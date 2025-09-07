Večeras je 'krvava pomrčina' . Evo kada će se najbolje vidjeti i gdje je možete promatrati

Danas, u nedjelju 7. rujna 2025., svjedočimo jednom od najspektakularnijih astronomskih prizora – potpunoj pomrčini Mjeseca. 'Krvavi Mjesec' vidljiv je i iz Hrvatske, a posebnost je što se poklopio sa Supermjesecom i Žetvenim Mjesecom.

Riječ je o drugoj i posljednjoj potpunoj pomrčini Mjeseca ove godine, s fazom totaliteta dugom 82 minute. Mjesec izlazi na istočnom horizontu već djelomično pomračen, pa možemo pratiti sve ključne faze.

Fenomen crvene boje nastaje jer Zemljina atmosfera propušta crveni i narančasti dio Sunčeve svjetlosti, dok plavi dio raspršuje. Zato Mjesec tijekom totaliteta poprima dramatičnu, bakrenu nijansu.

Foto: Jose CABEZAS/REUTERS

Pomrčina je vidljiva diljem Europe, Afrike, Azije i Australije, a Ameriku zaobilazi. U Hrvatskoj se najbolje promatra s tamnih lokacija daleko od gradova. Sigurna je za gledanje golim okom, a dalekozor ili teleskop dodatno obogaćuju doživljaj.

Kada gledati pomrčinu Mjeseca?

*(po lokalnom, ljetnom vremenu - CEST)

17:28 – Početak polusjenaste pomrčine (još ispod horizonta)

18:27 – Početak djelomične pomrčine (još ispod horizonta)

~19:15-19:25 – Izlazak Mjeseca u Hrvatskoj, već djelomično pomračen

19:30 – Početak potpune pomrčine

20:11 – Maksimum pomrčine

20:52 – Kraj totaliteta

21:57 – Kraj djelomične pomrčine

22:55 – Kraj pomrčine

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Brojne zvjezdarnice u Hrvatskoj (Zagreb, Mosor, Zadar, Rijeka, Korčula) večeras organiziraju javna promatranja uz teleskope i stručno vodstvo.