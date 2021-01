Godina koju ostavljamo iza sebe nije bila jednostavna. U astrološkom smislu pokazivala je na nužnost promjena koje trebamo provesti u svojim životima kako bismo stvarali bolju budućnost. Puno toga je trebalo počistiti, nešto i napustiti, krenuti ispočetka. Za one koji su tijekom proteklih godina vrijedno radili na poboljšanju svog života, sada stižu nagrade i mnogo će se lakše kretati prema naprijed.

Ako ste pak okretali glavu od problema nadajući se da će oni nestati, u narednoj godini vas očekuje dosta posla.

Po svojim astrološkim osobinama 2021. neće biti toliko zahtjevna, osobito ne za one koji žive život bez straha od budućnosti. Već u prosincu 2020. Jupiter i Saturn zajedno prelaze u znak Vodenjaka i kao da najavljuju novu eru u razvoju čovječanstva. Sada biramo hoćemo li ostati povezani, hoćemo li se zauzimati za slobodu ili ćemo ostati porobljeni strahom i vlastitim nesigurnostima. Ova dva planeta bit će izazvana aspektom Urana u Biku. Uran traži progres, stvaranje novih vrijednosti, polako i oprezno na Bikovski način.

On revidira naš pristup novcu, materijalnim vrijednostima, ali i prema osobnoj sigurnosti, a s druge se strane suprotstavlja svemu onome što utjelovljuje simbolika Vodenjaka. Sve se budi, podiže na noge, pozvani smo na progres, dok istodobno postoji neka snažna sila koja pokušava sve zadržati kako jest s malim kozmetičkim promjenama.

Sukob starog i novog

Na djelu je sukob između starog i novog, između napretka i zadržavanja postojećeg stanja. Osobito će biti značajna prva dva mjeseca 2021. u kojima će se otvoriti neke teme koje će biti značajne za preostali dio godine. Jupiter i Saturn u Vodenjaku na globalnoj razini simboliziraju inovacije, nove tehnologije, jednakost, povezanost, humanost, ljudska prava te otvorenost prema novim trendovima. U našim životima Vodenjak nas uči kako da budemo povezani s onima koje volimo, kako da se udružujemo s ciljem ostvarenja istih planova, on je simbol prijateljstva i uručuje nam pozivnicu za ostvarenje snova. I dok planeti u Vodenjaku traže inovacije i progres, Uran u Biku se trudi zadržati tradicionalne i konvencionalne vrijednosti. Uran će unijeti velike promjene i nova događanja u područjima koji su vezani uz novac, valutu, hranu i prehranu, u tržištu nekretnina. Izgledno je da bi u narednim godinama sve više ljudi moglo početi raditi od kuće.

Svako zlo za neko dobro

Jako je važno očuvati osobnu slobodu, u kojem god da se segmentu života radi. Osim toga, od iznimne je važnosti i imati jasnu namjeru vezanu uz planove i ciljeve koje želite ostvariti te se povezati s osobama koje vam u tome mogu pomoći. Svi smo na neki način pozvani da pridonesemo zajednici u kojoj živimo, da pomognemo jedni drugima, umjesto da se razdvajamo. Zanimljivo je da je u 2020.-oj Saturn prvi put ušao u Vodenjaka tijekom ožujka, u vrijeme kada je proglašena pandemija koronavirusa i mnoge zemlje su doživjele blokade, a ljudi osjećaj izoliranosti. No sigurno je da su mnogi pronašli isto tako nove načine komuniciranja i rješavanja problema. Svako 'zlo' je uvijek za neko dobro.

Pred nama je godina velikih društvenih i ekonomskih promjena koje će utjecati i na naše živote, no pogrešno je misliti negativno. Svatko od vas sada ima priliku uzeti najbolje za sebe i shvatiti da nismo sami, da se u ključnom trenutku uvijek pojavi osoba ili više njih koji nam pruže ruku podrške. Zato u narednoj godini pogledajte u svoja prijateljstva, pogledajte u ljude koji vas okružuju, je li riječ o osobama koje vas podižu ili spuštaju? Pogledajte u svoju financijsku i poslovnu situaciju? Vrednujete li dovoljno sebe ili ste spremni i dalje raditi posao koji vas unesrećuje misleći da ne možete bolje? A uvijek može bolje…

Ovan

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: U ovoj godini vaši bi odnosi trebali doživjeti pozitivne preokrete i promjene koji vas vode u bolju budućnost. Sada ste u prilici sklopiti neka nova poznanstva, steći nove prijatelje, udružiti se s drugima i kroz to razvijati svoju privatnu, ali i poslovnu mrežu prijateljstava. Ako ste u vezi, vaš bi odnos trebao biti izliječen od nekih bolesti koje su ga pratile u protekle dvije godine, osobito ako ste na tome vrijedno radili kao par. Ako je distanca između vas još više povećana, lako je moguće da vam se dogodi nova ljubavna priča i to s osobom koja će prema vama nastupiti prijateljski i podržavajuće. Prije ulaska u proljeće i tijekom proljetnih mjeseci kao da se budite iz sna i opet ste spremni za ljubav, isto će biti i tijekom ljeta, osobito u srpnju i kolovozu. Imat ćete i više samopouzdanja, zračit ćete pozitivnom energijom i kao da ćete privući osobu koja će vam moći pružiti ljubav. Neki parovi mogli bi se odlučiti za drugo dijete.

Posao i novac: Ovo će biti mnogo uspješnija godina i na poslovnom planu. Lakše ostvarujete zacrtane planove, ulazite u jedan novi projekt, oko sebe okupljate ljude koji vam u tome mogu pomoći. Možda će vas zainteresirati i posao kojim možete na neki način doprinositi boljitku društva ili zajednice u kojoj živite. Sve teže podnosite rad u velikim korporacijama, sve više ste usmjereni na slobodu i kreativnost koju vam omogućuje privatni posao. Uran u Biku utječe na vaše financije, pa će na tom polju biti većih uspona i padova. Ulazite li u veće investicije, postupajte oprezno i promišljeno. U siječnju i veljači pripazite na novac, čuvajte se rastrošnosti, sredite svoju financijsku situaciju. Proljeće će biti dosta značajno u poslovnom smislu jer biste mogli donijeti neke važne odluke vezane uz svoju karijeru i poslovnu budućnost.

Zdravlje i forma: Forma vam se poboljšava, bolje se osjećate u svom tijelu. Nestat će inhibicije i tjeskobe koje su se pojavljivale u protekle dvije godine. Promijenit ćete odnos prema svom tijelu na način da ćete paziti što unosite u njega. Pobijedit ćete i neke svoje strahove što će vam dati veći osjećaj stabilnosti.

Bik

Ocjena godine: 3

Ljubav i odnosi: Ulazite u vrijeme u kojem je poželjno dobro pogledati u svoje odnose, kao i u način na koji se ophodite prema onima koje volite i na koji način vas drugi doživljavaju. Ukoliko ste u vezi i niste zadovoljni, lako je moguće da se kriza produbi ili da čak krenete razmišljati o razvodu. Više niste u situaciji da možete okretati glavu u drugom smjeru i trpjeti ono što vas smeta. Izgledno je da će doći do nekih značajnijih promjena u vašem ljubavnom statusu. Samci bi mogli ući u vezu koja će ima pokazati sve njihove slabosti i nesigurnosti kako bi se počeli baviti sobom i osnažili se iznutra. Vezani će zaista trebati vidjeti na koji način možete ostvariti neke kompromise i promjene koje mogu doprinijeti većoj stabilnosti u vašem odnosu. Ukoliko u tome ne uspijete, moguće je i da odlučite otići, krenuti dalje. Očekuju vas i neke veće odgovornosti koje će biti vezane uz starije članove vaše obitelji.

Posao i novac: Jupiter i Saturn u Vodenjaku navješćuju značajne, ako ne i radikalne zaokrete na poslovnom planu. Mogli biste napustiti jedan posao, biti premješteni na novi ili pak dati otkaz i tražiti novi posao. Pred vama su veće odgovornosti, a pokušaj da zadržite postojeće stanje bit će gotovo nemoguć. Sada želite više i ne možete se pomiriti s onim što nije dobro za vas. Posebno je važno obratiti više pozornosti na odnos s nadređenim osobama, te na to koliko ste spremni dalje napredovati. Uran u vašem znaku vam ne dopušta da zadržite status quo, donosi vam događaje koje sve teže kontrolirate. Stoga je važno da počnete vjerovati u sebe i osvijestite svoj unutarnji kapital. Ovo je godina u kojoj nešto privodite kraju i započinjete novi životni ciklus koji će biti značajan u narednih 12 godina. Financijska situacija se mijenja kroz svibanj i lipanj, pa iskoristite prilike koje vam se tada mogu ponuditi. Slično je i s listopadom koji vam omogućuje da pronađete bolji posao za sebe.

Zdravlje i forma: Sada je od velike važnosti da se pozabavite sobom, svojim zdravljem i izgledom. Već od početka godine uvedite novi režim prehrane, počnite redovito vježbati, njegujte tijelo. Pripazite na štitnjaču, vrat, hormone i kralježnicu. Obavite redoviti liječnički pregled.

Blizanci

Ocjena godine: 4/5

Ljubav i odnosi: Ovo je godina regeneracije. Podrška Jupitera i Saturna omogućuje vam da ostvarite svoje ljubavne snove. Imate više vjere, više optimizma, više lakoće. Kao da odrastate i sada više no ikad želite biti sretni udvoje. Ako ste sami, lako je moguće da vam srce 'zarobi' jedna osoba koja živi udaljeno od vas. Bit će riječ o osobi koja će vas osvojiti svojim svjetonazorom, inteligencijom, možda i ambicijom. Uz tu biste se osobu mogli osjećati sigurno, pomalo i posebno jer je izabrala baš vas. Nekad udaljenost može biti problem, osobito kroz ožujak ili kolovoz, dva mjeseca u kojem biste mogli naići i na neke ljubavne krahove ili nesporazume. Vezani će u ovoj godini pronaći nove načine usklađivanja s voljenom osobom. Problemi koji su vas pratili u prošlosti će polako nestajati. Kao da ćete iznjedriti novu razinu stabilnosti u odnosu. Od velike važnosti bit će i vaš odnos s partnerovim roditeljima i rodbinom. Blizanci koji su već bili u braku, kroz ovu godinu imaju priliku za novi brak.

Posao i novac: Pred vama je godina uspona. Stagnacija ili teškoće na koje ste nailazili u prošlosti samo su vam pokazali put kojim sada trebate ići. Neki od vas mogli bi potražiti sreću u inozemstvu, što će za vas ove godine biti jako dobar izbor. Isto tako, više no ikad je isplativo započeti neku dugoročniju edukaciju. Ulaganje u svoje znanje oplodit ćete kroz godine koje dolaze. Znači sada možete promijeniti profesionalnu orijentaciju, doškolovati se, učiniti sve što možete kako biste u budućnosti unaprijedili ne samo svoj poslovni status, već i vaša primanja. U odnosu na proteklu godinu poboljšat će se i financijska situacija, a toga ćete biti jako svjesni kroz proljeće. Merkur će boraviti u vašem znaku od 4.5. do 11.7., s tim da će od 29.5. do 22.6. biti retrogradan, pa će to razdoblje biti jako značajno za vas u poslovnom smislu jer vam utire put prema boljoj poslovnoj budućnosti. Kroz lipanj će doći i povoljne financijske mogućnosti.

Zdravlje i forma: Pomrčine koje će se odvijati na relaciji između vašeg znaka i nasuprotnog znaka Strijelca, sigurno će vas potaknuti da promijenite nešto na svom izgledu te vas potaknuti da preispitate kvalitetu svog života, pa i zdravlja. Meditacija, odlasci u prirodu, zdraviji način života mogu vas i pomladiti.

Rak

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Liječite stare rane, osnažujete se iznutra, usudite se riskirati, ostavljajte iza sebe sve što je izgubilo smisao i što vas je činilo nesretnima. Pred vama je godina osobne transformacije koja će obuhvatiti sva područja života, a osobito vaš odnos prema vama samima. U život bi vam mogla ući osoba koja će vam pomoći da iscijelite svoje emocionalne strahove i upustite se u odnos u kojem se ne bojite voljeti. Ako ste sami, možda će vas češće opsjedati zauzeti udvarači, a isto tako je moguće da u odnosima bude presudna fizička strast kojoj će biti teško odoljeti. Očekujte i krupne promjene na polju prijateljstva, neke osobe odlaze iz vašeg života, a nove dolaze. Te nove osobe će vas gurati da rastete i razvijate se, kako biste bili sretniji i zadovoljni sobom. Vezani Rakovi sada će se više baviti imovinom, financijama, možda i nekim zajedničkim investicijama. Neki odlasci su nužni, osobito ako ste kroz proteklu godinu vukli vezu koja vas je iscrpila. No stare ljubavi će se povremeno pokušati vratiti u vaš život, osobito kroz prosinac kada će Venera biti retrogradna.

Posao i novac: Okrećete novi list u životu, na način da se više brinete za vlastitu dobrobit, kako u ljubavi, tako i u poslu. Razvijate neke nove navike kojima ćete poboljšati funkcioniranje u svakodnevici, pronaći zdraviju ravnotežu između rada i odmora te se odmaknuti od situacija koje su u proteklim godinama bile stresne za vas. Mogli biste obaviti i neke važnije zahvate vezane uz svoju financijsku situaciju, otplatiti kredit, kupiti ili prodati nekretninu te živjeti život u kojem će biti više financijske stabilnosti. Oslobađate se kontrole, puštate ono što više ne možete kontrolirati i razvijate više vjere u sebe i vlastite sposobnosti. Mogli biste i uložiti određenu svotu novaca u novi poslovni projekt. Duhovni rast i razvoj mogu vam pomoći da stabilizirate sva područja života, tako i poslovni dio. Ključne odluke koje će biti vezane uz novac donosite tijekom ljeta, a dom i obitelj bit će u fokusu tijekom listopada.

Zdravlje i forma: Nakon naporne dvije godine došlo je vrijeme da se pobrinete za sebe, za svoje zdravlje i budite savjesni prema samima sebi. Odmaknite se od svega što vam krade energiju. Prekontrolirajte stanje organizma, više pažnje posvetite kvaliteti sna i prehrane.

Lav

Ocjena godine: 3

Ljubav i odnosi: Ovo će biti jedna od glavnih tema, ne samo ove, već i iduće godine. Vaši se odnosi mijenjaju iz temelja. Oni koji su teški, iscrpljujući tražit će vaš veći angažman. Možda ćete uspjeti pronaći ravnotežu između onoga što želite i onoga što se događa u stvarnosti i prebrodit ćete neke izazove. No moguće je i da jedan odnos dođe kraju. U svakom slučaju idu iznimno vrijedna učenja i lekcije za vas. Zato je jako važno vidjeti koje obrasce ponašanja je vrijedno promijeniti u sebi kako biste mogli živjeti kvalitetnije partnerstvo. Imate velika očekivanja od partnera, no jeste li spremni promijeniti sebe kako biste bili bolja osoba ne samo partneru, već i samima sebi. Bit će i novih prilika, možda i izleta u nevjeru, prekida i pomirenja, no važno je u svakom trenutku gledati u sebe, ne mijenjati druge, već vidjeti kako sebe možete osnažiti. Možete li maknuti sve one strahove i nesigurnosti koji vas koče u življenju zdravog odnosa? Moguće je da vam se dogodi osoba, veza koja će vam u tome i pomoći. Računajte i na mogućnost da vam obaveze prema starijim osobama iz obitelji oduzmu dobar dio energije koji će vam biti potreban za vaš brak. Ravnoteža je ključ.

Posao i novac: Promjene su na pomolu i to one koje zahtijevaju potpuni zaokret na način da se temeljito mijenja vaš pristup poslu i dosadašnjim okolnostima. Možda ćete ostaviti dosadašnji posao i krenuti u nešto sasvim novo. Status quo, osobito ako ste nezadovoljni, neće biti održiv. Potreban vam je posao koji vam omogućuje da se razvijate i ostvarujete. Svaka represija ili ograničavanje će vas tjerati u bijeg. Ovo može biti i godina u kojoj ćete raskinuti jedan ugovor ili sklopiti novi. Vaše poslovne ideje možda neće biti u skladu s namjerama drugih ljudi, pa je jako važno da pronađete suradnike i radnu okolinu koji imaju istu viziju poslovne budućnosti kao i vi. Odnosi s nadređenim osobama mogu biti turbulentni i sve ćete intenzivnije razmišljati o nekom novom smjeru u kojem biste se što više osamostalili i izbjegli napornu hijerarhiju. Sada vam treba više slobode i neovisnosti u djelovanju.

Zdravlje i forma: Bit će nešto zahtjevnijih razdoblja u godini kad će vam energija biti niža, osjećat ćete se umorno i pitati kuda i kako dalje. Stoga je važno da pronađete način kako se oslobađati od stresa i paziti na sebe i zdravlje. Više pažnje usmjerite na kralježnicu, srce, tlak, kao i hormone.

Djevica

Ocjena godine: 4/5

Ljubav i odnosi: Vaša potraga za ljubavnom srećom nastavlja se i kroz ovu godinu, s tim da će posao i zdravlje ipak biti u prvom planu. Neptun u vama nasuprotnom znaku stvara jaku čežnju za zajedništvom, intenzivnim emocijama te potrebu da imate nekog s kim možete u potpunosti podijeliti svoje nade, želje, ali i brige. Zavodit ćete, ali i biti zavedeni. No kao da izostaju stalnost, postojanost i sigurnost. U jednom trenu vam se čini da ste ludo zaljubljeni i potpuno izbačeni iz sebe od jakih osjećaja, a u drugom trenu imate dojam da to ipak nije to te da je druga strana dosta nepouzdana, da vam izmiče i izostaje osjećaj povjerenja i sigurnosti. Ako ste sami, dosta ćete lutati u potrazi za srodnom dušom. Ako je pronađete, može biti dosta romantično i nabijeno emocijama, no kad zavjesa padne i pokaže se stvarnost, moguća su i razočaranja. Vezani će imati potrebu biti na raspolaganju partneru do te mjere da će ih to ponekad iscrpljivati. Postavite jasne granice, recite što želite, tamo gdje postoji ljubav, uvijek postoji i način za mir, poštivanje i razumijevanje.

Posao i novac: U naprednoj godini možete poboljšati i unaprijediti svoju poslovnu situaciju. Očekuju vas novi projekti, posao raste, dobit ćete veća zaduženja i izgledno je da ćete raditi mnogo više nego što proteklih par godina. Imate i priliku promijeniti posao, pronaći bolje radno mjesto za sebe, razviti svoje vještine, naučiti nešto novo. Ovo je i vrijeme u kojem ste pozvani drugima pružati usluge, biti odgovorni u tome. Vaša će se svakodnevica jako promijeniti i zbog povećanog obima obaveza, dosta je važno da budete organizirani i disciplinirani. Sve počinje već od veljače kada dolazi do nekih važnih zaokreta i odluka koje će biti značajne za vašu poslovnu budućnost. Mnoge Djevice mogle bi i promijeniti mjesto stanovanja ili pak dati otkaz i prijeći na novo radno mjesto. Povremeni poremećaji u ispunjenju radnih zadataka mogu biti vezani uz ljude s kojima radite i kadrovsku politiku, ali i u načinu na koji ste navikli obavljati posao. Sada će biti potrebno reorganizirati stvari. Financije će se također poboljšati.

Zdravlje i forma: Jako važna godina za vas kad je zdravlje u pitanju. Osluškujte organizam, obavite liječnički pregled, unosite potrebne vitamine i minerale ili kroz prehranu ili kao dodatke prehrani. Sjajna godina za odustajanja od svih loših navika koje su štetile vašem zdravlju i vitalnosti.

Vaga

Ocjena godine: 4/5

Ljubav i odnosi: Napokon preporod. Nakon zahtjevne dvije godine koje ste ostavili iza sebe sada možete ostvariti puno bolje i više i to na svim životnim poljima. Ususret vam dolaze predivne ljubavne prilike, a na vama je da ih iskoristite što mudrije. Mogli biste se zaljubiti, pronaći osobu s kojom želite ostati, biti i stvoriti obitelj, imati djecu. Spremni ste za novi ljubavni početak i to više no ikad, a Svemir vam uzvraća istom mjerom. Dakle za vas je ovo godina ljubavnog ispunjenja i uživanja. Aktivirajte društveni život, više izlazite, pronaći ćete neke ljude s kojima ćete odmah 'kliknuti' i koji će u vaš život unijeti nova i pozitivna iskustva. Moguće je da upravo putem prijatelja upoznate osobu koja će vam se jako svidjeti. Vezane Vage su u prilici poboljšati svoj brak, ostvariti se kroz roditeljsku ulogu. Ukoliko niste zadovoljni svojim odnosom, lako je moguće da vam se pojavi druga osoba. Roditelje ovog znaka očekuju važne promjene u odnosu s djetetom. Bit ćete ponosni na njegove uspjehe, ali isto tako ćete vidjeti gdje ste kao roditelj, jeste li uspjeli na tom mjestu.

Posao i novac: Sada lakše dolazite do svojih ciljeva, radite s više lakoće, manje se mučite, čak možete više uživati u poslu. Neke probleme ste riješili, drukčije posložili život i u ovoj godini možete pronaći i više vremena za sebe i privatni život. Posao će vas manje umarati, a ukoliko želite i tu promjenu, novi početak, računajte na važne informacije koje vam mogu pristići već u ožujku ove godine. Ono što će doprinijeti vašoj poslovnoj uspješnosti jest osobna promjena. Zadovoljni ste, mirniji, veseliji i s takvom energijom privlačit ćete dobre prilike u život. Kad su posrijedi financije, bilo bi dobro izbjegavati veliku potrošnju te planirati rashode u skladu s mogućnostima. Ovo je i dobra godina za rješavanje nekih pitanja vezanih uz nasljedstvo i imovinu drugih ljudi, osobito kroz travanj i svibanj. Važna financijska pitanja rješavat ćete kroz kraj godine, u studenom i prosincu.

Zdravlje i forma: Past će vam neki tereti s ramena. Imat ćete više energije. Manje se mučite da biste nešto ostvarili. Sve će to pozitivno djelovati i na vašu psihu, ali i na zdravlje organizma. Preporuka je da u svakodnevicu uključite više kretanja i tjelovježbu te da razvijate neke hobije i aktivnosti u kojima uživate.

Škorpion

Ocjena godine: 2/3

Ljubav i odnosi: Pred vama su nešto turbulentnija događanja u privatnom životu. U prvi plan dolaze dom, obitelj, odnosi s roditeljima. Jedna starija osoba iz vašeg obiteljskog okruženja trebat će više vašeg razumijevanja i podrške. U ovoj godini očekuje vas jedan završetak. Kao da svodite račune, zatvarate jedno životno poglavlje i otvarate novo. Veze koje su nestabilne i loše mogle bi ili otići iz vašeg života, a ako to ne dopustite, dosta će vas iscrpiti borba za održanjem stabilnosti u odnosu. Jako je važno da znate što hoćete i trebate kako biste bili zadovoljni. Sigurnosti i stabilnost su ključni za vas. No umjesto da to tražite od drugih, nastojte to pronaći unutar sebe. Novi ljubavni počeci kao da će u sebi sadržavati karmički pečat na način da vam dolazi osoba koja će vam pokazati vas, one vaše strane s kojima vam se teško suočiti. To može biti ljubomora, možda i potreba za kontrolom. U odnosima može biti prisutnija i razlika u godinama ili da druga strana bude emocionalno nedostupna. Duge veze trebaju injekciju osvježenja, platformu na kojoj će se stvarati razumijevanja, uvažavanje i prihvaćanje. Kritika ubija ljubav, usmrćuje strast.

Posao i novac: Pred vama je godina poslovnog restrukturiranja. Sada nešto trebate drukčije nego što je to bilo u proteklim godinama. Ono što je bilo, sada više ne može proći. Treba vam novi početak, nova ideja, novi smjer. Ulagat ćete mnogo truda kako biste ostvarili poslovne ambicije. Možda neće biti jednostavno, ali će biti uspješno. Iako neka ostvarenja dolaze s odgodom, to će biti dobro jer ćete po putu mnogo toga naučiti što će vam biti od velike pomoći u budućnosti. U narednoj godini mogli biste razmatrati pitanje kupoprodaje nekretnine ili se baviti rješavanjem obiteljske imovine, a takve će teme biti osobito značajne od veljače. Pritom je važno da se usuglasite s članovima obitelji i svim onima koji su uključeni u taj proces, ali nemojte niti odustati od onoga što vam pripada. Financije je dobro držati pod kontrolom jer bi moglo biti nekih uspona i padova, dakle moguće su nestabilnosti.

Zdravlje i forma: Osim što biste mogli njegovati jednog starijeg člana obitelji, nemojte zapostaviti niti važnost njegovanja samih sebe. Povedite računa o zdravlju reproduktivnih organa, osobito u veljači, držite tlak pod kontrolom. Kad dođu teški trenuci, obujte tenisice i izađite u šetnju. Što više boravite u prirodi i na svježem zraku.

Strijelac

Ocjena godine: 4/5

Ljubav i odnosi: Sve bi trebalo krenuti nabolje. Ostaci prošlosti trebali su se riješiti krajem 2020.-e i sada možete rasterećeni u bolju budućnost. Vaši će odnosi dobiti na stabilnosti, povjerenju. Njegovat ćete zajedništvo i suradnju. Komunikacija će biti važno mjesto u vašim odnosima. Govorite ono što mislite i želite, nemojte gutati osjećaje, izrazite sebe da bi vama bilo lakše i da bi vas partner mogao što bolje razumjeti, možda i upoznati. Ovo je dobra godina i za nova poznanstva. Aktivnosti na društvenim mrežama, kao i na stranicama za upoznavanje novih ljudi mogla bi uroditi jednim značajnim poznanstvom koje bi se moglo pretvoriti u nešto ozbiljnije. Privlačit će vas intelektualni tipovi osobnosti, osobe s kojima možete voditi zanimljive razgovore i dijeliti slične interese, a vrlo je moguće da vam se takva osoba i dogodi. Ako ste u braku, sada dajete jedno drugome više slobode, a ta je sloboda utemeljena na povjerenju. Njegujete zajedničke interese i aktivnosti, ali i svatko je posvećen svojim planovima.

Posao i novac: Dolaze neke nove mogućnosti i ostvarenja koji mogu biti vezani uz honorarni rad, nove tehnologije, komunikaciju, trgovinu. Kroz rad učite i stječete nova znanja što je odlično jer time obogaćujete svoje resurse. Financijska situacija će se također poboljšati, s tim da ćete u veljači, lipnju i naposljetku u prosincu trebati riješiti neke problematične financijske situacije koje niste pravodobno posložili. Godina pred vama pruža vam dobre prilike za učenje, pa pohađajte tečajeve i edukacije koji mogu doprinijeti i poslovnom rastu, ali i osobnom razvoju. Zbog Urana u Biku pripazite da vam radna svakodnevica ne bude previše kaotična na način da izostane planiranje i organizacija jer će to povećati stres i napetost, a oni će smanjiti produktivnost. Komunikacija na radnom mjestu, kao i poslovni vezani uz komunikaciju bit će od osobite važnosti za vas.

Zdravlje i forma: Naučite zastati, odmoriti se. Umirite um koji će biti previše nemiran i zaposlen. U tome vam može pomoći i meditacija. Promjenom prehrane možete doprinijeti vitalnosti organizma. Pripazite na grlo, vrat i vratni dio kralježnice. Muškarci bi trebali kontrolirati prostatu.

Jarac

Ocjena godine: 5

Ljubav i odnosi: Osjetit ćete veliko olakšanje napuštanjem Saturnova pritiska koji se u prosincu 2020. seli u susjedni znak Vodenjaka. Kao da će vam neka ograničenja, tereti i pritisci pasti s leđa. Lakše dišete, mirniji ste, imate više optimizma i pozitivne energije. Odradili ste nešto veliko u godinama koje ste ostavili iza sebe i sada možete živjeti mnogo stabilnije i mirnije. Vaši odnosi će se poboljšati jer ćete se vi promijeniti. Dajete više povjerenja, stavljate pred druge manje zahtjeva i očekivanja. Sve se nekako čisti, zrak u vašem privatnom životu se pročišćava. U prilici ste se snažnije povezati s voljenom osobom, donijeti odluke o zajedničkoj budućnosti, možda i ući u neke zajedničke investicije (kupoprodaja stana i sl.). Jasno vam je što hoćete, a što nećete. Samci imaju priliku za novu ljubav i to s osobom koja će znati prepoznati, ali i cijeniti njihove vrijednosti. Riječ je o nekome tko bi vam mogao biti velika podrška u ispunjenju planova.

Posao i novac: Jedna od značajnijih godina je pred vama kad govorimo o poslu i financijama. Prihodi pokazuju trend rasta i oporavka. Radite više, ali i više zarađujete. Mogli biste dobiti povišicu ili raditi više kako bi vam se prihodi povećali. Vaša produktivnost bit će na zavidnoj razini, a uspjeh u obavljanju radnih zadataka osnažit će vaše samopouzdanje i osjećaj osobne vrijednosti. Idealna godina za kupovinu i prodaju, možda i za krupnije financijske investicije. Možda ćete trebati odustati od onih poslova koji su zahtjevni, a donose vam malu dobit. Tako ćete stvoriti više prostora za nove projekte. Ako ste zaposleni u firmi ili državnoj ustanovi, od vas će se tražiti da povećati produktivnost, zaradu, možda i rezanjem troškova. Veljača će biti važan mjesec za vaše financije jer se tu počinje odvijati nešto što će biti značajno za preostali dio godine. U studenom pripazite na novac i imovinu koja se nalazi u vašem vlasništvu. Ne riskirajte.

Zdravlje i forma: Zdravlje se u odnosu na prošle godine poboljšava. Poletniji ste, imate više energije, neke stare zdravstvene smetnje bit će uspješno sanirane. Gledajte i kako možete uložiti više novca u svoj izgled, ali i zdravstvenu situaciju na način da se počnete zdravije hraniti, odlaziti redovitije na masaže i sl.

Vodenjak

Ocjena godine: 4/5

Ljubav i odnosi: Ovo je godina od izuzetne važnosti za vas, kako u ljubavi, tako i na osobnom polju, ali u poslu. Jupiter i Saturn prolaze vašim znakom, Uran u Biku ih neprestano izaziva. Pozvani ste na veliku promjenu, na način da ćete shvatiti kako po starom više ne ide. Ta osobna promjena donosi velike uvide, a samim time će se mijenjati i vaši odnosi. Neki će ljudi otići iz vašeg života jer nisu više dobri za vas. Pustite ih bez zamjeranja i spremno prihvatite ljude koji ulaze u vaš osobni prostor jer će utjecati na vas na način da će vas pomaknuti s mjesta i odigrati veliku ulogu u vašoj osobnoj transformaciji. Dakle, ove godine odlučujete kuda, s kim i kako dalje. Ako ste u vezi ili braku koji su stabilni, osjećaji mogu rasti i razvijati se zajedno s vama. Loši odnosi se ruše i neodrživi su. Samci mogu upoznati osobu koja će im promijeniti život. Vrijeme je da pustite kontrolu i date povjerenje.

Posao i novac: Velike promjene su na pomolu. Sada vam je jasnije što hoćete i kuda dalje. Lako je moguće da prihvatite novu poslovnu ponudu i napustite posao na kojem ste dali sve što ste znali i mogli. Nova poslovna mogućnost nudi i priliku za nova učenja, sadrži u sebi razvojni moment. Neki od vas mogli bi razmišljati i o odlasku u inozemstvo, dakle i promjeni prebivališta. Sve je moguće, no ostajanje na starom i dotrajalom mjestu više nije. Na vama je da skupite hrabrosti, ostavite stare strahove iza leđa i krenete u novu budućnost. Nekad će to biti i zahtjevno jer će vam se činiti da se sve odvija suviše brzo i da je izvan vaše kontrole, no imajte povjerenja u proces. Financijske prilike će se također poboljšati. Nove prilike stvaraju i bolje temelje za stabiliziranje financijske situacije. Sada je vrijeme da kapitalizirate sve ono što ste naučili u prethodnim godinama te da hrabro iskoračite tamo gdje vas vode vaši snovi.

Zdravlje i forma: Promijenit ćete se, kako iznutra tako i izvana. Nema više trpljenja i ograničavanja. Trebate i tražite slobodu. Mogli biste izgubiti na tjelesnoj težini i uvesti neke zdravije navike u svakodnevicu. Tretmani i terapije alternativnog tipa mogu doprinijeti novoj životnoj stabilnosti.

Ribe

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Pripremate se za ono što dolazi kroz 2022.-u, a naznake toga osjetit ćete i primijetiti od 13. svibnja do 28. srpnja. To će biti razdoblje u kojem će Jupiter privremeno boraviti u vašem znaku i imate priliku posaditi sjeme čije ćete plodove ubirati kroz 2022.-u. No da bi to bilo moguće morate bolje upoznati sebe i sve ono što vam je bitno da biste bili sretni u svojim odnosima. Lako je moguće da će vam trebati više samoće i da će partner nešto teže dolaziti do vas. Niste spremni dati sebe jer niste sasvim sigurni da je ono što imate dobro za vas. Možda ćete ući i u tajnu vezu jer ćete imati dojam da vam ta osoba može pružiti ono što vam je potrebno. I hoće, barem privremeno. No na vama je da odlučite s kim u budućnosti želite biti i da se prestanete žrtvovati za odnose koji su izgubili smisao i vrijednost. Izbjegavajte sve one ljude koji vam nabacuju osjećaj krivnje i koji nisu spremni preuzeti odgovornost za svoje postupke. A koje su to osobe, vjerojatno će vam biti jasno već od veljače.

Posao i novac: Planirate nešto, pripremate, istražujete i promišljate o tome kako najbolje ostvariti ono što već dugo želite, a za to niste imali dosad prilike. Pred vama jest godina planiranja i pripreme, stoga nemojte žuriti, već skupite sve potrebne informacije i pripremite teren. Ako vam i neki poslovi ne budu polazili za rukom ili će se odvijati sporije nego što očekujete, budite strpljivi. Prave stvari dolaze u pravo vrijeme. Moguće je da ćete raditi od doma ili u nekom tihom prostoru u kojem neće biti puno ljudi. Financijski bi ova godina mogla i trebala biti puno bolja i perspektivnija od prethodne, a to će vam se pokazati od travnja pa nadalje. Ukoliko se pokaže da vam briga i skrb za neke bliske osobe oduzima dosta energije koja vam treba za posao, nastojte na drukčiji način posložiti tu stvari. Tražite pomoć i podršku.

Zdravlje i forma: Pokušajte ovu godinu doživjeti kao godinu za predah i odmor, za pripremu terena na kojem će se kroz iduće godine odvijati velika ostvarenja. Nemojte bježati od stvarnosti, oprezno s alkoholom. Prakticirajte meditaciju, vježbajte jogu, u veljači obavite liječnički pregled.