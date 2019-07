Velika tajna ružičastog kostima Jackie Kennedy - ona je znala

U njemu je bila i tijekom polaganja zakletve novog predsjednika Lyndona G. Johnsona, noseći kostim uz šok i užas proživljenog. Fotografije tih trenutaka su uglavnom crno bijele, pa boja kostimića ne iskače od okoline. Boju su mnogi nazivali "lubenica" ili "jagoda" rozom, no zapravo je nježnija.

Foto: Reuters

U svjetlu ubojstva JFK-a i sirove reakcije bivše prve dame, taj kostim je postao dijelom kulture. No zapravo, postoji tajna o tom kostimu kojeg većina ljudi ne zna: To zapravo nije bio Chanel, piše Sutton Travis za bestlifeonline.com.

Prije, tijekom i nakon njezina vremena u Bijeloj kući Jackie su se divili kao modnoj ikoni koja je imala puno stila, no bilo je onih koji su je kritizirali zbog ekstravagantnog ukusa prema stranoj modi u vrijeme predsjedničke kampanje njezina supruga.

To je bilo dovoljno da se njegov politički tim osjeća nelagodno, pa su je zamolili da se uz njega pojavljuje isključivo u američkoj odjeći. No ona je doskočila ograničenjima.

Foto: JFK Library

Angažirala je američke dizajnere koji su kopirali međunarodne stilove i modna rješenja uz odobrenje njezinih najdražih stranih modnih dizajnera. I tako je došla do tog ružičastog kostimića, identičnog Chanelovom iz te sezone.

Washington Post objašnjava da iako se činilo kako je riječ o Chanelu, zapravo ga je izradila modna kuća iz New Yorka, Chez Ninon. The Vintage Fashion Guild potvrdio je da se Chez Ninon specijalizirao u izradi identičnih kopija francuske modne kuće, uz njihovo odobrenje, a njihove replike su bile potpuno identične originalu, čak do gumba i vrste šava.

Foto: Reuters

Tako da iako je kostim zapravo bio Chanel, tehnički ga nisu šivali francuski modni stručnjaci.

Budući da je slična originalu, mnogi i danas ne znaju pravu istinu o podrijetlu slavne odjeće popularne prve dame. Dodatno, službeni dokument iz 2003. godine kojim obitelj Kennedy daruje kostim ustanovi National Archives and Records Administrations, čak navodi da je riječ o ružičastom Chanel kostimu.