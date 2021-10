Nakon što je prekinula toksičnu dugogodišnju vezu, mama Teresa Brooks (49) iz Bedforda u Engleskoj, znala je da mora promijeniti svoj život kako bi pronašla pravog.

Zbog seksualne kemije često je bila s pogrešnima, a birala je samouvjerene muškarce koji imaju dobar smisao za humor. No tome je odlučila stati na kraj.

- Izašla sam iz duge, toksične i turbulentne veze. Shvatila sam da su neki moji prošli odnosi bili vođeni istim obrascem i da se to mora promijeniti. Nisam htjela završiti u još jednoj vezi u kojoj sam vjerovala da je sve super samo zbog velike seksualne kemije - rekla je Teresa te nadodala kako je, nažalost, u vezama ostajala samo radi seksualne kemije i kompatibilnosti.

- Uvijek sam bila vrlo seksualna. U prošlosti sam rijetko mogla izdržati tri mjeseca bez seksa, ali iako je seks bio odličan, veze često nisu bile održive. Uvijek sam zamišljala kako te veze imaju budućnost, ali to nisu bile veze s pravim tipom muškaraca, a ja sam uvijek, iznova i iznova, privlačila iste tipove - dodaje.

Otkad je prije tri godine izašla iz turbulentne veze Teresa je potpuno odustala od seksa i od tada je u celibatu.

- Moja prošla veza je bila strastvena, ali i nezdrava i toksična. To me iscrpilo ​​i ostavilo slomljenom. Rekla sam samoj sebi kako ne želim to više i shvatila sam kako moram napraviti korak unatrag da vidim kako sam završila u toj situaciji. U prošlosti bi ja samo prekrivala bol. Stalno sam mislila kako moram ponovno započeti novu i bolju vezu. Ali nisam željela samo nastaviti na isti način. Bila sam izgubljena i htjela sam povratiti svoju seksualnu energiju pa sam odabrala celibat kako bih se osnažila. Radi se o poštivanju sebe i znanju da odličan seks ne znači pravu ljubav. Morate stati i povući crtu kako ne biste ponavljali iste uzorke iz veze u vezu. Morala sam uzeti malo vremena za sebe i prestati žuriti iz jedne pogrešne veze u drugu tražeći nešto čega nema. Dugo nisam bila sama - ispričala je Teresa.

Teresa, trenerica za poslovno i žensko osnaživanje, kaže da je možda propustila smislene veze radi seksualne kemije koja ju je privlačila.

- Kada se jako privlačite i seksualna kemija je visoka, jedna osoba može imati moć nad drugom i to se može koristiti kao način da dobijete ono što želite s obje strane. U jednoj prošloj vezi imala sam spolni odnos sa svojim dečkom, zatim sam otišla u kupaonicu i plakala. Zaista to nisam željela učiniti s njim, ali on je htio i dopustila sam mu. To nije značilo da ga ne volim ili da mi se ne sviđa, ali nakon toga sam se osjećala užasno i to nikada neću zaboraviti. Žena bi trebala moći reći 'volim te, ali stvarno mi se ne radi to večeras' i ne osjećati nikakvu krivnju ili brigu. Ne bismo trebali osjećati obavezu da zadovoljimo njihove potrebe - objašnjava.

Teresa opisuje odustajanje od seksa i celibat kao oslobađajući.

- Bila sam zaista mirna. Nije mi nedostajao seks. Bilo mi je lijepo opustiti se i pomisliti 'ovo sam ja sada’. To sam željela. To ću raditi sve dok se ne oporavim - kaže Teresa.

Prošlog prosinca ponovno je uspostavila vezu s bivšim, ali nije bila spremna za seks.

- Osjećala sam se toliko snažno. Bio je to prvi put da me netko testirao, netko tko mi se jako svidio i da sam rekla 'ne' i ostala pri svojoj odluci. Pokazalo se da on nije pravi čovjek za mene. Nije bio spreman čekati, razgovarati ili vidjeti kako će naš odnos ići. Nikada me nije pitao kako se osjećam niti je pokušao to razumjeti. U prošlosti mi je konstantno nedostajao seks. Ali ne ovaj put. Bila sam toliko iscrpljena tom posljednjom vezom da se uopće nisam borila s tim. Osjećam se kao potpuno druga žena, kao da sam ponovno rođena djevica - objasnila je Brooks.

Teresa je sada spremna za seksualnu vezu, ali tek kad upozna gospodina pravog.

- Mnogi zgodni, lijepi i mladi muškarci su mi se javljali na aplikacijama za izlaženje, ali sam ih odbila. Neću izlaziti i spavati ni sa kim. Tražim ozbiljnu vezu. Želim se udati, želim s nekim podijeliti život - ispričala je Teresa svoje zahtjeve.

Teresa vjeruje da joj je celibat pomogao da bude odlučnija što se tiče romantike.

- Odsustvom seksa možete donijeti bolje odluke, vaša je prosudba manje zamagljena. Možete vidjeti ljude koji vam ne odgovaraju. Ne morate odavati svoju seksualnu moć samo zato što smatrate da je netko privlačan ili zato što smatra da ste privlačni. U budućnosti me seks neće voditi i ne želim izlaziti s nekim tko se samo želi seksati. Ovo nije umanjilo moju ljubav prema seksu, ali sada mogu birati kad da ga imam, a kad ne. Želim naučiti svoju kćer da ne mora osjećati obvezu prema seksu - govori Brooks.

Teresa, koja nema problema sa seksom, kaže da više ne ovisi o muškarcu.

- Volim muškarce, volim seks i radovat ću se što ću to opet imati. Ali to nije nešto bez čega se sada osjećam prazno - zaključila je Teresa, piše The Sun.