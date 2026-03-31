Vegetarijanski i veganski Uskrs: Ukusni recepti za blagdanski stol bez mesa i jaja

Vegetarijanski i veganski recepti mogu biti jednako ukusni, atraktivni i jednostavni za pripremu, a pritom svježim sezonskim namirnicama unose svijetle proljetne boje na stol.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:01 Bistra: Otvorena izložba "Tragom sv. Franje Asiškog" | Video: 24sata/pixsell

Juha od brokule

Za početak blagdanskog ručka idealne su kremaste povrtne juhe.

Sastojci (za 4 osobe):

500 g brokule

1 luk

2 češnja češnjaka

1 l povrtnog temeljca

2 žlice maslinovog ulja

Sol, papar, muškatni oraščić

100 ml biljnog vrhnja (po želji)

Priprema:

Luk i češnjak sitno nasjeckajte i pirjajte na maslinovom ulju dok ne postanu staklasti. Dodajte brokulu i povrtni temeljac, kuhajte 15–20 minuta dok brokula ne omekša. Blendajte juhu do glatke teksture, začinite solju, paprom i muškatnim oraščićem. Po želji dodajte biljno vrhnje i poslužite toplo.

Foto: 123RF

Još jedna zanimljiva opcija je juha od poriluka i leće. Poriluk pirjajte kratko na ulju, dodajte leću i povrtni temeljac, te kuhajte dok sve ne omekša. Nakon blendanja dobit ćete gustu, zasitnu juhu koja je izvor proteina i vlakana.

Punjene paprike

Punjene paprike mogu se napraviti od tikvica, rajčice, češnjaka i sira, ili biljnog sira za vegansku verziju. Paprike se peku dok ne omekšaju i poslužuju kao glavno jelo.

Sastojci (za 4 osobe):

4 velike paprike

2 tikvice

2 rajčice

1 luk

2 češnja češnjaka

100 g ribanog sira (za vegansku verziju: biljni sir)

2 žlice maslinovog ulja

Sol, papar, suhi začini po želji (origano, timijan)

Priprema:

Paprike prerežite na pola i očistite sjemenke. Luk i češnjak sitno nasjeckajte i pirjajte na ulju. Dodajte narezane tikvice i rajčice, kratko pirjajte, začinite. Napunite paprike smjesom, pospite sirom i pecite u pećnici na 200 °C oko 30 minuta dok paprike ne omekšaju.

Foto: 123RF

Veganski curry sa slanutkom

Za ljubitelje začinjenog, curry sa slanutkom savršen je izbor. Poslužen uz rižu ili kvinoju, pruža dozu proteina i bogatu aromu.

Sastojci (za 4 osobe):

1 konzerva slanutka (400 g)

1 luk

2 češnja češnjaka

1 mrkva

1 crvena paprika

400 ml kokosovog mlijeka

2 žlice curry paste (provjerite vegansku)

Maslinovo ulje, sol, papar

Svježi korijander za posluživanje

Riža ili kvinoja za prilog

Priprema:

Luk i češnjak nasjeckajte i pirjajte na ulju. Dodajte narezanu mrkvu i papriku, kratko pirjajte. Umiješajte curry pastu, dodajte slanutak i kokosovo mlijeko. Kuhajte 10–15 minuta dok povrće ne omekša. Poslužite uz rižu ili kvinoju, posuto korijanderom.

Zapečene jabuke za desert

Sastojci (za 4 osobe):

4 veće jabuke

2 žlice kokosovog maslaca

2 žlice javorovog sirupa

1 žličica mljevene kave

Cimet po želji

Priprema:

Jabukama izvadite sredinu i stavite ih u vatrostalnu posudu. Pomiješajte kokosov maslac, javorov sirup i kavu, napunite jabuke smjesom. Pecite 20 minuta na 180 °C dok jabuke ne omekšaju. Posipajte cimetom i poslužite toplo.

Foto: 123RF

Kuglice od kokosa i čokolade

Sastojci (za 12 kuglica):

100 g kokosovog brašna

50 g tamne čokolade (veganska)

2 žlice javorovog sirupa

2 žlice kokosovog ulja

Priprema:

Sve sastojke dobro pomiješajte u zdjeli. Oblikujte male kuglice. Stavite u hladnjak 30 minuta prije posluživanja.

Foto: 123RF

Planiranje menija

Priprema veganskog ili vegetarijanskog obroka zahtijeva male prilagodbe. Sve mliječne proizvode zamijenite biljnim alternativama poput sojinog ili bademovog mlijeka, biljnog sira i vrhnja. Sezonsko povrće poput šparoga, artičoka i mladog luka unijet će proljetne boje i osvježiti jelovnik. Deserti se mogu pripremiti unaprijed, a kombinacija jednostavnih i aromatičnih jela učinit će vaš stol blagdanskim i privlačnim.

*uz korištenje AI-ja