Želite li poboljšati svoj san? Prvi je korak krenuti od pranja posteljine, za koju stručnjaci tvrde da većina ljudi rade pogrešno. Evo kako biste to trebali učiniti i to će vam pomoći smanjiti vrijeme peglanja, piše The Sun.

Novi vodič dijeli točan način čišćenja posteljine kako biste se riješili klica i alergena. Kao najvažniju stvar, stručnjaci za higijenu navode kako nikad ne bi trebalo proći više od dva tjedna od mijenjanja i pranja posteljine.

To je zato što kad spavate mogu se nakupiti mrtve stanice kože, grinje, tjelesna ulja i bakterije. Ako slijedite korake u nastavku, posteljina će vam ostati mekša i čišća, a i izgledati ljepše.

Australski guru za čišćenje podijelio je svoj hack na TikTok-u nakon što je pokazao kako se svlači i čisti madrac pomoću sode bikarbone.

Korisnica TikTok-a Mama Mila demonstrirala je svoju provjerenu metodu i predlaže pranje posteljine tekućim deterdžentom, pola šalice sode bikarbone i pola šalice bijelog octa umjesto uobičajenog omekšivača. Bikarbona ne samo da je prirodno sredstvo za posvjetljivanje i dezodoraciju, već znači da možete koristiti manje tekućine za pranje pri svakom punjenju.

Ocat, s druge strane, omekšava i posvjetljuje posteljinu ne ostavljajući ni traga, tvrdi Mama Mila. Iako njezin trik posebno dobro djeluje na bijeloj pamučnoj posteljini, ona također kaže da bikarbona dobro djeluje i s drugim bojama i tkaninama te je potvrdila da miris octa potpuno nestaje u pranju.