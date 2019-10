Veći je rizik od Alzheimera ako jedete hranu s trans-mastima

Ljudi s povišenom razinom trans masti u krvi imaju 50 do 75 posto veći rizik od toga da razviju Alzheimerovu bolest, pokazala je studija čiju su rezultati objavljeni u časopisu Neurology u srijedu. Studija pokazuje vezu između negativnih moždano-kognitivnih rezultata i prehrane koja sadrži visoki udio transmasti, kaže neurolog dr. Neelum T, Aggarwal, član Američke akademije za neurologiju i suvoditelj Centra za oboljele od Alzheimera u Chicagu koji je sudjelovao u istraživanju.

Studija je obuhvatila 1600 Japanaca, kod kojih je u startu proveden test udjela transmasti u krvi i obavljena je analiza njihove prehrane. Istraživači su ih pratili tijekom 10 godina, uzevši u obzir i druge rizike za razvoj demencije, među kojima su visoki krvni tlak, pušenje i dijabetes. Pokazalo se da su ljudi s dvije najviše razine transmasti u krvi imali 52 do 74 posto veću vjerojatnost da razviju demenciju.

Umjesto ankete o prehrambenim navikama, studija je pratila razinu trans-masti u krvi kod ispitanika, što daje veću vrijednost rezultatima, ističe neurolog dr. Richard Isaacson, voditelj Klinike za prevenciju Alzheimera u Medicinskoj školi Well Cornel u New Yorku, koji je također sudjelovao u provedbi studije.

U kojoj hrani ima trans-masti?

Trans-masti se u manjim količinama nalaze u mesu i mliječnim proizvodima, no u puno većim količinama nalaze se u prerađenoj, odnosno industrijski proizvedenoj hrani. Obično se nazivaju transmasnim kiselinama, a zapravo nastaju kada se biljnim uljima dodaje hidrogen, kako bi postala čvršća.

Osim u prženoj hrani, može ih se naći u vrhnju za kavu, tijestu za pite, kao i u smrznutim pizzama, keksima i grickalicama, biskvitima i nizu druge prerađene hrane. U Japanskoj studiji pokazalo se da najveći udio transmasnih kiselina imaju slatka peciva. Na drugom mjestu bio je margarin, iza toga bomboni, karamele, kroasani, nemasne kreme, sladoledi i krekeri od riže.

Slijedom rezultata istraživanja, Američka uprava za hranu i lijekove zabranila je 2015. godine upotrebu trans-masnih kiselina i tvrtke su dobile rok od tri godine da ih prestanu koristiti. No, u međuvremenu se taj rok za neke vrste proizvoda produljivao, pa posljednji istječe 1. siječnja iduće godine.

No, to ne znači da će trans-masti potpuno nestati s polica sa hranom, jer je odobreno da, ako neka hrana sadržava do 0,5 grama transmasti, proizvođač u deklaraciji može napisati da je sadržaj transmasti - nula grama.

Tako će hrana koja sadrži trans-masti u malim količinama ipak biti prisutna i utjecati na rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i stanja poput demencije. I dok je u SAD-u dozvoljeno da hrana sadrži samo male količine trans-masti, u mnogim drugim zemljama uopće nisu zabranjene, pa Isaacson upozorava kako bismo sami trebali voditi računa o tome što jedemo.

Treba čitati deklaracije na hrani te birati one koje ne sadržavaju puno sastojaka, jer to znači da hrana ne sadrži puno dodataka, pojašnjava, prenosi CNN.

