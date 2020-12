Nakon čak 800 godina, na nebu iznad Zemlje pojavit će se 'Božićna zvijezda', рrvі рut nаkоn Ѕrеdnјеg vіјеkа. Naime, dolazi do konjunkcije, odnosno približavanja Jupitera i Saturna. Tako će se dva najveća planeta Sunčevog sustava, danas (21. prosinca), toliko približiti da će izgledati poput 'dvostrukog planeta'.

Sa Zemlje bi to trebalo izgledati kao jedna jarka točka svjetla, a doživljaj bi moglo pokvariti jedino loše vrijeme, jer će najbolji trenutak za pogled na ovu jedinstvenu pojavu biti oko sat vremena nakon zalaska sunca.

Iz Zvjezdarnice Zagreb poručuju da ovaj izuzetno rijedak događaj moguće opažati s bilo koje lokacije pod uvjetom slobodnog pogleda prema jugozapadnom obzoru i povoljnih meteoroloških prilika. Također objašnjavaju kako danas, 21. prosinca 2020. g. Sunce u Zagrebu zalazi oko 16:15, a Jupiter i Saturn oko 18:38, što znaći da će nakon zalaska Sunca biti veoma nisko nad jugozapadnim obzorom. Maksimum konjunkcije biti će oko 19:22 kada će prividna udaljenost između Jupitera i Saturna biti oko 0,1° što je malo iznad razlučivosti golog oka. Pa ako ste u Zagrebu, onda nakon 19 sati obavezno bacite pogled na nebo.

Inače, konjunkciju je moguće pratiti nekoliko dana prije i nakon maksimuma i na slikama u nastavku možete vidjeti položaj ovih planeta na nebeskom svodu oko 17:30 u periodu od 18. do 24. prosinca. Zadnja bliska konjunkcija Jupitera i Saturna zbila se prije gotovo 400 godina, točnije 16. srpnja 1623. godine kada su bili prividno razmaknuti malo manje od 0,09°. Sljedeća bliska konjunkcija dogodit će se 15. ožujka 2080. godine kada će ovi planeti biti prividno razmaknuti kao i prilikom ove konjunkcije (oko 0,1°), prema Zvjezdarnici Zagreb.

Povijest

Za ovu konjukciju zvijezda moguće je i objašnjenje 'Božićne' ili 'Betlehemske zvijezde'. Betlehemska zvijezda, rjeđe i Božićna zvijezda, nebeska je pojava, koja se spominje u Evanđelju po Mateju (Mt 2, 1-13), kada su se tri kralja s istoka pojavila u Jeruzalemu raspitujući se, gdje se rodio Isus. Pratili su zvijezdu, koja je išla ispred njih i zaustavila se iznad mjesta Isusova rođenja u Betlehemu.

Zаdnјі ѕе рut nеštо tаkvо dоgоdіlо рrіје zоrе 04.03.1226. gоdіnе kаdа ѕu tа dvа рlаnеtа bіlа јоš і blіžа јеdаn drugоmе. Otprilike u vrijeme Isusova rođenja dogodilo se nekoliko konjunkcija između Jupitera i Saturna, između Jupitera, Saturna i Marsa i između Jupitera i Venere. Neki znanstvenici misle da je to bio Jupiter, neki da je komet, a neki supernova…

Zvijezda je također dio proročanstva iz Staroga zavjeta: 'Vidim ga, ali ne sad, gledam ga, ali ne izbliza: zvijezda izlazi iz Jakova, žezlo se diže iz Izraela (Br 24,17)'.

No, postoji više znanstvenih teorija o betlehemskoj zvijezdi. Prema jednoj teoriji popularnoj u doba renesanse, betlehemska zvijezda nastala je kao konjunkcija nebeskih tijela. To se događa, kada se staze gibanja dva ili više planeta poklope gledano sa Zemlje pa to izgled kao jedna sjajna zvijezda.

Engleski znanstvenik Buhmer-Thomas 1992. godine tvrdio je da je betlehemska zvijezda bila planet Jupiter. Prema opisu iz Evanđelja po Mateju, zvijezda je išla pred kraljevima, dok nije došla i stala nad mjestom gdje se rodio Isus (Mt 2, 9). Takva pojava gibanja, zaustavljanja, kretanja unazad i prema naprijed karakteristična je za Jupiter.

Prema nekim znanstvenicima, betlehemska zvijezda je pak vrsta zvijezde po imenu supernova, koja ima jako velik sjaj i koja postupno umire. Kineski astronomi zabilježili su jednu supernovu 5. godina pr. Kr. Prema još jednoj teoriji, betlehemska zvijezda bila je komet. Tu pretpostavku prvi je izrekao kršćanski apoleget Origen 248. godine.