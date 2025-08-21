Velika studija o vejpanju otkrila alarmantan utjecaj na mlade

Podaci već godinama otkrivaju kako se broj mladih koji koriste e-cigarete naglo povećao, dok je tradicionalno pušenje u padu. Više od trećine tinejdžera u dobi od 16 do 18 godina sada redovito koristi e-cigarete, dok je prije deset godina to činilo manje od deset posto njih.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 E-cigarete su opasne za zdravlje: Nikotin brže ulazi u krv i izaziva grčeve i nesvjesticu | Video: 24sata/pixsell

Britanski znanstvenici upozoravaju da bi ovi uređaji mogli predstavljati ozbiljniji rizik nego što se dosad pretpostavljalo. U najvećem globalnom pregledu istraživanja o mladima i 'vejpanju', stručnjaci sa Sveučilišta u Yorku i Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu otkrili su da su mladi koji koriste e-cigarete skloniji kasnijem učestalijem i intenzivnijem pušenju.

Redovita uporaba e-cigareta povezuje se i s većim rizikom od respiratornih bolesti i ovisnosti o drugim tvarima.

Analiza 56 preglednih radova koji su obuhvatili 384 studije pokazala je da postoji dosljedna povezanost između korištenja e-cigareta i kasnijeg pušenja kod mladih. Autori naglašavaju da je teško dokazati uzročno-posljedičnu vezu, ali ponovljeni i snažni nalazi u različitim istraživanjima sugeriraju mogućnost da e-cigarete doista mogu biti 'ulaz' u pušenje.

Osim toga, mladi korisnici e-cigareta češće razvijaju ili pogoršavaju astmu, a povezani su i s povećanim rizikom od upale pluća, bronhitisa, smanjenog broja spermija, vrtoglavica, glavobolja i migrena. Utvrđena je i povezanost s depresijom i suicidalnim mislima.

Dr. Su Golder sa Sveučilišta u Yorku istaknula je da 'dosljednost dokaza zabrinjava' te da rezultati podupiru potrebu za strožim javnozdravstvenim mjerama kako bi se mlade zaštitilo od štetnih posljedica vapinga.

Zagreb: Održan "vapers chat" povodom Svjetskog dana vejpinga | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Slično upozorava i dr. Greg Hartwell iz LSHTM-a, naglašavajući da marketing e-cigareta usmjeren djeci nikada nije prihvatljiv te da bi industrija trebala biti pod većom kontrolom.

Međutim, drugi stručnjaci upozoravaju da su mnoge od analiziranih studija niske kvalitete i promatračke prirode, zbog čega nije moguće tvrditi da e-cigarete izravno uzrokuju kasnije pušenje. Profesorica Ann McNeill s King’s Collegea u Londonu ističe da dosljednost u nalazima ne znači i uzročnost te da je 'teorija vrata' (gateway effect) upitna.

Neki statističari, poput dr. Emme Beard sa Sveučilišta u Londonu, naglašavaju da su istodobno stope pušenja općenito u padu, dok je korištenje e-cigareta poraslo, što dodatno komplicira zaključke.

Za razliku od klasičnih cigareta, e-cigarete ne sadrže duhan niti proizvode katran i ugljični monoksid, ali ipak ispuštaju nikotin i druge kemikalije koje mogu negativno utjecati na zdravlje. Dugoročni učinci još uvijek nisu poznati, a posebno zabrinjava visok udio nikotina koji može povećati krvni tlak i opteretiti srce.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Svjetska zdravstvena organizacija prošle je godine zaključila da dokazi o korisnosti i štetnosti e-cigareta ostaju 'kompleksni' te ih nije preporučila kao sredstvo za prestanak pušenja.

Kako bi se smanjila popularnost među mladima, od lipnja je u Velikoj Britaniji zabranjena prodaja jednokratnih e-cigareta, dok su na tržištu dopušteni samo modeli s punjivim baterijama i zamjenjivim ulošcima.