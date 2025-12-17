Važnost 3D tehnologije u modernoj stomatologiji

Digitalni otisak, 3D skeniranje, CAD/CAM obrada i 3D ispis povezani su u jedinstven, učinkovit proces koji omogućuje izvrsnu prilagodbu krunica, mostova i implantoprotetskih rješenja uz veću udobnost za pacijenta.

Digitalni otisak i 3D skeniranje: prvi korak do točnog plana

Umjesto neugodne otisne mase, digitalni otisak nastaje intraoralnim skenerom koji u nekoliko minuta bilježi zubne lukove i meka tkiva. Rezultat je detaljan 3D prikaz koji stomatolog koristi za analizu zagriza, procjenu prostora za protetski nadomjestak i ranu detekciju nepravilnosti. Takvo 3D skeniranje smanjuje pogreške povezane s klasičnim otiscima, izbjegava deformacije materijala i skraćuje vrijeme boravka u stolcu.

Za pacijenta to znači manje refleksa povraćanja, brži posjet stomatologu i jasnu vizualizaciju očekivanog ishoda. Budući da se podaci pohranjuju digitalno, komunikacija s laboratorijem je trenutna, a svaki sljedeći rad temelji se na točnim, usporedivim mjerenjima.

Foto: Poliklinika Minerva

CAD/CAM i 3D ispis: izrada krunica i mostova s visokom preciznošću

Nakon skeniranja slijedi CAD planiranje (Computer-Aided Design), u kojem se modeliraju krunica ili most prema funkcijskim i estetskim zahtjevima. Oblik, kontakti i rubna prilagodba provjeravaju se na zaslonu prije nego što išta dotakne pacijentove zube, čime se rizik naknadnih korekcija znatno smanjuje.

U fazi CAM obrade (Computer-Aided Manufacturing) izrađuje se protetski nadomjestak glodanjem keramičkih i cirkonijskih blokova ili 3D ispisom polimernih materijala. 3D ispis omogućuje brzu izradu provizorija, smolastih mock-upova, individualnih žlica pa čak i preciznih kirurških vodiča. Ovakav pristup donosi nekoliko ključnih prednosti:

konzistentna kvaliteta i ponovljivost rada

izvrsna rubna zatvorenost krunice

kontrolirana translucencija i estetika prednjih zuba

skraćeni rokovi izrade uz manje posjeta

Za složenije slučajeve, kombinacija glodanja i 3D ispisa omogućuje modularan proces: privremeni rad se ispiše i testira u ustima, a zatim se finalna konstrukcija gloda iz visokokvalitetne keramike. Time se funkcija i estetika potvrđuju prije završne izrade, što pacijentu daje sigurnost da je rezultat upravo onakav kakav očekuje.

Implantologija i oralna kirurgija uz detaljan 3D prikaz

Ugradnja implantata i zahvati oralne kirurgije oslanjaju se na CBCT snimke koje pružaju trodimenzionalni uvid u kost, živce i anatomiju sinusa. Na temelju tih podataka kreira se virtualni plan pozicije implantata, a kirurški vodič izrađen 3D ispisom prenosi plan u stvarnost s iznimnom preciznošću. Time se smanjuje trauma tkiva, skraćuje vrijeme operacije i poboljšava predvidljivost rezultata.

Za pacijenta je važna i sigurnost: suvremeni uređaji koriste optimirane protokole zračenja, a ciljano planiranje izbjegava nepotrebne dodatne zahvate poput augmentacija, kada one nisu nužne. U konačnici, implantoprotetski rad temeljen na digitalnim podacima bolje sjeda, ima stabilan zagriz i izgledom se prirodno uklapa u osmijeh.

Prednosti za pacijenta: manje posjeta, više ugode

Primjena 3D tehnologije u stomatologiji donosi mjerljive koristi u svakodnevnoj praksi:

manje posjeta stomatologu zahvaljujući bržem procesu izrade

veća udobnost jer nema klasičnog otiska ni dugog čekanja

točna prilagodba protetskih nadomjestaka uz minimalne korekcije

transparentna komunikacija kroz prikaz virtualnog plana i probne radove

dugoročna stabilnost zagriza i estetike zbog preciznog CAD/CAM pristupa

Kada je potrebno, privremeni rad može biti ispisan isti dan, što pacijentu omogućuje normalno funkcioniranje do postave finalne krunice ili mosta.

Poliklinika Minerva: iskustvo i tehnologija na jednoj adresi

U centru Zagreba, Poliklinika Minerva spaja specijalističko znanje s najsuvremenijim digitalnim sustavima. Pod vodstvom dr. sc. Marijane Bićanić, specijalistice dentalne protetike, tim povezuje 3D skeniranje, CAD planiranje, RTG i CBCT dijagnostiku te izradu u laboratoriju kako bi svaki rad bio dosljedan, precizan i estetski uvjerljiv. Suradnja sa specijalistima oralne kirurgije i parodontologije omogućuje da se cjelokupni proces — od dijagnostike do finalnog protetskog rješenja — odvija koordinirano i učinkovito, u skladu s pristupom predstavljenim na stranici O nama.

Posebna pažnja posvećuje se odabiru materijala: cirkonij, litij-disilikat i napredne smole koriste se ovisno o indikaciji, funkciji i estetskim zahtjevima. Pacijent dobiva jasno objašnjen plan, vremenski okvir i očekivani rezultat, a digitalni zapisi ostaju dostupni za buduće korekcije ili izradu dodatnih elemenata. Takav integrirani pristup čini razliku u svakodnevnoj praksi: precizno planiranje, kontrolirana izvedba i pouzdana finalizacija protetskog rada pretvaraju 3D tehnologiju u stvarnu vrijednost za svaki osmijeh.