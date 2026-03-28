Otvaraju se tri ambulante za turiste za nadolazeće praznike

Za vrijeme uskrsnih blagdana ove će godine biti otvorene tri turističke ambulante u Poreču, Rovinju i Opatiji gdje se očekuje pojačan priljev gostiju. Ambulante će raditi u sklopu domova zdravlja, a trošak zdravstvene skrbi pokrivat će se kroz sustav osiguranja. Sve tri ambulante počet će raditi u subotu, 4. travnja, od 9 do 17 sati te će biti otvorene tijekom blagdana. U njima će turistima biti dostupna liječnička pomoć bez odlaska u bolnicu i bez plaćanja usluge na licu mjesta, a moći će dobiti recepte, uputnice i osnovnu medicinsku obradu. U ugovorenom su timu turističke ambulante liječnik i medicinska sestra, a plan je Ministarstva zdravstva da tijekom ljetne sezone takvi timovi budu dostupni na 62 lokacije diljem Hrvatske.

Nudi se smještaj i prehrana, a interes slab

U Primorsko-goranskoj županiji već su osigurali jedan tim za uskrsne blagdane u Opatiji, no problem i dalje predstavlja nedostatak kadra za ljetnu sezonu, kada planiraju otvoriti 15 turističkih ambulanti, među ostalim u Crikvenici, Novom Vinodolskom, na Krku, Rabu i Lošinju.

Županijska pročelnica za zdravstvo Vesna Čavar rekla je Hini da se na natječaj, tri tjedna nakon raspisivanja, umjesto 15 javilo tek troje liječnika i tri medicinske sestre, unatoč osiguranim uvjetima, uključujući smještaj i prehranu, te mogućnosti prijave i za umirovljene zdravstvene djelatnike kao i za tek diplomirane mlade liječnike.

"Meni se to čini primamljivo za umirovljenika koji bi možda htio odraditi osam sati, a poslije toga ima vrijeme za sebe u srcu turističke sezone na moru. No, eto nama se do sada javilo troje liječnika", kaže Čavar te ističe da će natječaj biti i dalje otvoren.

U osiguranju stana i prehrane zdravstvenom kadru u turističkim ambulantama sudjeluju jedinice lokalne samouprave.

No, prošle godine to nije pomoglo. Naime, u Primorsko-goranskoj županiji kadrovski su uspjeli popuniti tek šest od planiranih 13 ambulanti. U njima je od lipnja do rujna zbrinuto gotovo 5900 turista-pacijenata.

Nakon uskrsnih blagdana i Opatije, planiraju turističke ambulante postupno otvarati od početka lipnja na lokacijama poput Crikvenice, Novog Vinodolskog, Raba, Krka, Malinske, Punta, Malog Lošinja, Cresa, Martinšćice, Lovrana i Njivica. U dinamici otvaranja presudnu će ulogu odigrati dostupnost i zainteresiranost zdravstvenih radnika za takav oblik rada.

U Istri novčane stimulacije uz plaću

Istarske turističke ambulante za predstojeće blagdane u Poreču i Rovinju radit će tri dana, od 4. do 6. travnja, od 9 do 17 sati. Tijekom ljetne sezone, od sredine lipnja do sredine rujna, u igri su još dvije lokacije - u Puli i Umagu.

Ravnateljica Istarskih domova zdravlja Petra Benazić navela je da su u tijeku završne pripreme za sezonu. Planiraju dodatne poticaje za privlačenje kadra, uključujući dodatak od 900 eura uz plaću te osiguravanje smještaja u suradnji s lokalnom zajednicom.

Trošak pružene skrbi u turističkim ambulantama pokriva se kroz postojeći sustav osiguranja, bilo da je riječ o domaćim osiguranicima koji se nalaze izvan mjesta prebivališta ili o gostima iz drugih država koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu prema europskim pravilima i međunarodnim sporazumima.

„Dodatni timovi predstavljaju značajan iskorak u osiguravanju dostupnosti zdravstvene zaštite stranim i domaćim turistima. Time Hrvatska pokazuje da se brine o svakom posjetitelju, a naši gosti mogu biti sigurni da će u slučaju potrebe dobiti brzo, stručno i kvalitetno zbrinjavanje“, poručuje ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Model organiziranih dodatnih timova domova zdravlja za turiste uveden je 2024. godine kao odgovor na sve izraženiji pritisak na zdravstveni sustav tijekom ljetnih mjeseci.

Iako su i ranije postojala pojedinačna rješenja u pojedinim županijama, 2024. prvi je put uveden sustavan, koordiniran model na nacionalnoj razini, uz jasnu financijsku i organizacijsku podlogu. Te je godine uspostavljena mreža dodatnih ambulanti namijenjenih turistima, a zabilježeno je više od 26.500 posjeta na tim lokacijama.

Pokazalo se da velik dio zdravstvenih problema gostiju – od manjih ozljeda i upala do pogoršanja kroničnih bolesti – može biti riješen u okviru primarne zdravstvene zaštite, bez opterećivanja bolničkih hitnih prijema.