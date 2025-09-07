Večeras je vidljiva potpuna pomrčina Mjeseca, tzv. 'krvavi Mjesec', koji se poklopio sa Supermjesecom i Žetvenim Mjesecom. Totalitet traje čak 82 minute, a najbolje ga je promatrati s tamnih mjesta daleko od gradske rasvjete.
Večeras je 'krvava pomrčina' . Evo kada će se najbolje vidjeti i gdje je možete promatrati
Danas, u nedjelju 7. rujna 2025., svjedočimo jednom od najspektakularnijih astronomskih prizora – potpunoj pomrčini Mjeseca. 'Krvavi Mjesec' vidljiv je i iz Hrvatske, a posebnost je što se poklopio sa Supermjesecom i Žetvenim Mjesecom.
Riječ je o drugoj i posljednjoj potpunoj pomrčini Mjeseca ove godine, s fazom totaliteta dugom 82 minute. Mjesec izlazi na istočnom horizontu već djelomično pomračen, pa možemo pratiti sve ključne faze.
Fenomen crvene boje nastaje jer Zemljina atmosfera propušta crveni i narančasti dio Sunčeve svjetlosti, dok plavi dio raspršuje. Zato Mjesec tijekom totaliteta poprima dramatičnu, bakrenu nijansu.
Pomrčina je vidljiva diljem Europe, Afrike, Azije i Australije, a Ameriku zaobilazi. U Hrvatskoj se najbolje promatra s tamnih lokacija daleko od gradova. Sigurna je za gledanje golim okom, a dalekozor ili teleskop dodatno obogaćuju doživljaj.
Kada gledati pomrčinu Mjeseca?
*(po lokalnom, ljetnom vremenu - CEST)
17:28 – Početak polusjenaste pomrčine (još ispod horizonta)
18:27 – Početak djelomične pomrčine (još ispod horizonta)
~19:15-19:25 – Izlazak Mjeseca u Hrvatskoj, već djelomično pomračen
19:30 – Početak potpune pomrčine
20:11 – Maksimum pomrčine
20:52 – Kraj totaliteta
21:57 – Kraj djelomične pomrčine
22:55 – Kraj pomrčine
Brojne zvjezdarnice u Hrvatskoj (Zagreb, Mosor, Zadar, Rijeka, Korčula) večeras organiziraju javna promatranja uz teleskope i stručno vodstvo.
