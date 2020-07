Večernje čišćenje kože osnovni je preduvjet za kožu bez akni

Iako je i jutarnje čišćenje važno, ono večernje ključno je ne samo radi odstranjivanja prljavštine, već i radi toga što samo čista koža može pravilno primiti večernju njegu

<p>Čak i ako se ne šminkate te ste proveli čitav dan u zatvorenom, večernje čišćenje ima smisla jer se tijekom dana na površini kože nakupljaju sebum i nečistoće.</p><p>- Večernjim čišćenjem lica oslobodit ćete kožu viška sebuma, masnoća i prljavštine, čak i ako nemate šminku, jer sve to začepljuje pore i večernji serumi i kreme ne mogu prodrijeti dovoljno dobro u kožu kako bi odradili posao - komentira dermatologica Morgan Rabach iz New Yorka za<a href="https://www.wellandgood.com/good-looks/nighttime-cleansing-routine/"> Well and Good.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti mrlja na licu</strong></p><p>Osim toga, ovaj ritual s kože odstranjuje bakterije i nepoželjne čestice koje uzrokuju oksidativni stres te posljedično ubrzavaju preuranjeno starenje kože. Uz to, začepljene pore idealna su okolina za nastanak prištića i akni.</p><p>Izaberite tip čistača prema tipu kože, a u ponudi su pjenaste formule, micelarne tekućine, gelovi i sve popularniji jednostavni sapuni koji odlično odstranjuju masnoće.</p><p>Umivanje hladnom vodom potiče cirkulaciju, koja je uvjet za sjajnu kožu.</p><p>Tešku i vodootpornu šminku skidaju posebne formule, no nakon toga je bitno umiti se, a ne samo skinuti make-up, jer na koži ipak ostaje dosta toga što ne vidimo na prvu. Lice je čisto tek kad blazinica ostaje bijela, a voda od umivanja prozirna.</p>