će toj osobi izgraditi imidž. Time postaju 'modni prevoditelji', koji sav taj kaos koji se dešava u jurećim trendovima prevode u dnevni stilski jezik.

U današnje vrijeme ikona stila može biti svatko, odnosno ne mora imati urođeni smisao za modu. Stilisti ih mogu pretvoriti u one kojima se divimo, koje pratimo i želimo nositi to što nose oni. Naravno da su strast prema modi i hrabrost dobrodošli, no činjenica je da su stilisti ti koji mogu osobi namijeniti specifičnu modnu formulu, izmisliti je i totalno kreirati od nule. Ako slavnoj osobi treba neki 'push', odnosno vizualno atraktivniji izričaj, stilisti su ti koji će se pobrinuti da se to i dogodi.

Činjenica je - iza najboljih odjevnih kombinacija naših omiljenih slavnih uvijek stoji besprijekoran osobni stilist. Imidž slavne osobe simbioza je pomno birane odjeće, a onda i šminke i frizure. Da, nije samo odjeća ta koja je bitna, već su tu i stilisti kose te vizažisti.

Često brendovi i zvijezde na kraju postanu 'jedno', kao što je primjer s Balenciagom i Kim Kardashian. Uska roba i kombinezoni koji djeluju futuristički postali su sinonim za holivudski glamur. Za Kim radi stilistica Danielle Levi, koja je osmislila njezin izgled do posljednjeg detalja, ona je super primjer kako izgraditi uvjerljiv stil.

Foto: DAVID SWANSON/REUTERS

I muškarci biraju stiliste, super primjer je Brad Pitt, koji je od prije godinu dana angažirao PR tim koji radi za Johnnyja Deppa. Naime, Brad se htio približiti mlađim generacijama te smo primijetili veliki stilski zaokret - kad se na premijerama počeo ponositi cool odijelima, od koji su neka imala suknje.

Radi se o bojama, o casual sakoima, nešto što kod njega nismo viđali prije. Naime, dio njegove nove modne ekipe je dizajner Haans Nicholas Mott koji radi samo po narudžbi i to samo one koje osobno stilizira. Njegova filozofija je stvoriti sinergiju između odjevnog predmeta i osobe kako bi na najbolji način izrazila njihovu osobnost. Inače, stilisti ne moraju i nisu prvo modni dizajneri, to su dva srodna zanimanja, ali nipošto ista.

Još jedan odličan, relativno noviji primjer sinergije stiliste i zvijezde je Anne Hathaway. Glumica osvaja crveni tepih biranim kreacijama i suradnjama, djeluje super moderno i atraktivno. No, stil može zahvaliti Erin Walsh, koja zna kako osmisliti dobar imidž. Anne je sada odvažna, hrabra, no ne previše, taman da malo vizualno provocira i bude avangardna.

Jedna od top stilistica koju danas pratimo je Patricia Field, koja je osmislila kombinacije za 'Seks i grad', a sada radi 'Emily in Paris'. No, Lily Collins odijeva i Marylin Fitoussi, još jedna stilistica čiji je utjecaj danas ogroman. To su ljudi za koje šira javnost ne zna, već odjeća na slavnima govori u njihovo ime.

Oni mogu stvoriti neki trend, u suradnji s modnim dizajnerima, a onda ih slavni prezentiraju, no u tome moraju biti uvjerljivi. Zato je bitno da stilist pronađe stil koji odgovara slavnoj osobi, kako ona ne bi izgledala previše umjetno, namjerno ukrašeno. Sve to mora djelovati prirodno, kao da je osoba to sama birala. Kao da je njezin stil nastavak - njezine osobnosti.

Ima niz stilista koji su danas vrlo bitni u svijetu slavnih, oni ih angažiraju kako se ne bi iz dana u dan brinuli što će nositi. Oni su spona između niza dizajnera i njihovih kolekcija, a kako bi se poznati snašli u svemu tome, neophodni su im stilisti, ljudi sa stilom, znanjem i kreativnim duhom.

