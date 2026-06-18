Velika analiza kvalitete vode na kupalištima u Europi: Hrvatska je jako pala na ljestvici

Većina voda za kupanje u Europi i ove je godine zadovoljila najviše standarde Europske unije, pokazuje najnovije godišnje izvješće o kvaliteti voda za kupanje objavljeno jučer.

Prema podacima, čak 85 posto svih kupališta u Europi ocijenjeno je kao 'izvrsno', dok je 96 posto lokacija unutar EU-a ispunilo minimalne standarde kvalitete. Samo 1,5 posto voda označeno je kao 'loše', a ukupna kvaliteta ostala je stabilna u odnosu na prethodnu godinu.

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Najbolje rezultate bilježe Austrija, Bugarska, Cipar i Grčka, gdje je udio voda izvrsne kvalitete 95 posto ili više.

Cipar je pritom zauzeo prvo mjesto u Europskoj uniji prema kvaliteti voda za kupanje, pokazuje izvješće Europske agencije za okoliš.

Na drugom mjestu nalazi se Grčka, s 97,1 posto lokacija izvrsne kvalitete od ukupno 1.734 analizirane točke. Slijede Bugarska s 96,9 posto, Austrija s 96,5 posto te Luksemburg s 94,1 posto.

Među mediteranskim zemljama Italija je osma (89,8 posto izvrsnih lokacija), Malta deveta (88,5 posto), dok je Španjolska na 11. mjestu s 86,6 posto.

Foto: PROFIMEDIA

Podaci se temelje na 22.289 uzoraka prikupljenih tijekom 2025. godine na kupalištima u državama članicama EU-a, kao i u Albaniji i Švicarskoj.

Hrvatska je ove godine zabilježila pad i nalazi se na 12. mjestu, s 86,2 posto voda za kupanje ocijenjenih kao izvrsne. To je osjetno slabiji rezultat nego prethodnih godina, kada je bila pri samom vrhu s više od 95 posto, a prošle godine držala je peto mjesto. Prema kvaliteti morskih voda Hrvatska je na 14. mjestu, dok je po kvaliteti kopnenih voda tek pretposljednja, 22.

Slovenija je prošla još slabije - sa 75,5 posto voda ocijenjenih kao izvrsne kvalitete, i to unatoč malom, ali raznolikom udjelu obale, rijeka i jezera.

Crna Gora i Bosna i Hercegovina nisu bile uključene u istraživanje (kao ni Srbija), no Albanija jest i nalazi se na samom dnu ljestvice. Tamo je tek 16,8 posto od 119 praćenih lokacija ocijenjeno kao izvrsno, a najveći problemi bilježe se u obalnim područjima Sarande, Valone i Drača.

Na razini EU-a najlošije rezultate imaju Estonija i Poljska, s 56,9 posto odnosno 58,7 posto kupališta koja su dobila ocjenu 'izvrsno'.