Hrabra majka troje djece diplomirala je političke znanosti na Sveučilištu Washington u lipnju. Burton je podijelila jednu od svojih fotografija s diplome pored druge fotografije snimljene 2005. godine za koju kaže da pokazuje najintenzivnije vrijeme njezine ovisnosti.

- Ova fotografija pokazuje moje najgore dane kada sam bila ovisnica o drogama. Dvije usporedne fotografije pokazuju u kojoj mjeri čovjek može mijenjati svoj život samo ako to zaželi i ako uloži trud - kaže Ginny koja je ispričala svoje putovanje.

- Moja majka je bila ovisnica i prvi put sam se susrela s drogom kada sam imala sedam godina. Već s 15 bila sam apsolutna ovisnica o heroinu - kaže te dodaje da je odrastanje s majkom ovisnicom i šestero braće i sestara bilo kaotično.

- Konzumiranje droge za mene je bio svojevrsni bijeg od stvarnosti. Postajala sam sve ono što nikada nisam htjela, a to je nažalost preslika moje majke - prisjetila se Ginny. Napustila je školu kada joj je bilo 10 godina. Što je bila starija, to je njezino stanje bio gore, a napuštanje pakla droge činilo se kao nemoguća misija. S 20 godina, kada je završila u zatvoru, godinu i pol je bila bez droge, no brzo se vratila starim navikama. Ubrzo se i udala za muškarca koji je bio zlostavljač. Kada je 2012. ponovno uhićena, bilo joj je rečeno da neće tako brzo izaći, što je na kraju za nju bio spas i put prema normalnom životu.

- Ponudili su mi privatnog odvjetnika. Tu mi je prvi put pružena pomoć. Prvih šest mjeseci bilo je najteže jer sam prolazila kroz krizu. Odlučila sam preuzeti odgovornost, zavoljeti sebe i mijenjati se - kaže.

U posljednjih devet godina Burton se bavi pješačenjem, penjanjem, bicikliranjem i trčanjem. Djeca su joj podrška, a želi potaknuti druge na promjene, piše Fox News.