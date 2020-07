Vegetarijanci imaju bolji spolni život, a i značajno su 'živahniji'

Novo istraživanje objašnjava razlike u libidu i seksualnom zadovoljstvu između vegetarijanaca i mesojeda, pri čemu su, vjerovali ili ne, vegetarijanci u velikoj prednosti

<p>Prema ovom istraživanju, 57 posto vegetarijanaca tvrdi da ima spolne odnose 3-4 puta tjedno u odnosu na 49 posto mesojeda. Također, 58 posto vegetarijanaca (u usporedbi s 35 posto mesojeda) tvrdi da su radije 'davatelji', nego 'primatelji' u spavaćoj sobi. Mnogo je razloga zbog kojih vegetarijanci imaju bolji seksualni život, od zdravije prehrane koju je lakše probaviti do fizički privlačnijeg izgleda zbog vitamina u njihovoj prehrani. Istraživanje iz 2020. koje je istraživalo 500 vegetarijanaca (od kojih su 38 posto vegani) i 500 mesojeda sugeriralo je da vegetarijanci imaju bolje, ispunjenije seksualne živote od onih koji jedu meso.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Novi trendovi u prehrani</p><p>Ovo istraživanje provela je tvrtka Illicit Encounters, najveća britanska web stranica za dejtanje. Prema rezultatima ankete, vegetarijanci više uživaju ​​u predigri i 'dirty talku' od onih koje jedu meso.</p><p>Većina anketiranih vegetarijanaca (57 posto) tvrdi da ima spolne odnose 3-4 puta tjedno, dok većina mesojeda (49 posto) tvrdi da ih ima 1-2 puta tjedno. Uz to, 84 posto vegetarijanaca tvrdi da je zadovoljno svojim seksualnim životom u odnosu na 59 posto mesojeda. Iznenađujuće, ankete su pokazale da je 95 posto sudionika strogih vegana tvrdilo da je u potpunosti zadovoljno svojim seksualnim životom.</p><p>Istraživanje je otišlo još jedan korak dalje, te otkrilo u čemu to sudionici najviše uživaju u svom seksualnom životu:</p><h2>Vegetarijanci bi stvarno mogli imati bolji seks, a evo i zašto</h2><h3>Vegetarijanska ili veganska prehrana promiče optimalnu tjelesnu funkciju</h3><p>- Nikad ne podcjenjujte snagu biljne prehrane. Svaka biljka, sjeme ili plod ima snažan kemijski profil i hranjive sastojke koji promiču optimalnu tjelesnu funkciju za zdrav libido - piše <strong>Delfina Ure</strong> u časopisu Muscle and Fitness.</p><p>Također, jedenje manje mesa znači više energije za druge stvari (poput seksa). Vegetarijanci imaju bolju i lakšu probavu od onih koji jedu meso. Naime, biljke se lakše razgrađuju i imaju više hranjivih sastojaka što tijelu daje više energije bez osjećaja težine.</p><h2>Erektilna disfunkcija je češća kod mesojeda</h2><p>Istraživanja pokazuju da oko 75 posto muškaraca koji pate od srčanih bolesti također pate i od erektilne disfunkcije. Medicinski dokazi govore da jedenje mesa može uzrokovati impotenciju jer meso začepljuje arterije koje idu do svih organa, a ne samo do srca.</p><h2>Prehrana i probava mogu omesti san, što može utjecati na seksualni život</h2><p>Dobar san prirodno regulira atletske performanse i ne samo to, već san može utjecati na proizvodnju hormona, regulaciju raspoloženja, pamćenje i mentalne funkcije, a sve to zajedno može utjecati na seksualni nagon. Prema istraživanjima, jedan od tri Amerikanaca bori se s poremećajem spavanja, a među njima je najveći krivac prehrana i probava.</p><p>Ako jedete puno mesa, koje opterećuje tijelo proteinima i ne može ih razgraditi, toksini se tada ne uklanjaju iz tijela i hranjive tvari ne dolaze u vaš sustav, te će zato s vremenom prirodni bioritmi vašeg tijela patiti.</p><h2>Vegetarijanci mogu biti 'atraktivniji'</h2><p>Prema istraživanju iz 2006. godine sa Sveučilišta Charles (u Češkoj), žene više preferiraju miris muškarca koji je vegetarijanac, nego miris muškarca koji jede meso. To ima smisla, s obzirom na to da se neobrađeni toksini iz mesa mogu ispuštati u krvotok i debelo crijevo, a zatim ih 'gurnuti' u pore na koži, zbog čega mesojedi imaju oštriji miris tijela od vegetarijanaca.</p><p>Netko na vegetarijanskoj ili veganskoj prehrani također može imati i bolju kožu. Tipična vegetarijanska prehrana sastoji se od puno vitamina A i C, klorofila i drugih vitamina/antioksidansa koji prirodno čiste i revitaliziraju tijelo (uključujući i našu kožu), piše <a href="https://bigthink.com/sex-relationships/vegetarian-benefits-better-sex?rebelltitem=1#rebelltitem1" target="_blank">Big Think</a>.</p>