SPEKTAKL NA NEBU

Večeras će Suze svetog Lovre juriti nebom - evo kada i odakle ćete ih najbolje moći vidjeti

Piše Karolina Krčelić,
Večeras će Suze svetog Lovre juriti nebom - evo kada i odakle ćete ih najbolje moći vidjeti
Zagreb: Suze sv. Lovre prošarale nebo | Foto: Borna Filic/PIXSELL

U noći s utorka na srijedu, nebo je pripremilo izuzetan spektakl! Posebno očaravajuće bit će na Sljemenu i ostalim lokacijama bez pretjerane svjetlosti, očekuje vas i iznenađenje na nebu

Meteorska kiša Perzeida, poznata i kao "Suze svetog Lovre", najpoznatiji je astronomski spektakl ljetnih noći. Ove godine, najintenzivniji vrhunac očekuje se u noći s 12. na 13. kolovoza, ali meteori će biti vidljivi i u noćima prije i poslije, osobito 11., 12. i 13. kolovoza. Najbolje vrijeme za promatranje su ranojutarnji sati, neposredno prije svitanja.

Perzeidi su meteorski roj koji nastaje kada Zemlja prolazi kroz trag čestica koje je ostavio komet Swift-Tuttle. Ulaskom u atmosferu brzinom od oko 90 km/s, čestice izgaraju i stvaraju svjetlosne tragove, meteore, koji mogu doseći temperaturu i do 5.500 °C .

– Za sada je dobra vremenska prognoza, no problem je što će nam smetati gotovo puni Mjesec. On djeluje poput svjetlosnog onečišćenja i smanjuje broj vidljivih meteora. Najbolje je gledati nakon ponoći, kad se Zemlja okreće u smjeru kretanja oko Sunca pa meteori direktno udaraju u atmosferu i njihova je pojava učestalija, posebno pred jutro – rekao je astronom Boris Štromar za 01portal.

Gdje i kada promatrati?

U Hrvatskoj, najbolja mjesta za promatranje Suza sv. Lovre su planinski vrhovi i otoci – Biokovo, Velebit, Papuk, ali i udaljene plaže Visa, Lastova ili Mljeta. Također, Slavonija ima svojih tamnih kutaka gdje nebo pršti zvijezdama, posebno u Baranji i oko Đakova. Najvažnije je pronaći mjesto daleko od umjetne rasvjete.

Osim suza svetog Lovre, moći ćete vidjeti i ...

Za sve ljubitelje astronomije, sutra se na Sljemenu sprema nezaboravno iskustvo pod zvjezdanim nebom. U 20:30 sati, poznati astronom i popularizator znanosti Ante Radonić održat će predavanje pod nazivom "Čudesni svijet Sunčeva sustava" u zatvorenom prostoru sljemenskog tornja, smještenog na impresivnoj nadmorskoj visini od 1111 metara.

Tijekom predavanja, uz projekciju fascinantnih astronomskih fotografija, Radonić će govoriti o tijelima koja se gibaju u našem Sunčevom sustavu – od planeta i njihovih mjeseca do asteroida, kometa i meteorskih rojeva. Nakon predavanja, posjetitelji će imati priliku s vrha tornja promatrati Suze sv. Lovre. Promatranje će trajati do dva sata ujutro, a visoka lokacija i minimalna svjetlosna onečišćenost omogućit će odlične uvjete za uživanje u ovom svjetlosnom fenomenu.

Dodaje da će nakon 3:30 sati biti moguće vidjeti i rijetku pojavu.

– Venera i Jupiter bit će prividno najbliži jedan drugome, a to su najsjajniji objekti na nebu nakon Mjeseca. Bit će prekrasno vidjeti ih zajedno, a najbolje će ih biti promatrati oko četiri ujutro – kaže Radonić.

