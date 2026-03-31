Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
OD JUHE DO DESERTA

Vegetarijanski i veganski Uskrs: Ukusni recepti za blagdanski stol bez mesa i jaja

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: 123RF

Uskrs je vrijeme kada se obitelji okupljaju za blagdanskim stolom, a tradicija često podrazumijeva jaja, meso i deserte. To ne znači da oni koji ne jedu životinjske proizvode moraju ostati pošteđeni gozbe

Vegetarijanski i veganski recepti mogu biti jednako ukusni, atraktivni i jednostavni za pripremu, a pritom svježim sezonskim namirnicama unose svijetle proljetne boje na stol.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Bistra: Otvorena izložba "Tragom sv. Franje Asiškog" 01:01
Bistra: Otvorena izložba "Tragom sv. Franje Asiškog" | Video: 24sata/pixsell

Juha od brokule

Za početak blagdanskog ručka idealne su kremaste povrtne juhe.

Sastojci (za 4 osobe):

  • 500 g brokule
  • 1 luk
  • 2 češnja češnjaka
  • 1 l povrtnog temeljca
  • 2 žlice maslinovog ulja
  • Sol, papar, muškatni oraščić
  • 100 ml biljnog vrhnja (po želji)

Priprema:

  1. Luk i češnjak sitno nasjeckajte i pirjajte na maslinovom ulju dok ne postanu staklasti.
  2. Dodajte brokulu i povrtni temeljac, kuhajte 15–20 minuta dok brokula ne omekša.
  3. Blendajte juhu do glatke teksture, začinite solju, paprom i muškatnim oraščićem.
  4. Po želji dodajte biljno vrhnje i poslužite toplo.
Foto: 123RF

Još jedna zanimljiva opcija je juha od poriluka i leće. Poriluk pirjajte kratko na ulju, dodajte leću i povrtni temeljac, te kuhajte dok sve ne omekša. Nakon blendanja dobit ćete gustu, zasitnu juhu koja je izvor proteina i vlakana.

Punjene paprike

Punjene paprike mogu se napraviti od tikvica, rajčice, češnjaka i sira, ili biljnog sira za vegansku verziju. Paprike se peku dok ne omekšaju i poslužuju kao glavno jelo.

Sastojci (za 4 osobe):

  • 4 velike paprike
  • 2 tikvice
  • 2 rajčice
  • 1 luk
  • 2 češnja češnjaka
  • 100 g ribanog sira (za vegansku verziju: biljni sir)
  • 2 žlice maslinovog ulja
  • Sol, papar, suhi začini po želji (origano, timijan)

Priprema:

  1. Paprike prerežite na pola i očistite sjemenke.
  2. Luk i češnjak sitno nasjeckajte i pirjajte na ulju.
  3. Dodajte narezane tikvice i rajčice, kratko pirjajte, začinite.
  4. Napunite paprike smjesom, pospite sirom i pecite u pećnici na 200 °C oko 30 minuta dok paprike ne omekšaju.
Foto: 123RF

Veganski curry sa slanutkom

Za ljubitelje začinjenog, curry sa slanutkom savršen je izbor. Poslužen uz rižu ili kvinoju, pruža dozu proteina i bogatu aromu.

Sastojci (za 4 osobe):

  • 1 konzerva slanutka (400 g)
  • 1 luk
  • 2 češnja češnjaka
  • 1 mrkva
  • 1 crvena paprika
  • 400 ml kokosovog mlijeka
  • 2 žlice curry paste (provjerite vegansku)
  • Maslinovo ulje, sol, papar
  • Svježi korijander za posluživanje
  • Riža ili kvinoja za prilog

Priprema:

  1. Luk i češnjak nasjeckajte i pirjajte na ulju.
  2. Dodajte narezanu mrkvu i papriku, kratko pirjajte.
  3. Umiješajte curry pastu, dodajte slanutak i kokosovo mlijeko.
  4. Kuhajte 10–15 minuta dok povrće ne omekša. Poslužite uz rižu ili kvinoju, posuto korijanderom.

Zapečene jabuke za desert

Sastojci (za 4 osobe):

  • 4 veće jabuke
  • 2 žlice kokosovog maslaca
  • 2 žlice javorovog sirupa
  • 1 žličica mljevene kave
  • Cimet po želji

Priprema:

  1. Jabukama izvadite sredinu i stavite ih u vatrostalnu posudu.
  2. Pomiješajte kokosov maslac, javorov sirup i kavu, napunite jabuke smjesom.
  3. Pecite 20 minuta na 180 °C dok jabuke ne omekšaju. Posipajte cimetom i poslužite toplo.
Foto: 123RF

Kuglice od kokosa i čokolade

Sastojci (za 12 kuglica):

  • 100 g kokosovog brašna
  • 50 g tamne čokolade (veganska)
  • 2 žlice javorovog sirupa
  • 2 žlice kokosovog ulja

Priprema:

  1. Sve sastojke dobro pomiješajte u zdjeli.
  2. Oblikujte male kuglice.
  3. Stavite u hladnjak 30 minuta prije posluživanja.
Foto: 123RF

Planiranje menija

Priprema veganskog ili vegetarijanskog obroka zahtijeva male prilagodbe. Sve mliječne proizvode zamijenite biljnim alternativama poput sojinog ili bademovog mlijeka, biljnog sira i vrhnja. Sezonsko povrće poput šparoga, artičoka i mladog luka unijet će proljetne boje i osvježiti jelovnik. Deserti se mogu pripremiti unaprijed, a kombinacija jednostavnih i aromatičnih jela učinit će vaš stol blagdanskim i privlačnim.

*uz korištenje AI-ja

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
