Veselite se snježnim radostima? Evo kakva nas zima čeka, neki bi se mogli jako razočarati...
Ovogodišnja zimska sezona mogla bi imati posve drukčiji scenarij nego što smo navikli. Meteorolozi upozoravaju da se u tropskom Pacifiku već razvija faza hladne La Niñe, što znači da će atmosfera u nadolazećim mjesecima biti pod snažnim utjecajem ovih oceanskog poremećaja. La Niña (hladna verzija toplije faze El Niño) se obično povezuje s jačim visokim tlakom nad Sjevernim Pacifikom i nižim nad Kanadom, što usmjerava jet-stream i omogućava prodor hladnog zraka prema Sjevernoj Americi, piše Severe Weather Report.
Upravo zato, prvi modeli sugeriraju da bi sjever SAD-a i Kanada mogli doživjeti zimu s obilnijim snježnim padalinama, dok će jug zemlje ostati sušniji i topliji od prosjeka.
Znanstvenici ističu i da bi polarni vrtlog ove sezone mogao biti slabiji, što dodatno povećava šanse da se hladan arktički zrak spusti prema nižim geografskim širinama. Sjeverozapad SAD-a, područje Velikih jezera i sjeveroistok zemlje mogli bi se naći pod debelim snježnim pokrivačem, dok bi južnije savezne države, poput Teksasa ili Floride, imale blažu i sušu zimu.
No, nije riječ o jedinstvenom scenariju, europski i britanski meteorološki modeli donekle se razlikuju. Prema prognozama, Europa će vjerojatno imati manje snijega od prosjeka, uz nešto više padalina u Skandinaviji i južnoj Britaniji, dok britanska meteo služba predviđa još blažu zimu s tek pokojim snježnim iznenađenjem na sjevernim planinama.
Kakva zima čeka Hrvatsku?
Za Hrvatsku, ali i susjedne zemlje to bi značilo da nas čeka još jedna relativno blaga sezona. Snijega bi u nizinama moglo biti manje nego što se mnogi nadaju, no planinska područja poput Gorskog kotara i Velebita i dalje mogu računati na solidne oborine. Premda nismo pod izravnim utjecajem La Niñe, globalni poremećaji poput slabljenja polarnog vrtloga mogu povremeno donijeti hladne prodore i kod nas.
Meteorolozi naglašavaju kako je još prerano donositi konačne zaključke, no već sada je jasno da će zima biti u znaku La Niñe, uz moguće hladne udare u Sjevernoj Americi i mirniju, topliju sliku u većem dijelu Europe. A hoćemo li i mi dobiti pravu snježnu idilu ili ćemo ponovno gledati blagu zimu, znat će se tek kada modeli u sljedećim mjesecima počnu davati preciznije prognoze.
