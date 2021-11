Većina ljudi jednostavno zapali svijeću. No bivša zaposlenica u dućanu sa svijećama Caroline Praderio otkrila je da to nije idealan način jer će plamen duže gorjeti ako se prethodno podreže fitilj. To možete učiniti škaricama ili grickalicom za nokte, a najbolje ga je skratiti na 3-6 milimetara visine.

To se radi zato što će podrezani fitilj dati čišće i svjetlije svjetlo. Nepodrezani fitilji vrlo često se gase.

Osim toga, podrezani fitilj neće ostaviti tragove dima na staklenim svijećnjacima, piše Insider.

Pustite prvi put svijeću da gori sve dok se gornji sloj voska potpuno ne otopi. To može potrajati i više od sat vremena, ali tada će vam svijeća lijepo gorjeti i trajati puno duže, a vosak će se ravnomjerno topiti.

U protivnom može gorjeti samo vosak oko fitilja što će rezultirati time da će dio oko sredine propasti, a ostatak okolo će ostati neotopljen.