'TULUM' NA NEBU

Kiša meteora: Noć Perzeida u Astronomskom centru Rijeka

Suze Svetog Lovre ili Perzeidi iznad nekropole stećaka na planini Bjelašnici | Foto: Armin Durgut/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Noć Perzeida, tijekom koje će posjetitelji na noćnom nebu moći promatrati fenomen poznat kao meteori Perzeidi ili Suze svetog Lovre, održat će se u utorak, 12. kolovoza u Astronomskom centru Rijeka

Svake godine između 17. srpnja i 24. kolovoza, na nebu se može vidjeti "kiša" meteora koje se još naziva i "zvijezdama padalicama" ili "nebeskim krijesnicama", a vrhunac njihovih aktivnosti ove se godine očekuje u noći s 12. na 13. kolovoza.

Posjetitelji će Perzeide moći promatrati iz zvjezdarnice te s panoramske terase i parka riječkog Astronomskog centra, a iz njega najavljuju i dvije prezentacije - Vodič noćnim nebom iznad Rijeke  i Mala tijela Sunčeva sustava.

Naglašavaju kako “zvijezde padalice” nisu zvijezde, nego su najizraženiji, možda i najpoznatiji meteorski pljusak, koji u kolovozu uzrokuje komet Swift-Tuttle, kada se njegova putanja oko Sunca križa sa Zemljinom.

Ističu kako do "pljuska" Perzeida dolazi jer Zemlja svakoga ljeta prolazi kroz oblak ostataka koje je za sobom ostavio komet, nebesko tijelo od krute jezgre i omotača od smrznuta plina i prašine, koje putuje po svemiru.

Komet često, kad je u blizini Sunca, ima ”rep”, koji se sastoji od vode, zrnaca prašine, krhotina i raznih plinova, a sve je veći što je komet bliži Suncu.

Meteorski pljusak naziva se Perzeidima jer se čini kao da nastaje iz zviježđa Perzej, a naziv Suze svetog Lovre dobio je jer se njegov vrhunac događa oko spomendana svetog Lovre, 10. kolovoza.

