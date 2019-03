Veganka se pita je li moralno oralno zadovoljavati mesojeda

Način na koji živimo promijenio se kroz godine do neprepoznatljivosti, no način na koji volimo ostao je potpuno isti, kaže Suzi Godson, autorica knjige “Sex Counsel: The Times expert answers all your questions about Sex”.

Ova je kolumnistica godinama odgovarala na tisuće pisama čitatelja o seksu, a najzanimljivija je objavila u knjizi.

- Veganka sam. Je li moralno da imam oralni seks bez kondoma? Ne bih htjela pogaziti svoje principe niti izgubiti dečka - poslala joj je jedna čitateljica. Godson joj je na to poručila:

Foto: Promo

- Iz veganskog su mi društva poručili da promoviraju životni stil baziran na prehrani bez životinjskih proizvoda te da se zapravo ne bave unosom ljudskih proizvoda. Drugim riječima, nije bila sigurna. Preporučila mi je da biram veganske kondome, no ako pak imate seks bez kondoma, a dečko jede meso ili mliječne proizvode, oni bi mogli utjecati na okus sperme. Radi se samo o tragovima životinjskih proizvoda u spermi, no ako imate moralnu dilemu o tome trebate li progutati partnerovu spermu ili ne, vjerojatno će vam i to smetati. Ako želite to izbjeći, preporučite partneru kratki veganski detoks prije oralnog seksa - savjetovala je kolumnistica.

Jedna joj je čitateljica poslala pak da ima 34 godine i želi više eksperimentirati u krevetu, a sviđa joj se ideja da jede hranu s njega. Odgovorila joj je da je to potpuno normalno i da svatko u nekoj fazi života otkrije da se namaz od čokolade može drugačije upotrijebiti, a ne samo u kuhinji. Isto vrijedi i za šlag.

- U šetnji s mužem uhvatila me potreba za mokrenjem. Otišla sam u grmlje. Dok je on držao stražu, osjetila sam snažno uzbuđenje. Je li to normalno?

- Napaljenost nije instinkt koji možemo kontrolirati. Potreba za seksom često se pojavi kad je najmanje očekujemo. Nekad je izazvana nenamjernom fizičkom stimulacijom, poput vožnje biciklom ili vibracijama koje osjetimo dok se vozimo u busu. Mogu je potaknuti i mirisi, glazba, Shakespeareovi citati... Iako mokrenje u grmlju neće uzbuditi svakog, po onome što ste napisali, ta je kombinacija vama uzbudljiva. Vjerojatno vas ‘napaljuje’ strah da će vas otkriti. Adrenalin da radite nešto što ne biste smjeli na javnome mjestu, osjećaj intimnosti između vas i partnera koji stražari, osjećaj olakšanja kad ispraznite pun mjehur... - objašnjava autorica. Dodaje da se ne radi samo o hitnom mokrenju, nego o seksi iskustvu.

- Zato, umjesto da se brinete je li to normalno, uvrstite te okidače u seks. Pođite, primjerice, na seksi piknik. Pronađite neku lokaciju u prirodi na kojoj vas nitko neće špijunirati i gdje vas ne mogu uhvatiti. No ne zaboravite da je na takvim mjestima poprilično neudobno. Zato ponesite prostirku na koju možete leći i uživajte - savjetuje autorica.

ŠTO SE DOGAĐA S KRALJEVSKOM OBITELJI? 'Meghan i Kate su velike glumice'