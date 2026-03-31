Uskrs je vrijeme kada se obitelji okupljaju za blagdanskim stolom, a tradicija često podrazumijeva jaja, meso i deserte. To ne znači da oni koji ne jedu životinjske proizvode moraju ostati pošteđeni gozbe
Vegetarijanski i veganski Uskrs: Ukusni recepti za blagdanski stol bez mesa i jaja
Vegetarijanski i veganski recepti mogu biti jednako ukusni, atraktivni i jednostavni za pripremu, a pritom svježim sezonskim namirnicama unose svijetle proljetne boje na stol.
Juha od brokule
Za početak blagdanskog ručka idealne su kremaste povrtne juhe.
Sastojci (za 4 osobe):
- 500 g brokule
- 1 luk
- 2 češnja češnjaka
- 1 l povrtnog temeljca
- 2 žlice maslinovog ulja
- Sol, papar, muškatni oraščić
- 100 ml biljnog vrhnja (po želji)
Priprema:
- Luk i češnjak sitno nasjeckajte i pirjajte na maslinovom ulju dok ne postanu staklasti.
- Dodajte brokulu i povrtni temeljac, kuhajte 15–20 minuta dok brokula ne omekša.
- Blendajte juhu do glatke teksture, začinite solju, paprom i muškatnim oraščićem.
- Po želji dodajte biljno vrhnje i poslužite toplo.
Još jedna zanimljiva opcija je juha od poriluka i leće. Poriluk pirjajte kratko na ulju, dodajte leću i povrtni temeljac, te kuhajte dok sve ne omekša. Nakon blendanja dobit ćete gustu, zasitnu juhu koja je izvor proteina i vlakana.
Punjene paprike
Punjene paprike mogu se napraviti od tikvica, rajčice, češnjaka i sira, ili biljnog sira za vegansku verziju. Paprike se peku dok ne omekšaju i poslužuju kao glavno jelo.
Sastojci (za 4 osobe):
- 4 velike paprike
- 2 tikvice
- 2 rajčice
- 1 luk
- 2 češnja češnjaka
- 100 g ribanog sira (za vegansku verziju: biljni sir)
- 2 žlice maslinovog ulja
- Sol, papar, suhi začini po želji (origano, timijan)
Priprema:
- Paprike prerežite na pola i očistite sjemenke.
- Luk i češnjak sitno nasjeckajte i pirjajte na ulju.
- Dodajte narezane tikvice i rajčice, kratko pirjajte, začinite.
- Napunite paprike smjesom, pospite sirom i pecite u pećnici na 200 °C oko 30 minuta dok paprike ne omekšaju.
Veganski curry sa slanutkom
Za ljubitelje začinjenog, curry sa slanutkom savršen je izbor. Poslužen uz rižu ili kvinoju, pruža dozu proteina i bogatu aromu.
Sastojci (za 4 osobe):
- 1 konzerva slanutka (400 g)
- 1 luk
- 2 češnja češnjaka
- 1 mrkva
- 1 crvena paprika
- 400 ml kokosovog mlijeka
- 2 žlice curry paste (provjerite vegansku)
- Maslinovo ulje, sol, papar
- Svježi korijander za posluživanje
- Riža ili kvinoja za prilog
Priprema:
- Luk i češnjak nasjeckajte i pirjajte na ulju.
- Dodajte narezanu mrkvu i papriku, kratko pirjajte.
- Umiješajte curry pastu, dodajte slanutak i kokosovo mlijeko.
- Kuhajte 10–15 minuta dok povrće ne omekša. Poslužite uz rižu ili kvinoju, posuto korijanderom.
Zapečene jabuke za desert
Sastojci (za 4 osobe):
- 4 veće jabuke
- 2 žlice kokosovog maslaca
- 2 žlice javorovog sirupa
- 1 žličica mljevene kave
- Cimet po želji
Priprema:
- Jabukama izvadite sredinu i stavite ih u vatrostalnu posudu.
- Pomiješajte kokosov maslac, javorov sirup i kavu, napunite jabuke smjesom.
- Pecite 20 minuta na 180 °C dok jabuke ne omekšaju. Posipajte cimetom i poslužite toplo.
Kuglice od kokosa i čokolade
Sastojci (za 12 kuglica):
- 100 g kokosovog brašna
- 50 g tamne čokolade (veganska)
- 2 žlice javorovog sirupa
- 2 žlice kokosovog ulja
Priprema:
- Sve sastojke dobro pomiješajte u zdjeli.
- Oblikujte male kuglice.
- Stavite u hladnjak 30 minuta prije posluživanja.
Planiranje menija
Priprema veganskog ili vegetarijanskog obroka zahtijeva male prilagodbe. Sve mliječne proizvode zamijenite biljnim alternativama poput sojinog ili bademovog mlijeka, biljnog sira i vrhnja. Sezonsko povrće poput šparoga, artičoka i mladog luka unijet će proljetne boje i osvježiti jelovnik. Deserti se mogu pripremiti unaprijed, a kombinacija jednostavnih i aromatičnih jela učinit će vaš stol blagdanskim i privlačnim.
*uz korištenje AI-ja
